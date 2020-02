Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "se amplió la desfachatez"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana glosista la que terminamos. Los Tunkules Amigos estuvieron muy activos enviando sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que esta vez sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

En el x´tokoy solar, el tema de la llamada glosa del informe de gobierno acaparó un titipuchal de opiniones y comentarios, pues las comparecencias de funcionarios que supuestamente acuden al Congreso para abundar sobre los asuntos informados, dieron mucho de qué hablar.

En la primera participaron los integrantes del gabinetazo que tienen a su cargo los temas de gobierno y seguridad pública, por lo que los reflectores estuvieron enfocados en la señora Fritz y el señor Saidén, sin que por ello se obtuviera ninguna información que despejara dudas o respondiera específicamente a las preguntas que hicieron algunos diputados. Lo que sí quedó más que claro, es que a los afines al ChiquiGóber se les ha contagiado el mal de la pielecita sensible, pues no se acepta ningún tipo de manifestación ciudadana.

Llegó la segunda comparecencia en la que estuvieron los integrantes del pomposamente denominado gabinete económico y de nueva cuenta nada de ampliar información, sino que contrariamente, lo que se amplió fue la desfachatez. ¿Quieren más información? ¡Búsquenla en la página de transparencia! fue una de las respuestas de la omnipotente secretaria de turismo. ¡Qué tal!

De nueva cuenta salió a relucir el mal de las pielecitas sensibles, pues ante el puntual cuestionamiento del diputado Felipe Cervera por el incumplimiento del ejecutivo de dar respuesta en documento adjunto al informe a las preguntas formuladas por los diputados antes del 15 de diciembre, tal y como establece la Ley, rápidamente tarjetearon al diputado Merari para que dijera que solo se podía preguntar sobre lo que se dice en el informe. Vaya manera de mantener vigente aquella frase pronunciada públicamente hace décadas por el entonces diputado Petronilo Tzab: “Los diputados somos empleados del señor Gobernador”. ¿Cuántos Petronilos habrá en el actual Poder Legislativo? Lo sabremos pronto, porque todavía faltan comparecencias y glosas por temas.

Recibimos un mensaje bien curioso del Tunkul Quiropráctico en el que manifiesta su extrañeza por el uso quita-pon de muletas del que ha hecho gala el ChiquiGóber, pues desde su particular punto de vista, quien tiene una lesión que requiera el uso de esos aparatos de apoyo, tiene que usarlos en todo momento para una efectiva recuperación. Si no lo hace así, una de dos: o es un irresponsable que no se cuida, o es un mentiroso y las muletas son pura finta. Como nos llegó lo transcribimos, porque no tenemos conocimiento alguno del tema.

Pasando a los asuntos de la grilla partidista, el festejo cumpleañero de Mauricito Sahuí fue también uno de los temas comentados. Que si fue un redestape, que si ya pasó el tiempo de duelo acordado en el pacto, que no, que ahora va por la libre, bueno, las interpretaciones han sido de lo más variadas y contradictorias. Al respecto, el Tunkul Priista nos dice que para el 2021 el Mau tricolor irá por la candidatura a diputado por el quinto distrito federal con cabecera en la ciudad de Ticul, porque en la pasada elección, el sur del estado fue donde obtuvo una alta votación.

Curiosamente recibimos un mensaje en el que se asegura que Libo también está trabajando en la organización de una estructura territorial para en el 2021 ser candidato a diputado ¡En el quinto distrito federal con cabecera en Ticul! Lo que no nos dijeron y trataremos de averiguar, es por cual partido aspira a postularse. No cabe duda, la grilla se pondrá interesante y caliente para donde se vire a ver. ¿Masinó?

De nueva cuenta el Tunkul Ciudadano se comunicó altamente preocupado por los actos de violencia de que se tuvo noticia durante la semana. Asalto y agresión a dos ancianos en su hogar, cruento asesinato de dos mujeres, descubrimiento de cadáveres, asalto a un cajero, incremento exponencial de los robos a casa- habitación, alza de los delitos cibernéticos, levantones que se mantienen en secrecía ¿Qué está pasando en Yucatán? ¿Cuánto tiempo más se podrá seguir presumiendo el ser el estado más seguro del país? ¿Realmente existe y se está llevando a cabo eficientemente una política pública de prevención? El número de cuestionamientos es realmente extenso, pero que aquí quede… por hoy.

Y como ya nos réquete pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 17 de febrero de 2020

