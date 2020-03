Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "La llegada del Coronavirus acapara la atención""

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana con heladez atmosférica la que terminamos. Los Tunkules Amigos sacaron del estante sus chamarras, sudaderas y chales para salir a sus cotidianos recorridos y muy cumpliditos hicieron llegar sus acostumbrados mensajes, así que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó para platicarnos que la nota que acaparó la atención durante la semana fue la referente a la llegada del Coronavirus a nuestro país. La rifa del avión, la detención del ex director de Pemex, la violencia, los feminicidios, el desabasto de medicamentos y todos los demás temas, pasaron a segundo plano. Ahora los comentarios están enfocados a que ya no hay tapabocas ni gel en las farmacias, que si hay la capacidad para enfrentar la llegada del virus, que si protocolos, revisión en los aeropuertos, etc. Las redes sociales se encuentran inundadas de publicaciones sobre el asunto, sin faltar los memes. ¡Qué tal!

En el xtokoy solar, también ha cobrado difusión el tema del Coronavirus, pues ante la noticia de que uno de los enfermos ubicado en una entidad del norte del país y que dio positivo al virus, estuvo hace unos días en Yucatán, desató la compra de tapabocas y gel, la aparición de publicidad sobre el tema, que la SEGEY esté citando a los directores de escuelas para entregarles cartelones con mensajes de prevención y exigiéndoles que los coloquen y manden las fotos para que el gobierno del estado se adorne presumiendo que está muy activo en la campaña de prevención de la epidemia ¿O ya es pandemia?

Las preguntas que nos manda el Tunkul Ciudadano sobre ese asunto son: ¿Qué está haciendo al respecto la Secretaría de salud? ¿Ya les habrá pagado a los trabajadores del área de vectores todo lo que les debe por gastos de camino? Porque son los que tendrán más chamba ante la posible aparición del virus ¿Masinó?

Pasando a los asuntos de la grilla, El Tunkul Priista estuvo muy activo por la realización de la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal de ese partido que contó con la presencia del Presidente del CEN, Alito Moreno. Nos dice que ese evento tuvo como objetivo la renovación de las diversas comisiones estatutarias que atienden diferentes asuntos; pero con su acostumbrada parsimonia, nos dice también que eso de “renovación” parece chiste, pues los nombramientos recayeron en los mismos de siempre, bueno en los mismos de hace cuatro décadas. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

El tema central de los discursos y porras fue la palabra “Unidad” y la pone entrecomillada, porque desde su óptica, es lo que menos hay entre los tricolores yucatecos, ya que la tanganiza está dura y tupida entre los ismos que lo conforman. También nos comenta que entre los primeros lugares del aplausómetro estuvieron Rolo Zapata y el alcalde de Kanasín; igualmente asevera que el discurso de Alito estuvo bien chévere, especialmente cuando de manera caballeresca le dio a varios un guantazo al agradecer los votos que le dieron el triunfo en Yucatán. ¡Chíspales!

El Tunkul Municipalista estuvo todo el fin de semana en Valladolid dando seguimiento al problema vial que generó una protesta de los taxistas de ese municipio que bloquearon con sus vehículos todas las calles del centro de esa ciudad. El conflicto tiene su origen en la entrega de un buen número de concesiones y placas nuevas que otorgó la administración estatal a personas ajenas al gremio del transporte, por lo que la protesta no se hizo esperar.

Ese Tunkul nos platica que ayer domingo después de un titipuchal de horas de diálogo y acuerdos en las que participaron el alcalde y el delegado del gobierno federal, se logró que se quitara el bloqueo del centro histórico. Nos dice que entre los acuerdos está que hoy lunes se llevará a cabo una reunión con el titular del pomposamente llamado Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial del estado, en la que se contará con la presencia de un enviado de la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver, dijo un ciego…

El que se comunicó bastante preocupado fue el Tunkul Porteño, pues los acontecimientos violentos en el vecino puerto de Progreso están desatados. Pleito de bandas con armas blancas y hasta balazos en el fraccionamiento Flamboyanes, levantón policiaco y muerte del detenido, protestas en palacio municipal por la opacidad con la que se está llevando el caso, persecuciones tipo película intentando otro levantón del que se salvó el perseguido al meterse a una tlapalería, presunta detención de la hija del fallecido y rondines policiacos fuera de lo acostumbrado, tienen a la población es ascuas y con temores fundados.

Si a lo anterior sumamos los añejos problemas de falta de agua potable, calles oscuras por el deficiente alumbrado público, baches, pésimo transporte urbano, más el nuevo aumento al impuesto predial y el estratosférico pago por el servicio de recoja de basura, resulta entendible el ambiente de molestia que va subiendo de tono. ¡Ah! pero el malecón está chulo y bonito, con sus animalitos de adorno y su reciente repavimentación que por cierto, ya se está cuarteando. Ojalá y los progreseños se pongan vivos para checar en qué y cómo se van a invertir los 500 millones que aportará el gobierno federal para ese municipio. Que aquí quede… por hoy.

Y como aquí tenemos que pararle, solo nos resta pedirle que por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 02 de marzo de 2020.

Síguenos en Google Noticias