Tunkul Político: Grilla imparable a un mes de las elecciones en Yucatán

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya semanita la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos mandaron sus disculpas porque esta vez sus acostumbrados y rítmicos mensajes fueron llegando un poco atrasados debido a las desagradables sorpresas y esperas que tuvieron lugar, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó todo acongojado y apachurrado a causa del lamentable e impactante accidente en la línea 12 del metro en la ciudad de México; nos comenta que la imagen del puente partido y los vagones colgando, fue algo que erizaba la piel, producía un nudo en la garganta y dejaba atarantado a cualquier persona con un mínimo de humanidad.

El número de fallecidos y heridos, no fue para menos, así que los cuestionamientos brotaron de inmediato. ¿Quiénes son los culpables o responsables de esa desgracia? y aquí empezó el haranchac: que fue el carnal Marcelo en cuya administración se construyó, que no, que fue la empresa constructora propiedad de Slim, que tampoco, que Mancera y Claudia no cumplieron con darle el necesario mantenimiento y un montón de otros nombres.

Ese Tunkul nos platica que todavía no pasaba el estupor causado por el accidente, cuando se hizo presente la insensibilidad de la politiquería, pues rápidamente llegaron al lugar dirigentes del partido blanquiazul para “protestar” y acusar a los morenos, sin importarles el dolor que se estaba padeciendo. ¡Hágame usted el recanijo favor! ¡Qué poca abuela tienen!

La versión oficial es que se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y que se brindará a los familiares el apoyo necesario de manera amplia y expedita. Vamos a ver, dijo un ciego…

En el x´tokoy solar, el tema de pérdida de vidas por causas no naturales también es preocupante, pues tal y como nos comentó el Tunkul Ciudadano, que en lo que va de este año 2021 se cuente un elevado número de suicidios, feminicidios y asesinatos, es verdaderamente inaudito, sobre todo porque al parecer, no se pone en práctica ninguna política pública para atender y prevenir ese problema. ¿Masino?

¡Ah! pero eso sí, la grilla está imparable. A 30 días de que se realice la jornada electoral, las campañitas del titipuchal de partidos y candidatos, inundan las redes sociales, producen contaminación visual y auditiva, generan basura al por mayor por la tonga de volantes y periodiquitos que se colocan en las entradas de las casas, así como un montón de ocurrencias para mostrarnos caras y nombres, pero nada más. ¡Qué tal!

El Tunkul Electoral nos platica que la “foritis” está desatada, al igual que la caminadera, la “entrevistitis” y todo lo que la supuesta “política moderna” utiliza para el posicionamiento de los aspirantes a los diversos cargos que están en competencia.

Ese Tunkul nos comentó en forma jocosa que sería interesante poderles preguntar a los candidatos a diputados, cuántos artículos tienen las constituciones federal o estatal, según el caso, si conocen las facultades y obligaciones de los legisladores, bueno, pedirles que nos platiquen qué es un sistema de gobierno republicano. ¡Híjole!

Lo que estuvo en boga durante la semana, fue la bajadera, sustitución y restitución de candidaturas que han hecho los organismos electorales. Por ejemplo: el IEPAC bajó de la contienda al candidato tricolor a la alcaldía de Kanasín y la sala regional del Tribunal Electoral con sede en Jalapa, lo volvió a subir ayer.

En contraparte, una denuncia de ciudadanos en contra de candidatos al ayuntamiento de Umán por realizar actos anticipados de campaña durante el tiempo denominado como de inter campaña, fue desechada con el argumento de que no es lo mismo campaña política que campaña electoral y que en tanto no digan vota por mí, todo se vale. ¡Pa´su mecha!

Pero entre lo esperado, está conocer el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el caso de los tres candidatos a las diputaciones federales que pretenden hacerse pasar por indígenas. Por cierto, sepa la bola como estará el jaloneo, acuerdos o arreglos sobre ese caso, pues así como aparece en el orden del día de una sesión de ese organismo, de repente se esfuma y no se trata el punto. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Y como ya nos estamos pasando de rollo, mejor aquí le paramos. Recuerde que la aplicación de vacunas y que nos pongan en color amarillo del semáforo sanitario, no significa que el coronabicho ya se acabó, así que hay que seguir practicando las medidas de prevención. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 08 de mayo de 2021