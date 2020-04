Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "La politiquería, igual de imparable que el bicho"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, en plena contingencia sanitaria. Los Tunkules Amigos se mantienen muy bien portaditos, pero también muy pendientes de los sucesos y haciéndonos llegar sus acostumbrados mensajes, así que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues no hay de otra, el tema central de todos y en todos lados es el Coronabicho y los estragos que está causando en el mundo, el país y desde luego en nuestro estado.

El Tunkul Nacional se comunicó rapidito apenas se realizó el anuncio oficial de que en México se entraba a la fase tres de la pandemia, es decir, el contagio orgánico generalizado. En sus mensajes comenta las medidas anunciadas por el gobierno federal, haciendo énfasis en el acuerdo logrado con la organización de algunos hospitales privados para la atención de las enfermedades y padecimientos diferentes al virus, con la intención de que toda la infraestructura del sector de salud pública se destine a la atención de la pandemia.

Tal y como platicamos en anteriores intentos de columna, el verdadero problema estriba en que no se cuenta con los servicios ni los recursos humanos suficientes para atender a los miles de contagiados que tendremos, por lo que todas las acciones se encaminan a lograr que ese número se dé por goteo -lo más que se pueda- para no colapsar los servicios.

Pero en medio de la crisis sanitaria, la politiquería está igual de imparable que el bicho, pues las acusaciones, las réplicas, los dimes y diretes, las campañas digitales con sus correspondientes notas falsas, memes y la comentocracia se encuentran disparadas y brotan de todos lados. La hasta hoy contingencia económica que también redundará en una crisis, es uno de los temas más utilizados: que el gobierno dé, no, que el gobierno no da lo que le piden; que se paguen a fondo perdido las nóminas empresariales, que no, que se apoya a los micro y a los que trabajan por su cuenta; que se atrase el pago de obligaciones fiscales, que no, que paguen todos y se pongan al día los que deben un titipuchal de impuestos. Uffff y apenas estamos llegando al tiempo del llamado pico de contagios.

En el x´tokoy solar, las cosas tampoco marchan adecuadamente, incluso con graves problemas en varios puntos, empezando con el endeudamiento público y la forma en que se están utilizando los recursos, pero mediáticamente todo se presenta como si fueran acciones de súper héroes salvadores.

La semana pasada platicamos el haranchac que se armó al cerrarse la página digital para inscripciones al programa llamado Seguro del desempleo; bueno, pues durante la presente semana el tema ha sido el tzapal de nombres que aparecen en la lista de beneficiarios, de personas que al parecer fueron gandallas al inscribirse, por no formar parte del segmento poblacional más necesitado. Han salido a relucir hasta nombres de funcionarios, parientes de grillos, apellidos de alcurnia, similares y conexos. ¡Hágame usted el recanijo favor!

La exhibida y el linchamiento en las redes sociales no se hizo esperar, pero nadie ha cuestionado cómo fue que pasaron el filtro, pues con bombos y platillos se hizo el anuncio de que un comité ciudadano revisaría todas las solicitudes presentadas, analizaría y calificaría las mismas para determinar quienes llenaban todos los requisitos necesarios para recibir ese apoyo. Que ¿No hizo bien su chamba ese comité?

¡Ah! pero la cereza del pastel del despotismo es el anuncio que hizo el ChiquiGóber mediante el ya acostumbrado videíto, con motivo del inicio de la fase tres de la contingencia. Más claro, ni el agua: en Yucatán está roto y pisoteado el Estado de Derecho. La manipulación de los naturales temores de la sociedad ante la incertidumbre generada por el Coronabicho, ha llegado a niveles máximos; los derechos fundamentales se violan con absoluta desfachatez utilizando el argumento de que todo es parte de una estrategia para evitar que la gente se enferme, y por el miedo social se aceptan todas las arbitrariedades y hasta se aplauden. ¡Cuidado!

El principal y ancestral problema en Yucatán, es la insultante desigualdad que padecemos, desigualdad económica, educativa, política y social. Las medidas anunciadas y las presuntas sanciones a quienes incumplan lo que dijo quien detenta el poder, son una muestra fehaciente del desconocimiento de la realidad social que se vive en nuestra entidad, o que si se tiene una vaga idea de ella, carece de importancia cuando está de por medio la reparación de una imagen pública y el posicionamiento político con el que sueña el hoy hombre barbado emulador de la época de la conquista.

Dice el Tunkul Ciudadano que ojalá en el cuarto de costura del poder estatal, se incluya a sociólogos e historiadores, que por lo visto hacen mucha falta en el momento en que se toman decisiones y que se les escuche. Lamentablemente en los regímenes despóticos y Goesbbelianos, solo cuenta una voluntad. Que aquí quede…por hoy.

Y como vamos a sanitizar la escarpa, aquí tenemos que pararle. Infórmese bien, no permita que le envuelvan utilizando su natural temor, cumpla con la parte de responsabilidad que le corresponde, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor, no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 23 de abril de 2020.

