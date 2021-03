Seleccione para escuchar: Tunkul Político: ''Revoltijo, xec o haranchac en los partidos''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana calurosa la que vamos transitando. A los Tunkules Amigos no les importó el puente y se mantuvieron activos enviando sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó brevemente para platicarnos que entre la contingencia sanitaria, los amparos provisionales contra la reforma eléctrica, los enjuagues intrapartidistas por la definición de candidaturas, la saltinbanqueada de suspirantes de un partido a otro, la distribución de vacunas contra el coronabicho, la jubilación de Romero Deschamps y la polarización política que se genera por cada asunto que sale a la luz pública, anda medio enredado, por lo que nos dijo que apenas tenga un poquito de tiempo hará llegar sus comentarios puntuales. Estaremos a la espera.

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, conforme pasan los días, la grilla y la politiquería van subiendo de tono, lo que se convierte en una auténtica cortina de humo que acapara la atención pública y tapa asuntos en verdad importantes.

Durante la semana, se hizo más que visible el revoltijo, xec o haranchac existente en los partidos, pues el anuncio de que el PRD postulará como su candidato a la alcaldía meridana al mismo que ya postuló el partido tricolor, propició un titipuchal de comentarios, runrunes, memes y publicaciones en las redes sociales.

Los apoyadores de esa acción dicen que forma parte de los acuerdos al interior de la alianza entre tricolores, azules y amarillos, denominada “Va por México”, y que como ésta es parcial, pues esos partidos pueden aliarse como mejor les parezca en los lugares en que no vayan los tres juntos. Los que no están de acuerdo, son en su mayoría militantes de ambos partidos, sobre todo del amarillo, que se quejan de un presunto pacto entreguista.

¡Ah! pero las lenguas viperinas de los conocedores de los vericuetos de la grilla, comentan que a lo mejor, esa jugada armada con una carta sacada de alguna manga, puede formar parte de una estrategia bien planchada para deshacerse de una vez por todas de quien pudiera convertirse en una piedrita en el zapato para los ambiciosos planes trazados. La verdad, no entendimos bien ese mensaje que parece cifrado, pero como nos llegó se lo compartimos. ¿Usted tiene idea de lo que se trata?

Siguiendo con el tema del tricolor, también recibimos un buen número de comentarios sobre la lista de quienes serán postulados para las candidaturas a las 15 diputaciones estatales por el principio de mayoría relativa.

Las opiniones fueron diversas, pero lo que nos llamó la atención, es que un buen número de ellas fueron coincidentes en que con esas candidaturas, cuando mucho, ese partido podría ganar cuatro, máximo cinco distritos, es decir, la mitad de los triunfos que obtuvo en la pasada elección de 2018, por lo que le alcanzaría para meter a tres o cuatro entre plurinominales y repechaje, pero de todas maneras, perdería la mayoría de curules y por lo tanto, la presidencia de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.

No faltan las especulaciones sobre que incluso los distritos a ganar y a perder, ya están etiquetados, por lo que los tamangazos por los dos primeros lugares en la lista de pluris, están durísimos y tupidísimos. ¡Qué tal!

Otro tambache de comentarios fue sobre la batalla campal entre los Morenos, pues en ese partido no hay nada definido formalmente, aunque se rumora que la repartición ya tiene algunas asignaciones realizadas, por lo que de acuerdo con unos mensajes recibidos, el jaleo se está poniendo más que interesante. ¿Van en alianza morenos y verdes en las candidaturas a las diputaciones federales? Vamos a ver, dijo un ciego…

Otro tema muy comentado, es el de la constante aparición de las popularmente denominadas “empresas fantasmas”, así como de las no fantasmas generadas por el tráfico de influencias y el abuso del poder público. Pero como el manto de la impunidad es muy, pero muy amplio, pues no pasa nada, ya que el Sistema Estatal Anticorrupción y la carabina de Ambrosio tienen una similitud extraordinaria. ¿Algún partido, candidato o candidata irá a tener en su plataforma y agenda de campaña ese tema específico de corrupción? Que aquí quede… por hoy.

Y como nos falta revisar un buen número de mensajes, mejor aquí le paramos. El coronabicho ya cumplió un año entre nosotros, pero como al parecer tomó agua de pozo, aquí seguirá, así que no hay que bajar la guardia, es necesario mantener las medidas sanitarias de prevención; no se vaya con la finta de publicaciones manipuladoras, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 18 de marzo de 2021.