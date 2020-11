Tunkul Político: ''Ominosos silencios sobre el tráfico de tierras''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana interesante la que terminamos. Los Tunkules Amigos hicieron llegar sus acostumbrados mensajes en tiempo y forma, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se la pasó muy atento a los jaloneos que tuvieron lugar en la Cámara de Diputados por la aprobación del presupuesto que se ejercerá durante el próximo año. Los agarrones en público fueron duros y tupidos, pero según nos platica, los que se dieron tras bambalinas, es decir, en lo oscurito, estuvieron en verdad tremebundos.

Resulta muy, pero muy difícil de creer que nos encontremos padeciendo ese juego de intereses tan canijos, que los “acuerdos”, los reales, se basen en si me das esto, te apruebo aquello, pon un poco más en este rubro y te apoyo para quitarle al otro, o si la lana para mis manejos no se toca, no diré nada sobre los tuyos. ¿Será cierto? ¡Vaya usted a saber!

Al final arreciaron las quejas de los gober dizque federalistas y las acusaciones de diversos grupos. Ese Tunkul nos dice que como está preguntando a los que le saben al tema cómo está ese enredijo presupuestal, mejor se aguanta sus opiniones al respecto hasta que le expliquen y logre medio entender el asunto. Vamos a ver, dijo un ciego…

De última hora nos platicó que se trasladó rápidamente al zócalo de la ciudad de México para constatar el chisme de que el plantón de casas de campaña se estaba levantando, y que trataría de averiguar el por qué se abandonaba la plaza, incumpliendo el anuncio de que se mantendría esa protesta hasta que renunciara el Preciso. Esperamos sus mensajes para compartirlos con ustedes. ¿Sale?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, ni tardos ni perezosos salieron los quejidos oficiales por los supuestos recortes de los dineros que transfiere el gobierno federal al estado. Sobre ese tema, el Tunkul Presupuestívoro nos comenta que la estrategia va encaminada a generar las condiciones necesarias para que empezando el próximo año de nueva cuenta mande el ChiquiGóber de nueva cuenta al Congreso estatal la solicitud para que le aprueben endeudarnos por un titipuchal de millones de pesos, y como dice un refrán que la tercera es la vencida, ahora sí se saldrá con la suya. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

El que se reportó bastante inquieto fue el Tunkul Legislativo, pues el nombramiento del nuevo fiscal se encuentra en el centro de la atención. El Chiqui ya mandó al Congreso la terna de nombres que corresponde, los diputados blanquiazules están tratando de apurar el procedimiento con la esperanza de que con eso se deje de hablar de las causas de la “renuncia” del anterior, los tricolores proponen llevar a cabo ese procedimiento cumpliendo el modelo de Parlamento Abierto, lo que generaría condiciones para un mejor análisis y discusiones. Ese Tunkul señala que a primera vista la terna propuesta parece tener dados cargados, pues los perfiles son bastante obvios: uno es sobre derecho familiar, otro sobre derecho electoral y solo uno en derecho penal. ¡Qué tal!

¡Ah! Pero lo que sigue en el centro de atención de la opinión pública, es la red de complicidades tejida en torno a las ilegalidades y presuntos delitos que se destaparon con la publicación de los audios en los que el ex fiscal presumió su “manejo del poder”, operó tranzas y exigió moches.

Pues resulta que esa cloaca destapada sigue rebozando miasmas. El Tunkul Urbanístico nos hizo llegar varios audios de una reunión en la que un exhibido “operador” que presuntamente tenia entendimientos con el renunciante ex fiscal, se encuentra negociando un arreglo de terrenos particulares para beneficiar un desarrollo inmobiliario.

Lo que se escucha es verdaderamente indignante, pues deja en claro hasta donde llegan esas redes de complicidad y el porqué del tamaño del manto de impunidad que cobija esos ilícitos. Yo lo arreglo, catastro, ayuntamiento, así quiere Mauricio, va a quedar bonito, se va a hacer un distribuidor, el desarrollo va a quedar de lujo, subirá la plusvalía, son una milésima parte de palabras que se repiten en la animada plática. ¡Pa´su mecha!

Así de versátil y poderosa es la mafia que controla el tráfico de tierras y el boyante negocio inmobiliario. Quizá por eso los ominosos silencios y la negativa a iniciar cualquier investigación. Se confirma que nada importa más a los detentadores del poder que proteger los intereses de unos pocos que reditúan grandes ganancias. ¿Masinó? Que aquí quede… por hoy.

Y como nos estamos encabritando, mejor aquí le paramos. Hoy se cumplen ocho meses de que empezó en nuestra entidad la contingencia sanitaria causada por la llegada del coronabicho. Aquí sigue y no se va a ir, así que no se confíe, mantenga todas las prácticas de prevención, porque el repunte de contagios es de verdadero riesgo. Si le es posible disfrute el día inhábil en casa, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 16 de noviembre de 2020.