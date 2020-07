Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "Enredijo de palabrería de la Codhey"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana sacudidora la que terminamos. Los Tunkules Amigos nos hicieron llegar sus acostumbrados –aunque esta vez preocupones- mensajes, por lo que sin preámbulos mejor pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional estuvo bastante activo mandando mensajes sobre los movimientos grilleriles que se dieron en diferentes lugares del país y tuvieron como tema las posturas adoptadas públicamente por dos de los gobernadores más confrontados con el gobierno federal, durante la gira que realizó por sus estados el Preciso.

Primero fue el de Guanajuato, pero cuando le tocó al de Jalisco, ese Tunkul se manifestó más que sorprendido por los mensajes símiles de cuatitud, buena voluntad, coordinación y casi, casi de agradecimiento que le expresaron al titular del Ejecutivo federal ¡Híjole!

También se mantuvo pendiente de otros dos asuntos: el de los videos amenazantes de un grupo del crimen organizado peleando territorio con otro, y por supuesto el de la extradición de Lozoya, el ex director de Pemex en el sexenio del Copetudo. Los runrunes no han parado de correr en las redes sociales y entre la comentocracia, que si pactó boquear, que entregara audios y videos de grandes moches, que un buen número de politiqueros serán exhibidos y un titipuchal de comentarios que al parecer traen con temblorina a varios. Vamos a ver, dijo un ciego…

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, la semana fue más que preocupante por los efectos del coronabicho en la entidad, pues el número de contagios fue expansivo y lamentablemente el de fallecimientos diarios se duplicó, así como las quejas por falta de atención hospitalaria que conllevaron a una obligada aceptación de que la infraestructura y el personal del sector salud han sido rebasados.

Así que la incapacidad trató de ser tapada con un amenazante y arbitrario mensaje del ChiquiGóber, que como ya es costumbre, hizo mediante un videíto, en el que regañó a la población por no saber cuidarse y advirtió que o se portan bien o los castigos serán más severos. ¡Qué tal!

El anuncio de las nuevas medidas restrictivas no tuvo abuela, pues de nueva cuenta se redujeron los horarios de operación de los negocios y servicios denominados no esenciales, se decretó de nueva cuenta la Ley seca, se ordenó el cierre de las marinas y se violó el derecho constitucional al libre tránsito al prohibir la movilidad durante la noche en todo el territorio del estado. ¡Pa´su mecha!

La manipulación del temor social y la pretensión de posicionamiento para rentabilidad electoral fueron manifiestas, al tratar de desviar la atención de las incapacidades y las omisiones cometidas, presentándose como una autoridad fuerte, decidida, salvadora de la población, por lo que no importó la violación al marco jurídico que nos rige, ni los problemas que se ocasionarían, total que por el miedo, todos aceptarían sin chistar. ¡Ah! y en plena incongruencia, mantiene al estado en color naranja del semáforo de la contingencia.

El decreto de Ley seca se publicó en el Diario Oficial el mismo día del videíto, pero para hacer los acomodos de la violación a un derecho fundamental necesitaron 48 horas, durante las que se soltaron las granjas a tratar de parchar el hecho con los argumentos de que la salud es primero y no importa nada más, que no se violaba nada porque solo se trataba solo de una “restricción vehicular” y que incluso hay tesis de la Suprema Corte de Justicia en la que dice que el libre tránsito es un derecho de las personas y no de los objetos y vehículos.

Al respecto, recibimos un mensaje en el que nos dicen que ante esos comentarios vale la pena reflexionar que los derechos no están en competencia, todos tienen el mismo valor, que los vehículos no transitan solitos y en automático, porque tienen que ser manejados por personas, y que la tesis de la que se hacen invocaciones, fue en respuesta a un amparo contra la verificación obligatoria de vehículos en la ciudad de México, por lo que naturalmente no se tipificaba violación al libre tránsito. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Cuatro días después del anuncio, la CODHEY hizo público un comunicado en el que mediante un enredijo de palabrería, no dijo nada, no se atrevió el ombudsman a realizar la recomendación correspondiente al Ejecutivo, no señor, a diferencia de lo que sucedió cuando los alcaldes de Umán y Progreso quisieron prohibir exactamente lo mismo y ese organismo de inmediato señaló la violación a derechos, ahora no se atrevió, cantinflescamente solo expresa que hay que respetar los derechos, que no están claras las sanciones, pero que mejor no se apliquen, que hay que fomentar la paz, la armonía y la tolerancia. ¿¿?? ¡Hágame usted el recanijo favor!

Y así, en medio de la contingencia sanitaria, la contingencia económica, la contingencia jurídica y la videocracia, aquí tenemos que pararle. Cumpla usted la parte de responsabilidad que le corresponde en lo referente a las medidas de prevención, que no le engañen, que no le cuenten, no se vaya con ninguna finta, manténgase muy pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 19 de julio de 2020.