Tunkul Político: ''La democracia fundada en partidos, va dando tumbos''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana con heladez la que vamos iniciando. Los Tunkules Amigos andan bien arropaditos para evitar que les vaya a dar un catarro, empiecen a toser y les entre el cus-cus de pensar que pueda ser el coronabicho, por lo que recomiendan que no hay que esperar a sentir frío para taparnos, sino que hay que protegernos con anticipación. Pero como ya fue mucho preámbulo y sus mensajes llegaron como de costumbre, mejor pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Diplomático se comunicó sorprendido, incrédulo, anonadado por los impensables acontecimientos que tuvieron lugar en Gringolandia y que dieron la nota mundial de la semana pasada; y no era para menos, pues eso de que una multitud “tomara” el Capitolio, máxima sede legislativa del país que presume ser el imperio de la democracia sostenida por sólidas y respetadas instituciones, fue realmente sorprendente.

Dice que el mar de fondo debe ser muy oscuro y por lo tanto prácticamente inescrutable, por lo que las dudas sobre el caso son incontables. Cuerpos de seguridad rebasados, hombres araña escalando muros, entrada al salón de sesiones y un sinnúmero de detalles más, seguirán dando mucho que pensar.

La censurada en las plataformas de redes sociales, el argumento del discurso de odio, la presunta incitación a la violencia, el reclamo porque no hubo regaños de parte del copetudo gringo y la polarización tanto social como política, han generado un titipuchal de comentarios.

Ese Tunkul señala que no cabe la menor duda de que todo es cíclico y que por lo visto, el de la democracia fundada en sistemas de partidos políticos, ya va dando tumbos internacionalmente. Vamos a ver, dijo un ciego…

Pasando a la grilla de nuestro país, el Tunkul Nacional se reportó para platicarnos que la mega alianza que se considera como la selección del mundo, trae una serie de jaloneos internos bien interesantes, pues si bien han logrado acuerdos en lo referente a las candidaturas a las diputaciones federales, que son su objetivo primordial, en las postulaciones a los cargos en los estados, gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos, el haranchac armado es en verdad interesante. ¿Cómo van a estar las campañas en los lugares en los que no se concretó esa alianza? ¡Vaya usted a saber!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el incremento en el número diario de contagiados por el coronabicho, así como el de hospitalizados, es realmente preocupante; así que no hay que bajar la guardia en lo relativo a mantener todas las acciones preventivas.

De igual manera, ante el anuncio que hizo el ChiquiGóber de que ya van a empezar a llegar las dotaciones de vacunas a Yucatán, habrá que estar muy atentos de que se cumpla a cabalidad con el proceso de aplicación, pues no vaya a ser que los cuates y socios resulten atendidos anticipadamente, es decir, de primerito, aunque por su rango de edad no les toque. ¿Masino?

Cambiando de tema, el Tunkul Grilleril anda girando como trompo para dar seguimiento al enredijo que se encuentra armado con las candidaturas en todos los partidos. La apertura de registros para los suspirantes ha sido equivalente al disparo de salida de una carrera, pero los pactos y arreglos llevan semanas de actividad. Tricolores y blanquiazules han anunciado la emisión de sus respectivas convocatorias, así como sus acuerdos para concertar alianzas locales, los morenos van en el mismo sentido, los demás, atentos a la repesca de los que queden sin designación, por lo que esta semana será definitoria para muchos casos. ¡Qué tal!

Por cierto, ese Tunkul nos comenta que no faltan las lenguas viperinas de los conocedores de los vericuetos grilleriles, que murmuran que si el candidato tricolor a la alcaldía de Mérida resulta ser un cuatísimo del Chiqui, que se ponga vivo el Reni, porque no vaya a ser que desde adentro operen para deshacerse de él. La verdad, no le entendimos nada a ese comentario, pero estamos gestionando que nos lo expliquen. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Y como el enredijo pinta interesante y hay mucho que averiguar, aquí tenemos que pararle. Cuídese mucho, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 11 de enero de 2021.