Tunkul Político: ''La violencia desatada en algunas partes del país''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Primera semana de la segunda mitad del año la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos se mantienen activos como siempre haciéndonos llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional no ha parado de mandar sus comentarios sobre los diversos sucesos que estuvieron captando la atención pública durante los últimos días: la violencia desatada en algunas partes del país con alto número de víctimas, los estragos que sigue causando el coronabicho, la huida de un presunto implicado en el caso Ayotzinapa, la aceptación de extradición de un ex director de Pemex detenido en España, los twitazos sobre la atención a los padres de niños con cáncer, el encontronazo de comentarios relativos al cada día más cercano inicio del proceso electoral para el 2021, la polarización generada sobre todo en redes sociales al cumplirse los primeros dos años de la elección presidencial y desde luego el tema de la próxima reunión del Preciso mexicano con el Copetudo gringo. ¡Qué tal!

La dicotomía política está presente en todos los ámbitos, todo es a favor o en contra, blanco o negro, acusaciones, quejas, respuestas, réplicas, sarcasmos y hasta groseros comentarios forman parte de lo que parece ser la “nueva normalidad”. ¡Mala tos tiene María!

Hablando del grillerío por el cercano proceso electoral, el pasado 30 de junio la Comisión de quejas del INE emitió un comunicado mediante el que ordena a servidoras y servidores públicos retirar publicaciones en las que se hagan promoción personalizada por acciones referentes al COVID-19.

Es decir, que las fotitos y videítos entregando despensas, repartiendo gel antibacterial, mostrando camas o entregando u ofreciendo cualquier tipo de bienes por la contingencia sanitaria, pueden dar paso a medidas cautelares y llegar incluso a la aplicación de procedimientos especiales sancionadores del INE, ya que de acuerdo al comunicado, ese tipo de promoción personal tiene que ver con “el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personaliza, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales”. Que aquí quede…por hoy.

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, sigue sin aclararse quien fue el generoso invitador a darle un aventón al ChiquiGóber a su reunión partidista de gobernadores blanquiazules.

El Tunkul Sanitarista se comunicó para platicarnos el jaleo armado por la total falta de información sobre el cacareado acondicionamiento de la ampliación del Siglo XXI como hospital para atender a los enfermos del coronabicho. Ese secretismo originó un buen número de notas y comentarios, por lo que en días pasados se llevó a cabo una excursión de medios de comunicación para que vieran que todo está listo para funcionar.

Ese Tunkul señala que lo que no se dijo durante ese paseo, es que lo que no hay es el personal especializado y debidamente capacitado para atender adecuadamente a los pacientes que se recibieran en ese lugar. ¡Guay! ¿Sera cierto? Esperamos que no, y por supuesto, que no sea necesario requerir servicios en ese lugar. ¿Masinó?

Por otra parte, los jaloneos por la llamada ola de reactivación económica fueron más que intensos en lo referente a la apertura de las marinas privadas. El Tunkul Yatero nos comenta que en días pasados tuvo lugar una reunión del ChiquiGóber con los dueños de yates y embarcaciones deportivas de lujo, en la que la exigencia fue la apertura de las marinas para poder salir a navegar durante la temporada veraniega; nos dice que dicha reunión fue tensa, que hubieron gritos y palabrotas altisonantes, aporreones de manos y puertas, así como demás chuladas y finezas.

¿Resultado? Ante los cuates y financieros hay que ser condescendientes y por lo tanto ya se hizo el anuncio oficial de que las marinas se abren hoy viernes para el disfrute de los potentados.

¿La población podrá disfrutar de las playas y darse un remojón en el mar? ¡De ninguna manera! Todo el litoral, desde Celestún hasta el Cuyo, permanecerá cerrado y por lo tanto inaccesible para los yucatecos que no sean propietarios de un yate. ¡Cosas veredes mío Cid!

El Tunkul Legislativo se reporta para comentar que en comisiones ya se aprobó el endeudamiento de los municipios que lo solicitaron. Es decir, que los meridanos tendremos que pagar una nueva deuda de 400 millones de capital más intereses. Mmm… ¿Alguien sabe algo de la deuda generada por el cambio de lámparas del alumbrado público hace 5 años? Porque el ayuntamiento perdió el caso por la ilegal cancelación del contrato de arrendamiento y había que pagarle a la empresa afectada más de 500 millones. ¿Cómo estará ese asunto? Vamos a ver, dijo un ciego…

Mañana es cuatro de julio, se cumplen 9 años de la golpiza a ciudadanos ordenada por Ibom para iniciar la construcción del paso deprimido, ese que hoy se encuentra cerrado por inundación. Y como nos falta revisar un titipuchal de mensajes, mejor aquí le paramos. Siga practicando las medidas de prevención sanitarias para evitar al coronabicho, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 03 de julio de 2020.