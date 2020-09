Tunkul Político: ''Haranchac que se armó por la reubicación de paradero''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de efemérides patrias la que terminamos. Los Tunkules estuvieron muy activos en las redes sociales dando el grito virtual de ¡Viva México! sin que por ello dejaran de observar los aconteceres y de mandar sus acostumbrados mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues sí, el aniversario número 210 del inicio de la guerra de independencia y su tradicional ceremonia del Grito, esta vez se realizó en todo el país de forma muy especial, pues a causa del coronabicho que nos mantiene en contingencia sanitaria, no se permitieron las acostumbradas reuniones multitudinarias ni los espectáculos artísticos.

El Tunkul Nacional nos hizo llegar sus mensajes sobre el titipuchal de comentarios que se desataron en las redes sociales durante y después del evento en Palacio Nacional: el zócalo vacío, las antorchas, la flama de la esperanza, los vivas anexados, el espectáculo pirotécnico, y desde luego, el vestido que se hizo famoso.

Hizo hincapié en durante los 20 primeros años de este tercer milenio, se ha vuelto costumbre que los gobernantes agreguen los temas que quieran en la parte de los vivas, saliéndose del protocolo oficial y nos preguntó que desde cuándo y por qué las esposas de los gobernantes tienen un lugar junto a ellos durante el ceremonial. ¡Híjole! la verdad, no lo sabemos, pero acordamos con él intentar averiguarlo.

En el x´tokoy solar se mantuvo el toque de queda nocturno y lo más comentado del evento oficial del 15 de septiembre fue la terrorífica expresión del ChiquiGóber durante daba el Grito. Si la intención de los integrantes del instituto fue que demostrara fortaleza con su lenguaje corporal, pues el resultado fue mucho más allá, porque el mensaje que transmitió su rostro fue de encabritamiento, soberbia y amenaza. Solo cheque las fotitos y el video de la transmisión. ¡Pa´su mecha!

Pero sin duda la nota de la semana la dio el primer día del cacareado programa de la supuesta reorganización del transporte público, pues al haranchac que se armó por la búsqueda de los nuevos lugares en que se reubicaron los paraderos, se sumó el tremendo aguacero que cayó a media tarde, las inundaciones que provocó, la flotadera de conos que colapsó el tránsito vehicular y las terribles condiciones que sufrieron los transeúntes para poder abordar sus camiones. ¡Qué tal!

El Chiqui ya tuvo que salir a aclarar que en efecto, el ya tristemente célebre programita no es para reorganizar el sistema de transporte, sino únicamente para la reubicación de paraderos, que es temporal y que se trata de una prueba para ver como funciona, que no se esperen buenos resultados de inmediato y que no se debe ser mezquinos para estarlo criticando. ¡Hágame usted el recanijo favor!

El Tunkul Ciudadano nos hizo llegar también un titipuchal de mensajes sobre las quejas recabadas de un buen número de familias que viven en los rumbos a los que se trasladaron los paraderos y los perjuicios que eso les ocasiona en lo personal y en su hábitat comunitario; la mayoría son personas de la tercera edad, las casas están a línea de calle, es decir, de la sala a la escarpa y el smog ya las invadió. Además, nunca fueron avisados de nada, cero socialización de las puntadas del Chiqui.

¿Y el alcalde de Mérida? Pues nadando de muertito, pegadito a la pared, sin preocuparse y mucho menos ocuparse de la población afectada, pensando en su reelección. Bueno, al parecer, ocupándose de los arbolitos ornamentales, pues recibimos el mensaje de un comerciante del centro de la ciudad en el dice que empleados del ayuntamiento pasaron a notificarle que el macetero que quedó en la puerta de su local, es su responsabilidad y que tiene que regar diario el arbolito. ¿Será verdad?

Por lo visto hasta ahora, los meridanos no solo están en estado de indefensión, sino que ya fueron etiquetados como conejillos de indias. ¡Cosas veredes mío Cid!

Pasando a los asuntos de la grilla, el Tunkul Digital nos comenta que la herramienta de transparencia de Facebook Ads para publicidad política, esa que permite conocer la inversión monetaria que realizan funcionarios de gobierno y aspirantes a candidaturas, ya está en funcionamiento, y nos hizo llegar el TOP 10 de actores políticos de México con mayor gasto en esa red social, listado en el que por cierto, se encuentra el gobierno de Yucatán.

Y como ya nos pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. Practique cotidianamente todas las medidas de prevención sanitaria, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 20 de septiembre de 2020.