Tunkul Político: “Hablando de maiceos, embutes y chayotes”

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, terminando ya el quinto mes del año. Los Tunkules Amigos se pasaron la semana de aquí para allá, recabando comentarios y haciéndonos llegar sus acostumbrados mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional estuvo movidísimo por el asunto de la publicación de la ya famosa lista de comunicólogos y las cantidades que cada uno devengó del erario durante el sexenio del Presidente Copetudo.

Las redes sociales estuvieron imparables con publicaciones, memes, twittazos y todo lo demás; varios de los enlistados hicieron aclaraciones, en fin, un haranchac armado. La agenda y la opinión pública estuvieron centradas en ese tema, todo lo demás pasó a segundo término.

La estrategia estuvo interesante, pues el gobierno federal dice que no fue la fuente de la información porque solo le entregó el documento al INAI, los consejeros de ese instituto dicen que ellos tampoco se lo dieron a ningún medio, una pasada de papa caliente rapidita. Pero el caso es que la cortina cumplió su cometido y todo mundo se ha pasado la semana hablando de maiceos, embutes y chayotes, nada más. Bueno, hasta la “renuncia” de la secretaria del medio ambiente se difuminó ¡Qué cosas que tiene la vida Mariana!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, la semana estuvo movida y hubo de todo un poco como en botica.

Recibimos un mensaje del Tunkul Deportista en el que se queja tremendamente de lo que pasa al interior del Idey, pues según él, los deportistas de alto rendimiento que van a representar a Yucatán en eventos regionales, nacionales, e incluso internacionales, no reciben los apoyos necesarios; es más, nos dice que en varias selecciones de diversas disciplinas, los deportistas tienen qué hacer coperachas para pagar la energía eléctrica, o reparaciones del lugar donde entrenan, entre otras cosas. ¿Para eso si está vigente la austeridad? Vamos a intentar saber un poco más de cómo está el fondo de esa olla. ¿Sale?

El que se comunicó para expresarnos algunas dudas fue el Tunkul Porteño, pues la levantada de mobiliario que se encontraba en la playa del malecón progreseño ha dado lugar a opiniones y acciones encontradas, pues mientras por un lado hay aplausos porque se limpió la playa, por otro hay protestas de restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios, en tanto que también hay quienes cuestionan si la costa dejó de estar bajo jurisdicción federal.

Pero no faltan las lenguas viperinas que bisbisean que esa acción está siendo usada como golpe mediático para que nadie se fije en la falta de transparencia del actual ayuntamiento que ya ha recibido apercibimientos por su negativa a entregar información que le ha sido solicitada de acuerdo a la Ley, por lo que no sería raro que reciba amonestaciones públicas y hasta podría llegarse al extremo de ser multado por no cumplir la obligación de rendir cuentas. Vamos a ver, dijo un ciego…

Para no perder la costumbre, el Tunkul Ciudadano se reportó bien preocupado por el acrecentamiento de la inseguridad en nuestra entidad, pues el encontrar cadáveres tirados, los feminicidios, la violencia doméstica, los asaltos a mano armada en tiendas de conveniencia, cada día parece que van incrementándose y se están convirtiendo en parte de la nota roja cotidiana.

Los cristalazos a vehículos y los robos a casa-habitación, suceden en diferentes rumbos de la ciudad capital y en un buen número de municipios. Por cierto, recibimos tres mensajes de sendos Tunkules que nos causaron extrañeza, pues nos comentan que se han presentado denuncias en la Fiscalía por presuntos robos en una Dirección del Ayuntamiento meridano y supuestamente también en las oficinas de la Presidencia municipal. ¡Pa´su mecha!

La verdad, resulta difícil de creer que eso pueda suceder, pues en todas las oficinas públicas hay guardias de seguridad las 24 horas y hasta dónde se sabe, un montón de camaritas de circuito cerrado que graban cualquier movimiento, así que mejor vamos a tratar de obtener confirmaciones. De resultar cierto, sería el colmo de los colmos ¿Masinó?

En lo referente a la grilla partidista, el tema más comentado por los conocedores de los vericuetos de ese aparato, fue el de los desertores del PRD que supuestamente van a formar un nuevo partido que llevará por nombre PAIS, que supuestamente es encabezado por el alcalde de un municipio del Edomex. En Yucatán, la promoción Paisista está a cargo de la trilogía Bayardo-Tonatiuh- Nino que en días pasados renunciaron al sol azteca.

Pero al parecer, la primera actividad que llevaron a cabo no tuvo los resultados que esperaban, pues de las tres mil personas reunidas en asamblea que marca la Ley Electoral como mínimo para iniciar los trámites correspondientes, solo pudieron reunir a mil 700, por lo que, al no haber el quórum reglamentario, no se pudo instalar. Las lenguas viperinas comentan que empezó con el pie izquierdo el intento de formar un partido satélite del ChiquiGóber. No entendimos ese comentario pero trataremos de descifrarlo.

Y como para no perder la costumbre ya nos pasamos del número de caracteres, aquí tenemos que pararle. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor, no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 29 de mayo de 2019