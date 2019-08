Seleccione para escuchar: “Tunkul Político: “La violencia, el mayor de los retos””

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, terminando la última semana del mes de julio. Los Tunkules Amigos hicieron llegar sus acostumbrados mensajes, por lo que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó medio preocupadón por diversos acontecimientos que tuvieron lugar en diferentes partes del país. Sus comentarios estuvieron focalizados principalmente en cuatro situaciones: el lío legislativo armado en Baja California Norte por el aumento de tiempo al periodo gubernamental, la aprobación de la coloquialmente llamada “Ley Garrote” que se aprobó en el estado de Tabasco, las balaceras y ejecuciones en varias entidades incluyendo la ciudad de México y los sustos que dieron organismos financieros al referirse a la economía nacional.

Nos dice que en los casos legislativos, todo indica que van a agarrar camino hacia tribunales, pues se habla de interponer recursos de inconstitucionalidad, amparos y promover toda una serie de acciones en contra de los respectivos decretos, por lo que seguramente habrá mucho de qué hablar.

El tema de la violencia y su correspondiente barbarie ocupó buena parte de notas, comentarios y publicaciones en redes sociales, sin que se encuentre a la vista una solución efectiva y mucho menos rápida para ese problema. Sin duda es quizá el mayor de los retos para los tres órdenes de gobierno de nuestro país.

El caso de los anuncios sobre economía han generado un auténtico haranchac; que si hay recesión, que si técnicamente no hay, que si los reclamos al Preciso federal, que su réplica es dura y acusatoria, que si el neoliberalismo, que no, que es el populismo ¡Ufff! La polarización sigue elevando sus niveles ¡Pa´su mecha!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, de nueva cuenta se tuvo un menú surtido. El Tunkul Magisterial se comunicó para platicarnos que ante la cerrazón y arbitrariedad que mantienen como línea de conducta los mandos medios de la Secretaría de Educación de la entidad, un grupo de profesores se decidió y fue a protestar a las puertas del palacio de gobierno, para exigir solución a las barbaridades que se están cometiendo en esa dependencia.

En este intento de columna hemos transcrito un titipuchal de veces los mensajes que nos llegan sobre la negativa a pagar en tiempo y forma los salarios, el ocultamiento de plazas disponibles, el mal trato a los trabajadores del ámbito educativo, la repartición de prebendas a los cuates y un montón de cosas por el estilo; los profes han realizado protestas en el edificio de la dependencia, han discutido con funcionarias, han llevado a cabo una tramitología de pesadilla y las únicas respuestas que han recibido son: es culpa del anterior gobierno o el gobierno federal no manda dinero y nada más.

Así que ahora fueron a manifestarse a palacio, por lo que el ChiquiGóber –según nos dicen- hizo una tremenda bilis, ya que su imagen va perdiendo la impolutez que a fuerza quiere tener y poco a poquito se le van agregando manchitas. ¡Qué tal!

Una amiga poseedora de una lengua extremadamente viperina nos hizo llegar un comentario por demás sarcástico y venenoso, pues dice que el actual sexenio del ejecutivo yucateco está pintando para convertirse en émulo del Peñanietismo: dos primeros años de altos vuelos, buena manipulación y aplausos, para que después la caída vaya en picada. La verdad, no le entendimos el mensaje, pero como nos llegó, lo transcribimos. ¡Conste!

EL Tunkul Ciudadano se reportó diciendo que el tema de la propuesta de construcción de un nuevo aeropuerto ya parece un chisme de lavadero, pues nadie dice nada en concreto. Para empezar, la noticia llegó de oídas pues se anunció en Cancún por el titular de Fonatur, luego salieron con que no es cosa del gobierno federal, que es una propuesta de empresarios yucatecos, que no, que el ChiquiGóber será el encargado de presentarla, que si hay grupos empresariales picoteándose por el negocio, que si está en veremos, en fin, un verdadero embrollo.

Oiga usted ¿Y los dos millones de yucatecos dónde quedan en este zipi-zape? ¿Y el millón de habitantes de Mérida? ¿Entre cuántos está girando la pirinola para ver quien toma todo, entre solo 50? No cabe duda, la ambición es canija y el cinismo no tiene límites. Vamos a ver, dijo un ciego…

Pasando al tema grilleril, la semana estuvo más que movida. El Tunkul Priista nos platicó el tremendo avispero que se armó por la visita que hizo a Yucatán Alejandro Moreno, suspirante por la presidencia nacional de ese partido, como parte de su campaña proselitista. Las huestes de la ex capitana del quinquenio del horror se alebrestaron a más no poder, los memes en redes sociales se desataron, las acusaciones de traición subieron de tono, las “advertencias” por whatsapp no se hicieron esperar.

Nos dice ese Tunkul que Alejandro, conocido popularmente como Alito, se mantuvo imperturbable ante los ataques, se dedicó a la pura grilla, saludó, abrazó doñitas, cargó nenés, tuvo reuniones estratégicas, hizo llamadas, dio entrevistas a medios de comunicación, participó en dos reuniones con militantes y listo. Este asunto se pone más que interesante. ¿Masinó?

Y como ya se nos agotó el espacio, aquí tenemos que pararle. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor, no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 02 de agosto de 2019