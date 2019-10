Seleccione para escuchar: “Tunkul Político: “En jaque a los tres órdenes de gobierno en Sinaloa”

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya semana movida la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos han estado muy activos haciéndonos llegar sus acostumbrados mensajes, por lo que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El que dice estar ya medio turulato por la cantidad de acontecimientos, es el Tunkul Nacional, pues entre las secuelas de la renuncia del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, la aprobación de la Ley que equipara el tráfico de facturas fantasmas con el delito de delincuencia organizada, el inicio de las discusiones en la Cámara de Diputados del presupuesto para el próximo año, el haranchac armado en Baja California por la duración del periodo que debe durar la administración estatal que entra en funciones en pocos días y la renuncia del mandamás del sindicato de trabajadores de PEMEX, dice que ya no le alcanza el tiempo y se le dispersa la atención. ¡Qué tal!

Por si todo lo anterior no bastara, se desata el tremendo conflicto en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Las balaceras en la vía pública, incendio de vehículos, pánico social, heridos, muertos, entrada de la guardia nacional, del ejército y quien sabe cuántas cosas más, han puesto en jaque a los tres órdenes de gobierno en esa entidad y preocupado a todo el país.

Al momento de escribir este intento de columna, todavía no se conoce información oficial de ese lamentable suceso, pues lo que sobran son especulaciones: que si fue porque detuvieron al Chapito y lo trataron de rescatar sus compinches, que no, que fue por un operativo, que hay muchos caídos, que no, que solo son heridos, que si el número de civiles heridos es elevado, que no, que son poquitos, que no se sabe. ¡Guay!

No cabe duda que la etapa de desmantelamiento va en serio y como lo hemos comentado, todavía falta ver un titipuchal de acontecimientos.

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, los temas van de lo frívolo y el manipuleo mediático, hasta asuntos de omisiones y ocultamientos verdaderamente reprobables.

El Tunkul Fiestero nos platica que no le quedó más remedio al ChiquiGóber y sus asesores dizque chipocludos que llevar a cabo la sustitución de la reina de la Feria de X´matkuil ante los reclamos apachurradores en las redes sociales; así que ahora la conductora televisiva solo va a ser “promotora” del evento y la reina será la yucateca que representa al estado en los certámenes de belleza, tal y como ha sido costumbre desde hace muchos años. Ni hablar, el yucatequismo es canijo y acendrado. ¡Que ni qué!

Por su parte, el Tunkul Ciudadano se comunica preocupado y encabritado por lo que está sucediendo en el ámbito de la salud pública, pues los casos de influenza y dengue se han disparado como consecuencia de la falta de medidas preventivas efectivas; hasta hoy, son dos los centros educativos particulares que han optado por la suspensión de labores para evitar que siga propagándose la enfermedad.

¿Y las escuelas públicas? ¿Alguien sabe qué pasa en ellas, que se está haciendo para proteger la salud de los estudiantes y profesores? Al parecer, el invisible secretario estatal de salud sigue encerrado en su oficina, sin salir a informar nada de nada.

Por otra parte, el tan cacareado programa 24/7, ese de médico y medicinas todas las horas de todos los días, sigue quedando en entredicho ante las presuntas negligencias en su operación. Hace unas semanas se supo del fallecimiento de un menor por falta de atención adecuada en el municipio de Tadziú, ahora se hace público el de una niña en Texán Palomeque, comisaría del municipio de Hunucmá, por la misma causa. ¿Qué está pasando?

¡Ah! Pero el ChiquiGóber, en lugar de fajarse los pantalones y salir a hacer frente a esas graves situaciones, o nadie lo ve o cuando sale de gira a un municipio se dedica a dar discursitos en los que saluda con sombrero ajeno por las obras de infraestructura educativa, además de anunciarse como tramitador ante la Delegación de Bienestar del Gobierno Federal, de los diferentes programas sociales que esa dependencia lleva a cabo en Yucatán. ¡Pa´su mecha!

El Tunkul Municipal nos hizo llegar un mensaje sobre la instalación del Consejo Consultivo Anticorrupción del municipio de Mérida. Nos explicó que como todos los consejos de ese tipo, sus resoluciones no son vinculantes, es decir, que la autoridad no está obligada a cumplirlas. Pero dice que como si pueden hablar, ojalá y empiecen a dar a conocer a la opinión pública las malas prácticas que se llevan a cabo en materia de desarrollo urbano, mercados, tianguis y servicios públicos, que chequen si no hay fantasmeadas de facturas etc. Vamos a ver, dijo un ciego…

Y como ya nos estamos pasando de rollo, pues aquí tenemos que pararle. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida. Yucatán. A 18 de octubre de 2019