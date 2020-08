Tunkul Político: ''La batalla videica''

El Tunkul Político celebra su VII aniversario

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de videoteca la que terminamos. Los Tunkules Amigos se la pasaron xocheando los aconteceres y haciéndonos llegar sus acostumbrados mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional no paró de hacernos llegar sus comentarios sobre lo que él ha denominado “La batalla videica”, pues se “filtra” un videíto en el que los de un bando están recibiendo un titipuchal de fajos de billetes y en menos de 48 horas se da a conocer uno en el que los del otro bando también reciben lana. ¡Pa´su mecha!

Los medios de comunicación no han parado de emitir notas y más notas sobre esa peculiar competencia y las redes sociales están inundadas de comentarios, opiniones y memes. Que si unos recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y que les sirvió para las campañas políticas, que también los otros lo recibieron para la grilla, que no, que fueron aportaciones para su movimiento, que todos son iguales, que tan gandalla el pinto como el colorado, uffff… la polarización más que encarrilada, y lo que todavía falta por ver.

Un amigo al que le encantan las leyendas mitológicas nos mandó un mensaje en el que con chusca ironía dice que Lozoya –guardadas las debidas proporciones- le ha recordado a Pandora cuando destapó su caja. Así que los males apenas están empezando a salir, porque la mercantilización de la actividad pública, la preponderancia del dinero para las campañas en la competencia por lograr cargos de elección y el te doy para que me des durante el ejercicio del poder, es uno de los ámbitos en que la corrupción protegida por la impunidad ha sentado sus reales. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, resulta que todo lo que les platicamos en la anterior entrega se ha ido cumpliendo a pie juntillas; lo mismo las reuniones con cada una de las cámaras empresariales, que el anuncio de cambios de lugar de los paraderos del transporte público en Mérida, así que a ver qué sucede con todos los demás “acuerdos”. ¿Masinó?

Otro amigo, que cursó la licenciatura en ciencias políticas, nos hizo llegar interesantes comentarios sobre los diferentes tipos de regímenes de gobierno, y concluyó diciendo que por la forma en que los detentadores del poder local actúan, podría generarse el sospechosismo de que en Yucatán se pretende instaurar el sistema de gobierno plutócrático. Como no entendimos bien esa palabrita, nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española y encontramos la siguiente definición: “Plutocracia.- 1. Situación en que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado 2. Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado.” ¡Guay!

Otro tema que se ha hecho muy presente en la vox pópuli, es el del cercano inicio del cambio obligatorio de placas para todos los vehículos en la entidad, mismo que estaba programado para los primeros meses de este año, pero que con la llegada del coronabicho se aplazó para el próximo uno de septiembre. Como la contingencia económica le está pegando durísimo a la mayoría de la población, es ya opinión generalizada que no se debe llevar a cabo, porque no hay dinero para hacer los elevados pagos de ese trámite; las instancias gubernamentales argumentan que es necesario hacerlo para actualizar el registro vehicular y mantener la seguridad pública. El Tunkul Popular dice que si es por seguridad pública y no por recaudación monetaria, pues la solución es simple, que se haga el reemplacamiento pero que se exenten todos los pagos. Usted ¿Qué opina?

El Tunkul Ciudadano se comunicó para lamentar los graves problemas sociales que se han potenciado a causa de las contingencias sanitaria y económica que enfrentamos desde hace más de cinco meses. Señala que el aislamiento social, la pérdida de empleos, la falta de ingresos, la incertidumbre, la arbitrariedad, la desinformación y el temor, están generando la contingencia social y psicológica que pese a sus manifestaciones no se está atendiendo como es necesario hacerlo. Depresiones, suicidios, violencia doméstica, agresividad vecinal, asesinatos en sus diferentes tipificaciones, se han incrementado en Yucatán, sin que se lleven a cabo las acciones pertinentes para atenderlos y sobre todo prevenirlos. Que aquí quede… por hoy.

Los Tunkules nos piden hacer un comentario amable en medio del cúmulo de broncas que estamos confrontando, pues este intento de columna cumple 7 años ¡Siete! de tener el privilegio de llegar a usted. Mil gracias a nuestra casa editorial el Diario de Yucatán por el espacio que nos brinda, a todos los compañeros de la redacción por su apoyo, a los Amigos que nos hacen llegar sus comentarios, a los Tunkules anónimos que están en todas partes, y por supuesto a usted amable lector, como cada año le decimos ¡Gracias por el aguante! Aquí seguimos.

Recuerde que hay que mantener todas las medidas de prevención por la contingencia, pues el coronabicho sigue aquí, el cuidado personal, familiar y comunitario es indispensable para la salud pública, no se vaya con ninguna finta, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 23 de agosto de 2020.