Tunkul Político: ''Epidemia de anuncitis, con bombos y platillos''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, luego de transitar la mitad del segundo mes del año. Los Tunkules Amigos nos comentan que los acontecimientos van de acuerdo al dicho de nuestros abuelos de que febrero es mes loco, pero cumpliditos como son, hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

En el x´tokoy solar, el surtido ha sido amplio y variado, empezando con el tema del inicio del proceso de vacunación a población abierta contra el coronabicho, que en esta etapa se aplica a los adultos mayores de 60 años, siendo Valladolid, Motul y Conkal los primeros municipios en los que se está realizando desde el pasado lunes.

¿Recuerda usted el deslinde del ChiquiGóber de todo lo relacionado precisamente con las vacunas, al publicar en su face que ese asunto correspondía al gobierno federal? Pues resulta que ni tardo ni perezoso fue a tomarse la fotito en el hospital de Valladolid, publicando que se encontraba supervisando la aplicación de la primera vacuna.

Lo curioso del caso, es que el evento protocolario del inicio de vacunación en Yucatán organizado por el gobierno federal, se llevó al cabo en la clínica del IMSS de Valladolid, en el que se contó con la presencia del Delegado de la secretaría federal de Bienestar, del alcalde, de los coordinadores de la denominada Brigada Correcaminos, así como con representantes de las dependencias del sector salud federal. Fue allí donde se puso la primera vacuna en la entidad, siendo el recipiendario el señor Gaspar Vivas.

Al parecer, el Chiqui optó por no compartir foto ni evento con nadie, para salir él solito a presumir e intentar manipular a la opinión pública ¡Qué tal!

Pero lo más comentado durante los últimos días, continuó siendo el caso de la construcción de la ciclovía en Paseo de Montejo, a lo que se sumó el parafernálico anuncio de un dizque plan de infraestructura para la movilidad, con puentes peatonales, glorietas con semáforos inteligentes y un titipuchal de chuladas similares.

Al respecto, el Colectivo Ciudadano Sinergia en Acción, ya hizo llegar al ChiquiGóber, a ChiquiReni y al representante del INAH, sendos oficios en los que solicita información sobre los estudios técnicos que sustentan el mentado plan, los manuales de operación y funcionamiento, así como del costo de ejecución del mismo. ¿Se darán respuestas a esas solicitudes? Vamos a ver, dijo un ciego…

Continuando con lo que parece una epidemia de anuncitis, se dio a conocer con bombos y platillos, el proyecto de un mega desarrollo turístico de lujo, aledaño a las marinas del puerto de abrigo Yukalpetén en el municipio de Progreso; hotel, club de yates, casas, departamentos, plazas comerciales, restaurantes, áreas recreativas, gimnasio y demás instalaciones de caché, conformarán ese desarrollo, para lo que se necesita una amplia extensión territorial con la que en la actualidad no se cuenta en esa zona.

¡Ah! pero como no se da paso sin huarache cuando se trata de favorecer intereses afines al poder público, el Tunkul Porteño nos comenta que está en marcha otro gran proyecto: el “Polo Educativo Progreso”, consistente en construir en la ciénaga, a un lado del Instituto Tecnológico de ese municipio, un nuevo y más pequeño edificio para el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) que es una institución del sistema educativo federal.

¿Por qué cambiar de ubicación esa escuela? A lo mejor resulta simple la respuesta: porque las casi nueve hectáreas junto al mar en las que por décadas han estado y funcionado las instalaciones del CETMAR, se encuentran exactamente pegaditas al terreno donde se iniciará el mega desarrollo turístico recién anunciado, por lo que todo indica que se pretenderá hacer un cambalache que permita adjudicarle ese espacio a los socios inversionistas para que puedan construir todo lo proyectado. ¡Cosas veredes mío Cid!

Cambiando de tema, el Tunkul Ciudadano se reporta muy preocupado porque de lo que rápidamente dejó de hablarse, fue del hallazgo en días pasados, de cinco cadáveres en tan solo 24 horas y pregunta ¿Qué está pasando en Yucatán, no que somos el estado más seguro del país? Que aquí quede… por hoy. Y como nos acabamos el espacio, aquí tenemos que pararle, y dejamos para el siguiente intento de columna el voluminoso xec de la grilla y la politiquería. Cuídese mucho, no deje de poner en práctica todas las medidas de prevención para hacerle frente al coronabicho, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 17 de febrero de 2021.