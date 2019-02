Seleccione para escuchar: “Tunkul Político: “Falta del mínimo oficio político”

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Iniciamos el segundo mes del año y los Tunkules Amigos se pasaron el fin de semana de tamalada en tamalada, pero ante el número de acontecimientos, trascendidos, filtraciones y chismorreos que tuvieron lugar, sus acostumbrados mensajes fueron llegando en cascada, por lo que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Vaya que han estado movidos y surtidos los asuntos del x´tokoy solar.

El Tunkul Porteño nos ha enviado un titipuchal de mensajes en relación a la indignante diatriba utilizada por la disque secretaria de turismo del actual chiquigobierno, al referirse a la ciudad y puerto de Progreso. Cuando nos hicieron llegar el audio, de verdad que la primera reacción al escucharlo fue de susto, pues que una funcionaria pública se exprese de esa forma tan irrespetuosa, irresponsable y falta del mínimo oficio político, no era para menos.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues los progreseños de inmediato inundaron las redes sociales con reclamos. Los mensajes recibidos fueron desde “Qué le pasa a esa señora, que se instruya antes de hablar”, “Está claro que no conoce la historia del puerto”, pasando por “Los funcionarios de Vila son una porquería”, “Se nota que entre huaches se entienden”, “Sepa la bola que nos quieren imponer ahora”, hasta los de ácido lenguaje porteño que no podemos transcribir.

Fue tan contundente la tunda, que en contra de su voluntad –según nos cuentan- y con su altanería y soberbia lastimadas, la funcionaria tuvo que publicitar un boletín supuestamente disculpándose ¡Ah! pero aclarando que no dijo lo que dijeron que dijo, que fue culpa de los medios de comunicación que sacaron de contexto sus frases, por lo que no fue su intención ofender a nadie. ¡Hágame usted el re canijo favor!

Oziel Nicoli, un progreseño de pura cepa, restaurantero y ex presidente de la Cámara de Comercio del vecino puerto, declaró abiertamente en contra de la publirrelacionista y solicitó que se le declare persona non grata en ese municipio. Nos avisan que sobre esa propuesta, ya está circulando en internet una solicitud de firmas en Change.org.

Otro tema que ha dado de qué hablar, es el anuncio –parafernálico como ya es sello de la administración del ChiquiGóber- de la cancelación de poco más de 500 concesiones de placas para taxis otorgadas por el anterior gobierno, de las que se dio a conocer una pequeña lista de presuntos beneficiados. Lo que llamó la atención, fue que esa lista al parecer tuvo dedicatoria en contra de representantes del PRD, que curiosamente se negaron a sumarse a la campaña del ChiquiVil, y el diputado de esa fracción en el Congreso local, votó en contra del manipulado presupuesto para este año. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Peo como por más que intenten guardarlo, más temprano que tarde todo sale a relucir, ya se están sacando nombres de tricolores y dicen que hasta de blanquiazules emplacados. Un amigo conocedor de los vericuetos grilleriles, nos comenta en voz bajita que si se pretende revisar a fondo todos los nombres de concesionarios de placas que se estrenaron en lo que va de este milenio, hasta podrían salir a la luz algunos prestanombres de algunos funcionarios del actual gobierno. La verdad, no entendimos el comentario, pero como nos llegó, se lo pasamos al costo.

De lo que ya nadie del gobierno habla, es del caso de las llamadas coloquialmente “empresas fantasmas”. Durante el tiempo que se hicieron públicas las que presuntamente sirvieron de red al anterior gobierno del estado, los blanquiazules celebraban las publicaciones señalando con dedo flamígero a los malosos tricolores, pero apenas se dieron a conocer las que presuntamente conformaron la red de estafas maestritas del anterior ayuntamiento presidido por el hoy ChiquiGóber, pareciera que hubo una epidemia de mudez.

Bueno, intentaron hacer una aclaración mediante un boletincito que leyéndolo bien, resultó ser una confesión de parte, al aceptar tácitamente que si les facturaron, que sí les pagaron, pero que si les presentan documentación, no eran quienes para verificar si estaban legales. Solo les faltó decir que se sacaron de contexto. Que nadie se vaya con la finta, todos forman parte del divino sistema político que padecemos. ¡Cosas veredes mío Cid!

Donde los aires ya se están pareciendo a la tromba de la semana pasada, es en la grilla partidista, pues los tricolores están agarrados a trompicones para ver quienes se quedan con el control de la dirigencia estatal y quienes están enlistados para la lucha por la dirigencia nacional que pretende la ex capitana del quinquenio del horror en Yucatán.

Por su parte, los blanquiazules ya se están dando de tamangazos por la dirigencia del comité municipal de Mérida; el encontronazo entre el ChiquiGóber y Ken Barrera empezará a ser visible, pues según el Tunkul Panista cada uno ya perfiló a su candidato. El primero subirá al ring a Arturo León y el segundo a Josué Camargo y al parecer, la diputada Cecilia Patrón tiene como barajita bajo su manga a la ex candidata perdedora Dafne López. Vamos a ver, dijo un ciego…

Y como tenemos que salir para Progreso para constatar varios mensajes, mejor aquí le paramos. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 05 de febrero de 2019.