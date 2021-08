Tunkul Político: ''Los presuntos asesinos siguen en libertad''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya cierre de semana que tendremos con la “visita” del ciclón. Los Tunkules Amigos se encuentran hoy cumpliendo las disposiciones preventivas, pero manteniéndose bien xuxes por cualquier acontecimiento; durante la semana sus acostumbrados mensajes no dejaron de llegar, así que antes de que pudiera darse algún contratiempo con la energía eléctrica o con la señal de internet, nos apuramos y pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues tal y como era de esperarse, el lamentable caso del joven veracruzano, sigue en el centro de la atención y opinión pública. Luego de que los cuatro policías municipales detenidos fueran liberados por falta de pruebas y evidencias contundentes que sustentaran su presunta culpabilidad, la fiscalía del estado apeló esa sentencia y las acciones subieron de nivel.

La protesta llegó hasta la conferencia de prensa cotidiana del Preciso federal, quien instruyó a la Secretaria de Gobernación para atender el caso. La Secretaria recibió a la madre del joven y de inmediato se anunció la intervención de un equipo especializado de la Fiscalía General de la República en las investigaciones y hubo una reunión de la misma funcionaria con el ChiquiGóber, el fiscal del estado, el secretario de seguridad de Yucatán, representantes de las fuerzas armadas, la secretaria de seguridad federal y hasta el mero mero de la Unidad de Inteligencia Financiera. La fotografía para la que posaron todos esos funcionarios, ha sido multipublicitada y presumida como muestra de los supuestos grandes logros obtenidos por el Chiqui.

Al respecto, el Tunkul Ciudadano nos comentó que la intervención de la Fiscalía federal para realizar las investigaciones sobre el caso, en lugar de ser motivo de presunción, debería causarles vergüenza a todos los funcionarios estatales, desde los responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia, hasta el ChiquiGóber, pues es una clara muestra de que no se realizó una investigación eficiente, profesional y expedita, que no pudieron integrar adecuadamente la carpeta de investigación que se presentó al poder judicial de la entidad, por lo que los presuntos asesinos –quienes quiera que sean- siguen en libertad, por lo que el gobierno federal tiene que entrar al quite para subsanar y se espera que terminar, con las deficiencias, negligencias, manipulaciones, arreglos, complicidades o lo que resulte. ¡Qué tal!

El mismo Tunkul cierra sus comentarios con un mensaje de última hora sobre el terrorífico acontecimiento en la ciudad de Tekax, en la que a plena luz del día, un joven empresario fue balaceado en el local de su negocio; los delincuentes llegaron, estacionaron su vehículo en la puerta, bajaron armados y le dispararon a la víctima, que hasta donde se sabe, se encuentra muy grave en un hospital de la ciudad de Mérida. La última información oficial es en el sentido de que ya fueron detenidos los maleantes.

¿Qué está pasando en Yucatán? Durante lo que va de este año 2021, la violencia se ha potenciado, pues asesinatos, feminicidios, encuentro de cadáveres de los que no se informa nada, un policía acribillado, un pretendido ajusticiamiento, levantones exprés, fraudes y acosos cibernéticos, así como el grave incremento del número de suicidios, se están convirtiendo en noticias cotidianas. ¿Qué está pasando, dónde está la raíz de esa situación, hay intereses ocultos, cuándo se implementarán políticas públicas de prevención, seguiremos siendo el estado más seguro? Mucho que pensar ¿Masinó?

Pasando a un tema menos tremebundo, el Tunkul Municipalista se comunicó para recordarnos que mañana 20 y a más tardar el 21 de este mes de agosto, deben iniciar en cada uno de los 106 municipios del estado, los procesos de entrega-recepción entre los ayuntamientos salientes y los entrantes, por lo que se reporta listo para ver qué información se hará pública de lo que dejan los que se van.

Nos dice que le despierta especial interés saber cómo será ese proceso en los municipios en los que hubo reelección de alcaldes, pues como es la primera vez que hay repetición seguidita, será interesante conocer cómo será ese proceso. ¿Se pedirán aclaraciones, se citará a los salientes para solventar dudas o inconsistencias si son los mismos los que salen que los que entran? Interesante comentario. Vamos a ver, dijo un ciego…

Por otra parte, todos los Tunkules desean fervientemente que el paso del huracán, ciclón, tormenta o la que sea la categoría con la que llegue “Grace”, no cause daños graves de ningún tipo, pues luego de 17 meses de contingencia causada por el coronabicho, la situación económica, social, afectiva, psicológica y de salud física, está del cocol.

Cerramos este intento de columna, con un agradecimiento muy especial que todos los Tunkules nos piden hacer al cumplirse hoy 8 años ¡Ocho! de que establecimos comunicación semanal con usted a través de este espacio. Gracias a nuestra casa editorial el Diario de Yucatán, gracias a todos los compañeros de la redacción y de todas las áreas que hacen posible que lleguemos a usted, gracias a todos los Tunkules Amigos –que están en todos lados- por hacer llegar cada semana sus rítmicos mensajes y opiniones, y desde luego, a usted amable lector ¡Gracias por el aguante! Iniciaremos el noveno año, así que por favor no vaya a olvidar que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 19 de agosto de 2021.