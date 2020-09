Seleccione para escuchar: Tunkul Político: ''La grilla con sus acomodos y reacomodos preelectorales''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Primera semana de septiembre la que terminamos, iniciando así el tercer tercio de este año 2020. Los Tunkules Amigos hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional nos comenta que conforme van pasando los días, el tema del coronabicho va siendo opacado por el de la grilla con sus acomodos y reacomodos preelectorales. Nos platica el haranchac armado al inicio de la semana en el interior de la Cámara de Diputados, por la designación de los integrantes de la mesa directiva que fungirá durante este último año de la actual Legislatura federal.

Como le tocaba la presidencia de la mesa a la bancada partidista que tuviera el tercer lugar en número de diputados, la batalla entre el PRI y el PT estuvo de a peso el tanganazo; descalificaciones, patadas y pataleos, pactos, acuerdos, y la prestadera de diputados de un partido a otro se hicieron más que presentes. Ese Tunkul nos comenta que no cabe duda que chango viejo no aprende maromas nuevas, y como el divino sistema político mexicano es bastante longevo, pues las manchincuepas siguen siendo las mismas. ¡Qué tal!

Así pues, la presidencia de la Cámara fue para el tricolor, que propuso para el cargo a la ex gobernadora interina de Yucatán que ahora funge como diputada. Una amiga ociosa a la que le encanta revisar datos históricos, nos hizo llegar un comentario en el que amenamente nos enlista un titipuchal de acontecimientos que dice le llegaron en tropel como recuerdos, luego de enterarse del mencionado nombramiento:

Llegada por faxaso, venta de Cordemex, guerra de flores, liquidación henequenera, Prodezohe, Pronasol, tranquiza a campesinos en la Plaza Grande, reforma electoral amañada, intento de golpe legislativo a la Constitución al pretender que la elección del gobernador para el miniperiodo la hicieran los diputados locales y no los ciudadanos, zafarrancho por la elección del alcalde meridano, renuncia al cargo y pretendida manipulación para que se llevara a cabo la desaparición de poderes en Yucatán, uffffffff… la lista es muy larga, por lo que se comprueba que la memoria histórica ciudadana es muy corta. ¿Masinó?

Para cerrar la semana llegó la sesión del INE para la autorización del registro a nuevos partidos políticos nacionales y al parecer ardió Troya, pues quedaron fuera –entre otros- el “México libre” y “Redes Progresistas”, auspiciados por figuras muy conocidas en el devenir de la grilla mexicana. Así que habrá que estar pendientes de lo que sigue, pues todo indica que se judicializará ese proceso. ¡Pa´su mecha!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, uno de los temas más comentados fue el del anuncio del ChiquiGóber de que se aplaza el reemplacamiento hasta el mes de enero del año 2022. Las reacciones y los comentarios no se hicieron esperar, sobre todo en las redes sociales; por un lado los que aplauden y agradecen al Chiqui el “haber escuchado a la sociedad”, en tanto que por otro, sigue la inconformidad por el enredijo del anuncio y lo que algunos llaman “trampitas” en el proceso.

Un buen número de ciudadanos se han ido con la finta y piensan que no hay que hacer nada en lo relativo a placas y registro vehicular, pero no es así, porque hay que hacer el trámite de actualización de la tarjeta de circulación y por supuesto pagar el derecho correspondiente y todo por internet; los vehículos con placas foráneas tienen que hacer el trámite y pago completo, más otras disposiciones que no están muy claras. Como nos lo platicó el Tunkul Gubernamental se lo transmitimos, así que mejor procure checar bien todo lo conducente para evitar futuros problemas.

También recibimos algunos mensajes preguntando la razón por la que se hará el reemplamiento total hasta el año 2022. Preguntamos a los que saben de esas cosas y la respuesta fue: pues porque en el 2021 hay elecciones. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

¡Ah! pero la cereza del pastel estuvo en las redes sociales por una publicación que hizo la secretaria de turismo estatal, presumiendo como logro personal que la cocina yucateca sea tema de una nueva serie de Netflix. El revirón llegó de inmediato, pues los comentarios a esa publicación exhibieron a la funcionaria como mentirosa, ya que los reclamos por no haber atendido ni apoyado nunca en nada a las cocineras mayas, fueron tupidos y contundentes, así como la crítica a su pretensión de engañar a la población y a la élite turistera al saludar con sombrero ajeno.

¿Cuál fue la respuesta a los señalamientos? Simple y sencilla: cumpliendo con el estilovila, la Mich borró de su publicación los comentarios y listo. Pero los “pantallazos” no han parado de circular; por ejemplo el Tunkul Popular nos hizo llegar imágenes de todos y cada uno de los comentarios y el de la publicación luego de que fueron borrados. ¡Cosas veredes mío Cid!

Y como ya nos pasamos del número de caracteres, aquí tenemos que pararle. Recuerde que el coronabicho sigue presente en nuestro entorno, por lo que hay que mantener las medidas de prevención y cuidado sanitario, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 06 de septiembre de 2020.