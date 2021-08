Tunkul Político: ''Enredijos, polémicas y protestas''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de enredijos, polémicas y protestas la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos hicieron llegar enfiladitos sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Meteorológico se reportó un poquito relajado, pues el paso de la primera tormenta de la temporada no causó daños de extrema gravedad en el territorio estatal. Árboles caídos y un titipuchal de desperfectos en las redes de energía eléctrica fueron el común denominador. Los municipios del oriente y del sur de la entidad fueron sobre los que pasó directamente “Grace”, pero afortunadamente como al parecer llevaba prisa por salir al Golfo para agarrar fuerza de huracán, duró pocas horas; en Mérida se sintieron vientos fuertes y lluvia, pero la interrupción de la energía eléctrica se tuvo en muchos rumbos de la ciudad.

Así que las quejas por los comestibles que se iban a echar a perder en los refrigeradores y porque no se podían usar los aires acondicionados y había mucho calor, así como por la falta de internet y no poder cargar los teléfonos celulares, inundaron las redes sociales y dieron lugar a protestas cerrando calles porque hacía dos o tres días que no había luz en algunos rumbos.

Ese Tunkul comentó sobre el cambio de conducta de la sociedad en tan solo 19 años, recordando que en el año 2002, cuando nos tundió duro y fuerte el huracán Isidoro, estuvimos de 10 hasta 20 largos días en algunas regiones sin electricidad, sin agua potable, con inundaciones, viviendas destruidas, destrozos en la infraestructura de todo tipo y un montón de broncas más. En ese entonces nadie se estuvo quejando por no poder prender su clima, ni poder conectarse a internet; nadie salió a cerrar calles, por el contrario, la gente salió a abrirlas, los vecinos se organizaron para quitar árboles caídos que obstruían las vialidades, apoyar a quienes sufrieron daños en sus hogares, poner pastillas de cloro en los encharcamientos para evitar el brote de moscos etc.

Esta vez hubo más broncas y protestas que hace un año con las inundaciones causadas por la tormenta Cristobal. ¿Será que porque rápido regresaron el internet y la electricidad aunque haya fallecido una persona electrocutada? Para pensarle ¿Masinó?

Un tema de los más comentados en la semana es el del regreso a las aulas para las clases presenciales. El Tunkul Magisterial no paró de mandar mensajes. Comentarios sobre los paquetes que está entregando la SEGEY a cada escuela, dizque para garantizar el “regreso seguro a las aulas”, si, ese que contiene dos escobas, una cubeta, un frasco del llamado líquido sanitizante, uno de pinil, dos trapeadores, un rastrillo, una cajita con jabones, otra de cubrebocas, una coa, una bolsa de detergente y algunas otras cositas por el estilo.

Por cierto, nos platican que ya se dieron varios casos en que, como primero les hacen firmar a los directores de recibido el paquete para sus escuelas, cuando se los entregan, ni siquiera reciben todo por lo que firmaron. ¡Qué tal!

Por cierto ¿Estarán entregando en esos paquetes los aparatitos que sirven para medir la temperatura?

La falta de información adecuada y oportuna sobre todo lo relativo a protocolos, prevenciones y previsiones, como de costumbre y acorde al estilo del ChiquiGóber, está presente. Al pretendido “modelo híbrido” tan cacareado, no se le ven pies ni cabeza, pues la enorme brecha digital no solo se mantiene, sino que se acrecienta por la crisis económica generada por la contingencia sanitaria. ¿Y los profes cómo le van a hacer? ¿Qué recursos recibirán para poder cumplir todo lo que requiere ese modelo?

Ayer, un nutrido grupo de jefes de sector, inspectores, directores y docentes de los tres niveles de educación básica protestaron en la explanada del edificio de la SEGEY, el secretario gestor recibió a una comisión en el auditorio. Habrá que estar pendientes de qué de lo supuestamente acordado en esa reunión se cumple. Vamos a ver, dijo un ciego…

El Tunkul Municipalista nos platica que al que parecE le está lloviendo sobre mojado, es al ChiquiReni, pues a punto de iniciar su tercer periodo como alcalde, tiene el broncón de su policía y ahora resulta que le brinca la amenaza de embargo al ayuntamiento a causa de la deuda acumulada por aquel cambio de lámparas del alumbrado público que hizo a matacaballo, brincándose toda legalidad en el año 2013.

Cancelación anticipada con la empresa arrendadora sin cumplir todo lo establecido en el contrato, compra de otras lámparas por adjudicación directa a empresas cuatas violando la legalidad con el pretexto de que era una “emergencia”, gana el pleito legal la empresa, se van por la apelación, llega a la alcaldía el ChiquiVila, tampoco paga, sigue el pleito, y llega la sentencia del embargo. ¡Pa´su mecha!

Hay muchísima tela para cortar, pero como ya nos requeté pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. Le seguimos en la siguiente. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 27 de agosto de 2021.