Tunkul Político: ''El vídeo del ChiquiGóber, un auténtico haranchac''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues llegó la heladez para cerrar la semana que terminamos. Los Tunkules Amigos muy abrigaditos hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional nos platicó sobre la comentadera que se armó por la ronquera con que se presentó el Preciso a una de sus conferencias mañaneras y la confirmación al poco rato de que nuevamente estaba contagiado del coronabicho. Ese Tunkul nos dice que no cabe duda de que la marcada de agenda pública en el país se realiza cada mañana desde palacio nacional, porque tanto tirios como troyanos le dan vuelo a la hilacha con lo que allí se diga o suceda. ¿Masinó?

El tema que se encuentra en el centro de la atención es la contagiadera causada por la nueva cepa del bicho, que ha provocado que se impongan records de número de personas confirmadas oficialmente como portadoras del virus.

De acuerdo a las opiniones de especialistas en temas médicos, existe la posibilidad de que este ramalazo de contagios, al generar anticuerpos en la mayoría de las personas, sea el indicio de un primer paso para la estabilización de la contingencia sanitaria, porque ese bicho llegó, le gustó el planeta y se quedó. ¡Qué tal!

En el x´tokoy solar, durante la semana se mantuvo el color amarillo del semáforo sanitario también por el titipuchal de contagiados, así que a ver cómo estará hoy, el regreso a las clases presenciales en las escuelas.

¡Ah! pero durante toda la semana, el tema con el que nos bombardearon visual y auditivamente, fue el del tercer informe de gobierno, obligación establecida en el artículo 28 de la Constitución de Yucatán y que a la letra dice: “El Gobernador del Estado presentará al Congreso del Estado, el tercer domingo del mes de enero de cada año, un informe por escrito y en formato digital, del estado de la Administración Pública Estatal del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior…”

Así que, como legalmente los funcionarios públicos tienen permiso para promocionarse, publicitarse y todo lo demás que se pueda, durante los siete días anteriores y los cinco días posteriores a la presentación de sus informes anuales, el bombardeo ha estado y seguirá duro y tupido hasta el próximo viernes. ¡Pa´su mecha!

Una muestra clara de ese bombardeo, es el cuadernillo tamaño carta de 20 páginas a todo color con textos presumiendo actividades y presuntos logros, con 45 fotografías del Chiqui en portada y en interiores, así como un calendario en cartoncillo también a todo color con tremenda foto del Chiqui disfrazado de vaquero y montando un caballito, que fueron distribuidos casa por casa. ¿Habrá sido en los 106 municipios del estado? ¿Cuánto habrá costado?

Al respecto, el Tunkul Ciudadano nos comenta que en el video del ChiquiGóber titulado “Tercer Informe de Resultados”, con duración de 52 minutos y transmitido a través de las redes sociales, el contenido es un auténtico haranchac, pues de repente habla de asuntos del último año, luego pondera los tres años de su administración, presume acciones que se hicieron en el 2020 y no en el 2021, claro, para aumentar la lista de “chuladas históricas e inéditas” que nos quiere contar con el afán de posicionarse como el mejor góber del mundo mundial. ¡Cosas veredes mío Cid!

El Tunkul Viperino nos comenta que ese mensaje es un modelo de narrativa populista al máximo, y sobre el enredijo de acciones de tres años, expresa que una de dos: o no hubo mucho que decir y presumir durante el 2021, o copio el formato utilizado por el Presidente de estar “A la mitad del camino” ¡Vaya usted a saber!

¿Qué datos contiene el documento formalmente entregado al poder legislativo? Nada más quienes tengan acceso a las herramientas tecnológicas podrán enterarse; así que la llamada glosa del informe que hacen los diputados, seguramente estará plagada de jaloneos verbales. Pero en el mensaje, no se menciona ni la más mínima falla, incluso se presume que la fiscalía estatal ha recibido reconocimientos por su excelente trabajo. ¡Vaya desfachatez!

En fin, habrá mucho que comentar sobre el dichoso informe, y con seguridad, mucho más que decir sobre lo que no se menciona en él; así que los Tunkules están preparándose para mandar sus mensajes sobre lo que logren capiscar del tema. Vamos a ver, dijo un ciego… Y como ya fue mucho rollo, mejor aquí le paramos. No baje la guardia en la práctica de las medidas de prevención por la contingencia sanitaria, abríguese, no vaya a ser la de malas y agarre una gripe, pues el horno no está para bollos, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 17 de enero de 2022.