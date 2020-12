Tunkul Político: ''Haranchac de la mega-alianza''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Los Tunkules Amigos ya están andando abrigaditos a causa de la llegada de la heladez, pero sus acostumbrados mensajes han llegado puntualitos, por lo que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se pasó la semana metido a plenitud en el grillerío, pues el haranchac armado con eso de la mega-alianza entre los otrora irreconciliables partidos, ha dado, sigue y seguirá dando mucho de qué hablar.

De verdad que eso de pretender formar algo así como la “selección del mundo” para ir contra uno solo, genera desconcierto, dudas y especulaciones al por mayor. Ante el acuerdo entre tricolores y blanquiazules de agarrarse de la manita y jalar juntos, ese Tunkul nos platica que un buen número de comentarios de los observadores del devenir grillero y que por lo tanto le medio entienden a ese tema, van en el sentido de preguntarse si los promotores de ese maridaje no se darán cuenta de que le están dando la razón a quienes desde hace un buen número de años se han dedicado a señalar la existencia del PRIAN. ¡Híjole!

Pero además, lo que se planteó como si fuera facilísimo de lograr, se ha puesto del cocol; primero fue vamos por todo y con todo, poco después que mejor no, que solo parcialmente, luego que únicamente en lugares estratégicos, que en cada estado decidan las dirigencias estatales, que pregunten a los militantes de cada partido, que se hagan encuestas, y demás cosas por el estilo, por lo que que al interior de cada partido los cocolazos están duros y tupidos en todo el país. ¡Pa´su mecha!

En el x´tokoy solar, también los asuntos de la grilla han acaparado buena parte de la atención pública, pues los acontecimientos en ese ámbito, aunque eran previsibles, no dejan de generar opiniones y comentarios.

El caso del movimiento naranja ha sido entre melodramático y de comedia, pues la semana antepasada, las dirigentes estatales presumieron en sus redes sociales un montón de fotitos de su reunión con su mandamás nacional, y pocos días después ¡Pum! la ex capitana de aquel quinquenio del horror que padecimos, asoma como nueva dueña de ese partidito en Yucatán y manda por un tubo a las anteriores. ¡Qué tal!

Por su parte, los blanquiazules presumen que aquí en el estado no se acepta la mega-alianza promovida nacionalmente y que por lo tanto no se juntaran con el tricolor, solo con otros como el Panal y los demás que quieran sumarse.

Al respecto, el Tunkul Panista se comunicó muy triste y apachurrado, comentando la absoluta paradoja que vive su partido, pues al mismo tiempo que pregona hacia afuera que nada con el PRI, adentro los acuerdos los está haciendo con puros tricolores que ahora están disfrazados con vestimentas aguamarinas, ex amarillas, verdes o naranjas.

Pero señala que el colmo es, que en los cuatro distritos electorales federales que actualmente tiene perdidos, las “negociaciones” para postular las candidaturas a esas diputaciones, están dirigidas a puras adopciones de priistas. Libo, Carmen, Javier, Rommel, bueno, bueno, dice que solo falta que también pacten con Mauricio. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Pero como la premisa del ChiquiGóber es posicionarse en el ámbito nacional como el único que logre obtener con sus siglas el carro completo en las diputaciones federales, pues le valen un cacahuate los militantes y simpatizantes, porque hay que poner a quienes puedan ganar, y como al parecer no los encuentra en su partido, pues no importa nada de lo pasado, ya que el fin justifica los medios. ¿Masinó?

En su último mensaje de la semana, ese Tunkul cerró con la siguiente pregunta: ¿Qué dirían Justo y María Esther? No nos explicó a qué se estaba refiriendo, ni el porqué de esos nombres, pero trataremos de averiguar el sentido de esa pregunta para compartirlo con usted. Que aquí quede… por hoy.

El que se comunicó bien encabritado fue el Tunkul Magisterial, asegurando que las maniobras y manejos arbitrarios que están llevando a cabo quienes dirigen la Secretaría de Educación estatal, son verdaderamente graves, pues violan los derechos laborales de los trabajadores de esa dependencia.

Ese Tunkul menciona que las broncas se encuentran lo mismo por atrasos en pagos de los salarios, cambios geográficos de docentes, incremento de horas, movimientos irregulares a prefectos y auxiliares administrativos, cancelación de contratos a intendentes, cancelación de adscripciones a profesores de educación física, problemas con los de educación artística, plazas y horas guardadas que dejan en indefensión a los de nuevo ingreso, etc. ¡Ah! pero de todo tratan de cubrirse tirándole la culpan al gobierno federal, aunque eso ya no les funcione, porque poco a poco va quedando claro que la realidad es que las causas son la incapacidad, la negligencia y la soberbia. ¡Hágame usted el canijo favor! Y como ya nos pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. No baje la guardia con las medidas de prevención contra el coronabicho, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 08 de diciembre de 2020.