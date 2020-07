Seleccione para escuchar: Tunkul Político: ''Referente de verticalidad, congruencia y honestidad"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana triste la que terminamos. La partida física de Don Carlos R. Menéndez Navarrete, el tercer director en la historia de esta casa editorial, hizo vibrar a todos los Tunkules Amigos y generó la emisión de un elevado número de sentidos mensajes. Don Carlos fue y seguirá siendo un referente del periodismo peninsular y nacional, pero fundamentalmente fue y seguirá siendo un referente de verticalidad, congruencia y honestidad. En nombre de todos los Tunkules, hacemos llegar a la familia Menéndez Losa nuestras más sinceras condolencias.

Don Carlos señaló hace algunos años que “Si se calla cuando se debe hablar, se propicia que el verbo imponer desplace al convencer en la conjugación de la vida diaria”, por lo tanto, los Tunkules tomaron aire y en su modesto, coloquial y muy yucateco lenguaje, reanudaron el envío de sus acostumbrados mensajes sobre los asuntos que comenta la gente, así que ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó para platicarnos sus impresiones sobre el viaje del Preciso mexicano y su reunión con el Copetudo gringo, tema que fue punto de atención antes, durante y después entre la comentocracia nacional. Que si el cubrebocas, que si el saludo, que el discurso, etc. Dice que solo faltó que se hiciera hincapié en que la corbata estaba un poco chueca y que el lazo del cordón del zapato izquierdo no estaba parejo.

Pero en lo que puso énfasis fue en el mensajito emitido por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el sentido de que, si se encuentran evidencias se podría denunciar al ex presidente Peña. Al parecer, los “acalambramientos” se están poniendo de moda. ¡Pa´su mecha!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el Tunkul Gubernamental se reportó muy apesadumbrado, pues lo sucedido es preocupante en varios sentidos. Empezó comentando los tremendos efectos del coronabicho en la entidad por el disparo de contagios y el lamentable número de fallecimientos; siguió con el problema de los enfermos a los que se les negó atención médica en diferentes centros hospitalarios, y las naturales quejas de sus familiares.

Lo anterior, generó un titipuchal de declaraciones y tirada de culpas: que si ya no hay camas, que no es cierto, que si hay suficientes; que no hay personal para atender el elevado número de pacientes, que si hay, luego que no, pero que es culpa del gobierno federal por el decreto que permite que los trabajadores del sector salud con vulnerabilidad tuvieran licencia; que el problema está en el IMSS y el ISSSTE que no son estatales; sale un boletín oficial presumiendo que el ChiquiGóber habló con los responsables de esas dependencias para pedirles que atiendan a todo enfermo que llegue; se publican las ya consabidas fotitos de una visita a un área vacía del ISSSTE. ¡Chíspales!

Los mensajes de amigos trabajadores del sector salud nos llegaron sin parar y todos coincidieron en que los hospitales, tanto públicos como privados, están saturados, lo que ya se confirmó.

Ante el cuestionamiento social del por qué no está en funcionamiento el cacareado hospital habilitado en el centro de convenciones Siglo XXI, ya se anunció que el próximo lunes empezará a recibir enfermos ¡Ah! pero solo a los de síntomas leves o en proceso de recuperación, confirmándose así que no se cuenta con el personal especializado que se requiere y tampoco se tienen los aparatos necesarios para atender la enfermedad. ¡Hágame usted el recanijo favor!

La duda natural fue sobre las razones para ocultar la realidad de la saturación hospitalaria. Un amigo que si sabe de salud pública nos hizo el favor de explicarnos que como uno de los componentes prioritarios para determinar el color en el semáforo de la contingencia, es precisamente la disponibilidad hospitalaria para la atención médica, el ChiquiGóber yucateco tiene que mentir para evitar el retorno al color rojo que significa un nuevo paro de las actividades económicas no esenciales.

El Consejo Nacional de Salud ya informó de manera oficial que en Yucatán hay un rebrote del coronabicho y colocó de nuevo el color rojo a nuestro estado, pero el ChiquiVil se pasó por el arco del triunfo el señalamiento y mantiene el naranja con su ola de reactivación económica. ¿Así de grande es la influencia de los intereses económicos sobre el Poder Ejecutivo?

Grande y grave es el cúmulo de simulaciones, manipuleo mediático y mentiras de la actual administración que padecemos. Esperamos que los detentadores del poder salgan de su burbuja de confort y enfrenten de manera adecuada la realidad que estamos viviendo; sería desastroso para todos que por la prevalencia de intereses determinados, en un futuro cercano la vox pópuli pusiera etiquetas y empezara a hablar de los muertos de Vila. Que aquí quede… por hoy.

Por razones de espacio dejamos para el siguiente intento de columna el van pa´tras los endeudamientos municipales y la reverenda tontería manipuladora de los focos azules en el muelle de Progreso. Ni manera, nos toca a los ciudadanos cumplir nuestra responsabilidad de poner en práctica las medidas sanitarias de prevención, así que cuídese mucho, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 12 de julio de 2020.