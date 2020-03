Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "El tristemente célebre Coronavirus"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya semana la que terminamos y la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos no han parado de hacernos llegar sus acostumbrados mensajes para compartirnos la información que a su vez, ellos reciben a través de medios digitales, por lo que ya armaron su cadenita comunicativa, así que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues el tema presente en todos lados y por todos los medios desde hace 10 días, ha sido y sigue siendo el tristemente célebre Coronavirus. En los periódicos, televisión, radio, portales y redes sociales, los comentarios y noticias giran en torno a ese virus que ha puesto en jaque a la mayor parte de la comunidad internacional. ¡Que ni qué!

Desde el primer día de este año 2020 la opinión pública puso atención a lo sucedido en una provincia de China en la que apareció la cepa que fue bautizada con el nombre de Coronavirus o COVID-19. Después el centro se trasladó a Italia, luego a toda Europa y desde luego, al continente americano.

La detección en México del primer contagiado causó revuelo y empezó la emisión de comunicados con las prácticas que toda la sociedad debía adoptar como medidas de prevención. En el ámbito nacional no se hicieron esperar los dimes y diretes sobre el por qué no se había preparado el gobierno para evitar la llegada del virus, que cómo se iba a proteger a la sociedad, que no se estaba haciendo lo que se debía y un titipuchal de reclamos al Preciso federal.

Pero cuando la OMS declaró oficialmente como pandemia el contagio, entonces sí, ardió Troya. Los dictados para el aislamiento social y la suspensión de clases en todos los niveles educativos en el territorio nacional a partir del 23 de los corrientes en que inicia la fase 2 del padecimiento, fueron los disparos de salida para las compras de pánico, el desabasto de gel antibacterial, los tapabocas y ¡el papel sanitario!

Internacionalmente han surgido diversas opiniones sobre la aparición del virus y la especulación no se hizo esperar, pues los argumentos van desde que fue a causa de un chino que comió un murciélago, que no, que fue ese país de origen el que lo soltó a propósito, que tampoco, que fue el Copetudo gringo, que a lo mejor los rusos, y un montón más de suposiciones.

Lo que sí está más que claro, es el cúmulo de repercusiones que esta pandemia ha generado en el mundo, empezando con el daño a la salud física de miles de personas que llega al grado incluso de un porcentaje de fallecimientos. El crack financiero internacional es verdaderamente grave, tal y como lo demuestra la caída de las bolsas de valores de un sinnúmero de países, supuestamente por la incertidumbre causada por la enfermedad, lo que aunado a la baja en los precios del petróleo por la “guerra” de precios entre Rusia y Arabia, tienen en jaque a la mayoría de países como México cuyo pobre pesito se ha devaluado al tener que poner más de 24 de ellos a cambio de un dolaruco. ¡Qué tal!

Eso sí, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están bien avituallados para conceder préstamos a todos los gobiernos que lo necesiten. ¡Cosas veredes mío Cid!

En el x´tokoy solar, la crisis del miedo se difundió rápidamente, acicateada por el anuncio del ChiquiGóber de adelantar la suspensión de actividades escolares desde el día 17 y promover que todos nos quedemos en casa y solo salgamos para cumplir las actividades indispensables. Pero cuando se dio a conocer que se había detectado a la primera persona que dio positivo al contagio, entonces sí, el miedo se convirtió en pánico.

El problema social debe ser atendido oportunamente, no solo el de la salud física, sino también las repercusiones que por la ansiedad y el miedo que produce la incertidumbre, el aislamiento y pretendido confinamiento en los hogares, pueden dar como resultado daños psicológicos y conductas fuera de control.

Es impostergable contar con un Programa Integral de Contingencia que atienda todos los campos que afecta la presencia del virus, que se tenga la infraestructura médica que será necesaria, que se tomen provisiones para enfrentar los daños económicos, así como las secuelas conductuales que puede sufrir la sociedad.

Ojalá que tanto el ChiquiGóber como el Alcalde Ken Barrera dejen de competir en quien graba más spots y videítos de anuncios y promoción personal, para dedicar su atención y voluntad a cumplir con sus responsabilidades, convocar a todos los especialistas en los temas y generar las sinergias necesarias con todos los segmentos poblacionales para hacer frente a las circunstancias que se confrontan. No solo es necesario, sino urgente ¿No le parece?

Y como también el tema del COVID-19 nos ocupó todo el espacio, dejamos para la siguiente los temas de la grilla que durante estos días pasaron a segundo plano pese a los mensajes no tan cifrados que están dando. Cuídese mucho, pues como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar, manténgase muy, pero muy pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 19 de marzo de 2020

