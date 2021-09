Tunkul Político: ''En el x´tokoy solar, varios y surtidos enredos''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de equinoccio de otoño la que terminamos. Los Tunkules Amigos estuvieron movidos haciéndonos llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

En el x´tokoy solar, vaya que fueron varios y surtidos los enredos de los pasados días. El que no paró de mandar sus preocupantes mensajes fue el Tunkul Ciudadano, mencionando persistentemente que las noticias oficiales sobre cadáveres encontrados en domicilios, desapariciones, asesinatos, asaltos, robos y el impactante número de suicidios, representan en conjunto graves problemas de inseguridad y de salud pública mental y emocional.

Comenta que hemos tenido una “decena trágica”, pues durante los pasados diez días, no hubo uno solo en el que no se tuviera conocimiento de ese lamentable tipo de sucesos. Pero de igual o mayor gravedad –apunta- es el hecho de que al parecer a las autoridades les vale un comino esa situación, o por los nefastos resultados que se están dando, optan por aparentar que no pasa nada, que seguimos siendo el estado más seguro del país, que todo está controlado, que total la memoria del imaginario colectivo es de teflón, y por lo tanto, no hay que implementar políticas públicas, programas y acciones específicas de prevención y atención a ese problema que va creciendo a pasos agigantados. ¿Masino?

En contraparte, de lo que no ha dejado de hablarse es del ya tristemente célebre anuncio de la construcción del denominado “estadio sostenible” -al que buena parte de la opinión pública ya rebautizó como el “estadio insostenible”- en el terreno que por 50 años ocupó la Escuela Normal Urbana Rodolfo Menéndez de la Peña, terreno aledaño a la Unidad Habitacional Revolución, conocida popularmente como Cordemex.

El Tunkul Urbanístico nos comenta al respecto que no hay polémica sobre que se haga el estadio, el tema de la inconformidad y las protestas, es precisamente la ubicación anunciada, y nos dice que en ese punto tampoco hay polémica, pues dejando a un lado a los inversIonistas privados y públicos acompañados de sus achichincles y lacayos, todas las opiniones emitidas son en contra de que se construya en ese lugar por el caos urbano que generará y el consiguiente daño al desarrollo no solo de la ciudad de Mérida, sino también a buena parte de la zona metropolitana. ¡Qué tal!

El Colegio Yucateco de Arquitectos A.C. hizo público un oficio que le fue entregado tanto al ChiquiGóber como al TriAlcalde, en el que manifiestan que la postura unánime de esa organización de profesionales, es que la construcción del mentado estadio en ese lugar, “No cumple con las reglas básicas de reglamentación” y que “La obra no es adecuada ni viable”. ¡Pa´su mecha!

Por su parte, el Colegio de Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán A.C, emitió un comunicado en cuya parte medular menciona que “Las autoridades estatales y en especial la municipal deberán apegarse a la normatividad que juraron cumplir y hacer cumplir”, señala lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán e insta a realizar “La necesaria y obligada consulta pública”. ¡Chíspales!

Además, varios dirigentes de cámaras empresariales se han pronunciado por exigir transparencia y apego a la legalidad para la edificación del fastuoso inmueble deportivo.

Y por si lo anteriormente comentado fuera poco, el TriAlcalde meridano, declaró que “Los meridanos pueden contar con la seguridad de que el ayuntamiento no dará ningún permiso si el proyecto representa un riesgo para la ciudad”. Vamos a ver, dijo un ciego…

Entonces ¿El ChiquiGóber hizo un anuncio sin contar con los permisos y licencias obligatorias de cambio de uso de suelo, impacto ambiental, construcción y demás? ¿La desfachatez del estilo del Chiqui llega a ese nivel de soberbia y despotismo? Bueno, al parecer, sus Petronilos del Congreso si están dispuestos a enfrentar hasta el escarnio con tal de taparle al Chiqui sus maniobras y mantenerlas en total opacidad; por algo los blanquiazules y el aguamarina se negaron a solicitar información sobre el proyecto del ya insostenible estadio. ¡Hágame usted el canijo favor!

¡Ah! pero intentando desviar la atención y tratando de parar el tremendo aguacero de críticas, el Chiqui se ha dedicado a darle máxima publicidad a la ruta de transporte público en el periférico, pese a que la Dirección estatal de transporte respondió a una solicitud de información sobre esa ruta, que no se cuenta con documento que contenga las concesiones otorgadas a las empresas que brindarán ese servicio, porque la ruta “Vaivén” es un proyecto nuevo que todavía se encuentra en proceso de realización y estudio. ¿Otra simulación? ¿Otra pisoteada de las leyes y reglamentos?

Otra pretendida manipulación de la opinión pública, está en el asunto del cambio de paraderos en el centro de la ciudad y la quitada de los inútiles, feos y carísimos maceteros que obstruyen las calles, así como la suspensión al fin del ilegal toque de queda nocturno. Lo que logra la desesperación cuando se caen los oscuros teatros y las pielecitas sensibles se escaldan. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Y como ya nos pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. No baje la guardia en las medidas de prevención contra el coronabicho, no se vaya con ninguna finta, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 26 de septiembre de 2021.