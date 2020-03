Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "No caer en pánico; estar pendientes y ser precavidos""

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana trepidatoria la que terminamos. Los Tunkules Amigos estuvieron más que movidos y sus mensajes llegaron en tropel, por lo que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó muy, pero muy preocupado por la serie de acontecimientos internacionales que tienen repercusión en nuestro país. Primero llegó el Coronavirus, esa enfermedad que tiene en ascuas a todo el mundo por su rápida propagación en diferentes países y que ha puesto en cuarentena a toda Italia; luego, Arabia desata la llamada “guerra del petróleo” que hace caer los precios del mismo con el consecuente golpe a las finanzas mexicanas y como resultado se van para abajo todas las bolsas de valores internacionalmente, por lo que nuestro peso sufre una devaluación. ¡Pa´su mecha!

Conjuntamente llegó la protesta femenina en contra de la violencia de género y particularmente por el número de feminicidios perpetrados en el territorio nacional y las marchas, por cierto con acciones violentas en la ciudad de México, así como el llamado a generar un día sin mujeres estuvieron en el centro de las noticias, opiniones y publicaciones en redes sociales.

Así las cosas, la incertidumbre y las especulaciones crecen y crecen y la sombra de lo acontecido en el año 2008 se hace presente, pero más vale no caer en pánico, aunque eso sí, estar pendientes y ser precavidos.

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, durante la semana Yucatán fue tema en una “Mañanera” del Preciso federal. Lamentablemente, para ser señalado por el director de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal como el lugar en el que se detectó actividad empresarial en el ramo pesquero por los presuntos delitos de tráfico de drogas y de pepino de mar, lavado de dinero y defraudación fiscal. ¡Guaaay!

Al respecto, el Tunkul Porteño nos hizo llegar un tzapal de mensajes comentando que casualmente pocos días antes de esa Mañanera, en Progreso, de buenas a primeras se despidió a todos los trabajadores de una hielera, una procesadora y una empacadora de productos marinos que fueron cerradas, pero que llamó la atención que los despidos fueron acompañados con las liquidaciones que marca la ley, más un “bono de gratificación”. ¿Será cierto?

Además, como ese Tunkul es bien comunicativo, nos dice en sus mensajes que en el vecino puerto corre el run-run de que se realizaron arreglos y movimientos de cuentas bancarias y se detuvieron actividades de algunos suspirantes por la candidatura a la alcaldía de ese municipio. La verdad, no hemos podido entender qué tengan que ver esas cosas con lo informado en la Mañanera, ni que a ningún progreseño le haya causado sorpresa. ¡Ah! pero lo que si da qué pensar, es el absoluto silencio que sobre el caso han guardado las autoridades estatales y municipales. ¿Masinó?

Para no perder la costumbre, el Tunkul Ciudadano nos comenta que el tema de la inseguridad cada día se hace más presente en nuestra entidad, pues eso de que nos enteremos de que hubo balazos en el periférico, está bien canijo, pues significa que la proliferación de armas de fuego portadas por quienes menos se pueda uno imaginar, genera preocupación. Esta vez detuvieron al atacante y no hubo víctimas fatales, pero quien sabe que pueda pasar en otra ocasión.

También nos dice que como sociedad estamos obligados a tomar conciencia de la parte de responsabilidad que nos corresponde para atajar el incremento de la violencia que genera inseguridad, y cita como ejemplo tres casos que tuvieron lugar durante la semana, en los que los actores fueron jóvenes: el agarrón a trompadas y patadas en la glorieta del CUM, el agarrón entre jovencitas que casi se convierte en trifulca a las puerta de un antro en el norte de la ciudad, y el escándalo que se armó pro el presunto secuestro de una joven con el consiguiente movimiento policiaco en el poniente y que a fin de cuentas resultó ser una mentira, utilizada por la muchacha para poder verse con un pretendiente. ¡Cosas veredes mío Cid!

¿Qué estamos haciendo para evitar ese tipo de acciones? ¿La tecnología nos hace olvidar lo necesario de la comunicación interpersonal? Ojalá y tengamos presente que la violencia en las calles tiene como origen la violencia en los hogares.

Sobre las protestas contra la violencia de género, el Tunkul Feminista nos comenta que en Mérida, la marcha del pasado 8 de marzo fue realmente estimulante, pues el número de mujeres participantes rebasó las expectativas, las pancartas y las consignas fueron de auténtico reclamo por la falta de justicia pronta y expedita, pero realizadas en medio de una manifestación pacífica, que no agredió a nadie ni a nada. El lunes 9, no tuvo los resultados que esperaban, pues la ausencia femenina total, solo se tuvo en las dependencias públicas que se “sumaron” al paro y en los centro de trabajo de la iniciativa privada en las que los patrones hicieron lo propio. Falta mucho por hacer, sobre todo en lo referente a toma de conciencia, pues mientras ésta no se tenga, el llamado sistema patriarcal continuará manipulando en su favor las acciones. Que aquí quede… por hoy.

Y como aquí tenemos que pararle, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 10 de marzo de 2020.

