Seleccione para escuchar: “Tunkul Político: “La grilla a todo galope”

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, iniciando el quinto mes del año. Los Tunkules Amigos pasaron los últimos días tomando mucha agua para no deshidratarse durante sus recorridos habituales para luego hacernos llegar sus acostumbrados mensajes, así que en reconocimiento a su esfuerzo, pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional anduvo muy movido de la Cámara de Diputados a la de Senadores, porque según él, en esos lugares es donde estuvo la grilla a todo galope por el término del periodo de sesiones el pasado martes. Como ya es costumbre, los madruguetes fueron intensos, porque como hubo un titipuchal de dictámenes puestos a discusión, varias sesiones del pleno se alargaron hasta la madrugada.

Nos platica que fueron dos temas los que concentraron el mayor número de comentarios: la reforma o contra reforma educativa y la reforma laboral. Teniendo prácticamente como vocero al Napito, el asunto laboral fue aprobado, teniendo como parte más publicitada la referente a la obligación de que las dirigencias sindicales sean electas por votación directa y secreta de los agremiados, y que a partir de ahora será de libre decisión del trabajador si se afilia o no al sindicato para obtener una plaza. Será interesante dar seguimiento a la implementación de ese ordenamiento jurídico. Vamos a ver, dijo un ciego…

Pero donde se se armó un haranchac, fue en el caso de la reforma educativa, pues fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero al pasar a la de Senadores para su ratificación, por un voto no se alcanzó la mayoría calificada, por lo que fue devuelta a los diputados. Así que continúa vigente la del ex Presidente Copetudo y el magisterio sigue siendo rehén y moneda de cambio de los intereses partidistas y grupos de poder económico. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, uno de los eventos más comentados fue el de la acostumbrada marcha anual de trabajadores del primero de mayo, pero los comentarios no fueron porque haya sido apoteósica, ni por encendidos discursos o grandes protestas, para nada, lo que desató las especulaciones, opiniones sarcásticas y memes, fue que el ChiquiGóber yucateco no se presentó para encabezar la tradicional marcha. ¡Qué tal!

Los mensajes recibidos han sido variados, pues van desde que tuvo asuntos importantes que atender, que como su pielecita es muy sensible no se puede asolear, hasta que fue una clara muestra de su “estilo”, porque como no tenía porra asegurada, no iba a exponer su imagen impoluta ante la chusma en masa y mucho menos iban a tomarle fotitos todo sudado. No cabe duda, las lenguas viperinas son de lo más creativas y especuladoras ¿Masinó?

Pero “haiga sido como haiga sido”, no deja de llamar la atención esa inasistencia, pues al menos durante las últimas cinco décadas, los titulares del Poder Ejecutivo siempre hicieron acto de presencia en ese evento. Cosas de la modernidad, diría mi chichí.

Por su parte, el Tunkul Gubernamental se reporta preocupado por lo mal que están las cosas en el sector salud. La negligencia en la atención médica en los hospitales es notoria, pero nos platica que los problemas de fondo forman un amplio abanico. Como botones de muestra nos menciona que en hospitales o centros de salud que funcionan en el interior del estado, hay un buen número de aparatos de primer nivel y alta tecnología que fueron adquiridos durante los últimos meses de la anterior administración, y que en los seis meses de la actual, simple y sencillamente no se están utilizando. ¡Hágame usted el recanijo favor!

¡Ah! pero también, a un elevado número de trabajadores que cobran sus salarios por el régimen de honorarios, por lo que carecen de plazas de base y de prestaciones sociales, durante varios meses tuvieron enormes retrasos para recibirlos, porque como el techo financiero para esos pagos proviene de la transferencia de recursos a la hacienda estatal de la bolsa del Seguro Popular, pues les dijeron que como se iba a desaparecer ese programa, el gobierno federal no había mandado nada.

Pero aunque parezca increíble, esos recursos llegaron en tiempo y forma al estado, por lo que la versión oficial es que el retenerlos fue una forma de “previsión”, porque como no sabían si seguirían llegando, se decidió mejor guardarlos por cualquier cosa. Así que hasta que se les informó que en tanto se implementa el nuevo sistema federal de atención a la salud, los recursos seguirán llegando, se reanudó el pago de salarios, sin importar el grave perjuicio a los trabajadores y sus familias. ¡Hágame usted de nuevo el recanijo favor!

Pero además, como nos aseguran que el secretario de salud estatal no sale de sus oficinas, no atiende a nadie, no visita los centros de atención, ni se ocupa de atender los problemas, pues el estado de indefensión es absoluto para los trabajadores que incluso en múltiples ocasiones, no cuentan siquiera con el material mínimo para atender a los enfermos. ¡Cosas veredes mío Cid!

Y como nos falta revisar un montón de mensajes, mejor aquí le paramos. Tome las debidas precauciones por las altas temperaturas que tendremos durante este mes de mayo, para evitar un “golpe de calor”, si sale a carretera no tire nada fuera del vehículo, pues los incendios están agarrando vuelo, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor, no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 02 de mayo de 2019