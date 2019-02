Selecciones aquí para escuchar: Tunkul Político: “Jaloneos al interior del tricolor”

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de adelantados calorcitos primaverales la que terminamos. Los Tunkules Amigos estuvieron con un ojo al gato y otro al garabato siguiendo los acontecimientos, así que sus mensajes llegaron en la forma acostumbrada, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó para hacernos comentarios de corte partidista enfocados en los jaloneos que se están dando al interior del tricolor, pues la cada vez más cercana fecha en la que se llevará a cabo el relevo en sus dirigencias nacional, estatales y un buen número de municipales, ha generado fuertes encontronazos entre los grupos que pretenden quedarse con el control de lo que quedó después del uno de julio.

Hasta ahora, la atención por la competencia la está acaparando la península del sureste, pues quienes se han declarado formalmente como suspirantes por la presidencia nacional de ese partido, son la ex capitana del quinquenio del horror en Yucatán, Ivonne Ortega y el actual gobernador del vecino estado de Campeche, Alejandro Moreno.

La primera realizó su destape y hace su campaña a través de las redes sociales, principalmente subiendo videítos al face autoproclamándose como propietaria de la receta para componer al tricolor. El segundo se autoproclamó como respetuoso de la ley, pero ya anunció pública y formalmente que apenas se emita la correspondiente convocatoria, pedirá licencia para separarse del cargo de gobernador e irse a hacer campaña por todo el país. ¡Qué tal!

Ese Tunkul nos dice que todavía no se ha dicho la última palabra sobre los contendientes, pues como es costumbre priista, los jaloneos apenas están en eso, en jaloneos y soltada de termómetros; todavía falta la etapa de negociaciones, acuerdos y reparto del botín aunque sea poco, para llegar a las definiciones. Mientras tanto la grilla se pone buena. Vamos a ver, dijo un ciego…

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el primero que se reportó durante la semana, fue el Tunkul Magisterial para platicarnos del cúmulo de inconformidades que se mantiene entre los trabajadores de la educación, pues al parecer, no se vislumbra ningún cambio en el uso de malas prácticas que los perjudican.

Entre el titipuchal de cosas que nos comenta, sobresale el manejo en la adjudicación de plazas de base, tanto para el nuevo ingreso como para los ascensos. Nos explica que por ejemplo en el nivel de secundarias, el número de horas que no están asignadas con basificación, es verdaderamente increíble, pero no hay visos de que vayan a ser colocadas en lo que se conoce coma “la canasta” para asignarlas a quienes presentaron y aprobaron la evaluación para el nuevo ingreso, no señor, se siguen manteniendo en lo oscurito y otorgándolas vía el ilegal y perjudicial sistema de contratos.

Supuestamente lo mismo pasa con las plazas por ascenso, pues según la rumorología, hay 6 vacantes en la categoría de inspecciones, y a pesar de ya hay una lista de prelación de acuerdo a los resultados que obtuvieron los directores que pretenden el ascenso, no se convoca para asignarlas, pues como el 30 de mayo fenece la vigencia de esa evaluación, luego de esa fecha podrán repartirse a los cuates vía contrato o comisión. Es decir, se mantienen los procedimientos usados por los funcionarios del anterior gobierno. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

En los siguientes intentos de columna les compartiremos las inconformidades del nivel de primarias, de inglés, de intendencia y demás chuladas. ¿Sale?

Cambiamos de tema y pasamos al de la austeridad y la moda. Recibimos un extraño mensaje en el que nos aseguran que la tan cacareada austeridad del actual Poder Ejecutivo estatal, presuntamente no aplica para las prendas de vestir del ChiquiGóber, pues cada traje que utiliza para sus continuos viajecitos es hecho sobre medida por un diseñador profesional, pero que como es cliente frecuente le dan precios especiales casi de rebaja, costando cada trajecito un mínimo de 45 mil pesos ¡Pa´su mecha!

La verdad, tenemos dudas sobre la veracidad de ese mensaje, por lo que aunque nos mandaron nombre del diseñador, dirección y ubicación por el rumbo del Campestre de la casa de alta costura, e imágenes de la publicidad de la misma, ya estamos tratando de confirmar la información. De resultar cierto, confiamos en que las facturas se estén pagando con recursos provenientes de Subway. ¿Masinó?

El Tunkul Porteño se comunicó muy triste por el lamentable suceso del derrumbe que ocasionó el fallecimiento de tres personas y un número indeterminado de heridos. No cabe duda de que la nula vigilancia del cumplimiento de reglamentos de construcción y de medidas de protección civil, tienen mucho que ver en las condiciones que generan este tipo de situaciones, que solo se voltean a ver, son señaladas y comentadas cuando ocurre una desgracia. Los programas de desarrollo urbano y sus consecuentes reglamentaciones y cumplimiento, forman parte de lo que es fácil de violar, dejando ganancias que no ingresan a las tesorerías municipales, pero lo peor es que en muchos municipios ni siquiera se cuenta con esas herramientas jurídicas. Que aquí quede… por hoy.

Y como ya se nos agotó el espacio, mejor aquí le paramos. Dejamos para la siguiente lo que nos llegó sobre las llamadas “empresas fantasmas” y otras cosas. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 18 de febrero de 2019.