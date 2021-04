Seleccione para escuchar: Tunkul Político: ''La politiquería, el tema de moda''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya caluroso fin de semana el que acabamos de pasar. Los Tunkules Amigos -cargando su botellita de agua para hidratarse- se mantuvieron activos haciéndonos llegar sus acostumbrados mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó para comentarnos que la grilla ha opacado cualquier otro asunto del acontecer en el país; entre el haranchac por la candidatura del Toro guerrerense, el broncón con algunos consejeros del INE, la arbitraria detención de una candidata en Chihuahua, la spotiza de los 11 partidos que hay que aguantar en los medios electrónicos y demás chuladas por el estilo, traen a la opinión pública medio turulata. ¿Masinó?

En el x´tokoy solar el ambiente es bastante parecido, pues con el inicio formal el pasado viernes de las campañas para diputados locales y ayuntamientos, la politiquería es el tema de moda. El arranque de todas las campañas fue una demostración de que a los grillos les vale gorro la contingencia sanitaria en que oficial y reamente nos encontramos, pues todas las actividades se realizaron de la misma forma de siempre: eventos con discursos, marchas, caravanas, batucadas, bailongos y demás eventos de ese tipo, que generan amontonamiento de personas para supuestamente mostrar el músculo político de los candidatos. ¡Qué tal!

Así que el pomposo acuerdo del IEPAC sobre recomendaciones de medidas sanitarias de prevención durante las campañas, resultó –tal y como se esperaba- letra muerta, al igual que los decretos y sus ampliaciones emitidos por la Secretaría de Salud y hasta los del ChiquiGóber. La grilla es la grilla y hay que hacerla de acuerdo a los usos y costumbres ¡Faltaba más!

Pero unas pocas horas antes de que iniciaran las campañas, el chismorreo del Tunkul Priista se focalizó en la “bajada” de último momento que le dieron a Borgitas, que estaba ungido para ir por la reelección como diputado local por el distrito XIII con cabecera en la ciudad de Ticul. El argumento oficial fue que ese bajón se dio para cumplir con la equidad de género en las candidaturas, por lo que fue postulada una mujer.

Sepa la bola de qué intensidad son las broncas internas entre los grupos del partido tricolor, pero con ese, son tres “bajones” que le dan a candidatos cercanísimos al aspirante a la alcaldía meridana, pues de entrada no se aceptó que su hijo fuera el suplente de Pablito en el distrito federal tres, luego, sacaron de la lista de plurinominales a la candidata del distrito federal cuatro, (los dos distritos con cabecera en Mérida) y ahora le tocó a su ahijado político. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Continuando con el tema de la grilla en Mérida, el xec armado entre los morenos sigue dando de qué hablar, pues en la rueda de prensa que dieron los dirigentes estatales de ese partido, la frase que fue reproducida por todos los medios, fue que no moverían un dedo para apoyar la candidatura de Veroniquita. ¡Pa´su mecha!

En el caso de los blanquiazules, recibimos un buen número de mensajes sobre el lema de campaña del ChiquiReni, la mayoría de los cuáles contenían las preguntas de: ¿Qué es eso de Más Mérida? ¿Se autorizarán un montón de nuevos fraccionamientos? ¿Más Mérida para quienes? ¿Más negocios, más moches? Como nos llegaron se los transcribimos. Que aquí quede… por hoy.

Cambiando de canal, el jueves de esta semana se termina el operativo de vacunación contra el coronabicho a los adultos mayores meridanos, pues ese día corresponde a los nacidos en el mes de diciembre recibir la primera dosis, pero nos llegó un mensaje en el que nos comentan que las instancias del gobierno federal, responsables de ese operativo, mantendrán en funcionamiento varios de los centros de vacunación para atender a las personas que por alguna razón no hayan podido asistir el día que les tocaba. Nos dicen que el objetivo es evitar cualquier rezago para que no quede ni un adulto mayor sin ser vacunado, y que también a partir de ese día, se destinarán brigadas para atender los albergues para ancianos que hay en la ciudad. Sin duda, una buena noticia en medio del caos que padecemos. ¡Bien! Y como estamos a punto de pasarnos del número de caracteres, aquí vamos a pararle, y aprovechamos el espacio que nos queda para recordarle que el coronabicho aquí sigue, por lo que hay que mantener todas las medidas de prevención; de igual manera, hay que sumar acciones para evitar el denominado “golpe de calor” que puede darnos por la elevada temperatura ambiental que ya se siente y que va a seguir, así que hidrátese lo mejor que pueda y evite hasta donde le sea posible la exposición directa al sol, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 13 de abril de 2021.