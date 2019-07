Seleccione para escuchar: Tunkul Político: “Se armó un verdadero zipi-zape”

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana interesante la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos hicieron llegar casi en cadena un tambache de sus acostumbrados mensajes, así que mejor sin preámbulos, pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional estuvo ocupado y corriendo de un lado a otro a causa del torbellino que se formó por la renuncia del Secretario de Hacienda del gobierno federal. La noticia corrió como reguero de pólvora, la opinionitis se desató de inmediato, los memes inundaron las redes sociales y se armó un verdadero zipi-zape.

Comenzaron a circular listas con nombres de los que han renunciado o han sido cambiados de adscripción durante los siete meses y 10 días que lleva la administración del Preciso, y desde luego, las alertas sobre una posible caída del peso.

Ese Tunkul nos comentó que no entiende el porqué de tanto susto, si está claro que este primer año de la administración pública federal está programado para ser la etapa de desmantelamiento, incluso en una de sus conferencias mañaneras el mismo Preciso usó la palabra desmantelar, así que nada es casualidad.

Eso sí, vayámonos preparando para estar ojo de avispa cuando se empiece a reconstruir, porque con seguridad será al gusto del que lleva las riendas ¿Masinó?

¡Ah! pero también estuvo en la agenda pública la detención del abogado Collado, el anuncio de Javidú de que quiere denunciar a los que no le cumplieron los acuerdo de sus entrega, el golpe legislativo en Baja California Norte y varias chuladas más. ¡Pa´su mecha!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, uno de los temas más comentados fue el de la solicitud al congreso presentada por el ChiquiGóber, para que se le apruebe endeudar al estado por 2 mil quinientos millones de pesos para mantener la seguridad pública.

Pero la atención cambio de punto focal cuando durante la reunión del comandante Saidén con diputados integrantes de diferentes comisiones legislativas. En el uso de la palabra, la diputada Milagros Romero, militante del partido MC, luego de un buen número de loas, culminó su intervención diciéndole a Saidén que era “Supermán”. ¡Chíspales!

Como lamentablemente ya es costumbre, todos los comentarios, notas, reclamos, aplausos, memes y lo que usted guste, a partir de ese momento se enfocaron en eso, haciendo a un lado las exigencias de información y transparencia en las compritas. Buena cortina de humo ¡Que ni qué!

Un amigo ocioso pero que le entiende al asunto financiero, nos platicó que se puso a hacer las corridas para el pago de ese endeudamiento, capital e intereses incluidos y los números que presentó son para tomarse en cuenta.

De acuerdo a esos cálculos con cifras redondeadas, si el capital que recibirá el ejecutivo es de 2,500 millones, en 20 años tendremos que pagar 5 mil 600 millones aproximadamente, es decir, 280 millones al año, divididos en 12 mensualidades de 23 millones cada una. Así que si dividimos y calculamos el pago por día, nos arroja la cantidad de 777 mil pesos. El 777 nos recordó a Cantinflas y el pago mensual de 23 millones nos recordó a la ex capitana del quinquenio del horror. ¿Será que el actual ChiquiGóber yucateco va agarrando camino para convertirse en el Ibóm azul!? Que aquí quede… por hoy.

El que se reportó muy enfurruñado fue el Tunkul Magisterial por el caso del calendario escolar que la Secretaría de Educación del estado pretende imponer para el curso 2019-2020. Nos dice que eso de pretender que vayan a laborar sábados a cambio del día de pibes y lunes y martes de carnaval, está fuera de toda la reglamentación existente. Pero que además los quieran obligar a firmar unos escritos como si ellos estuvieran solicitando ese cambio, es una muestra de autoritarismo y manipulación, a lo que muchos se están oponiendo y denunciando. Vamos a ver, dijo un ciego…

El Tunkul Ciudadano hizo llegar su mensaje cargado de quejas, esta vez, en contra de la Secretaría de Salud estatal, pues como no se llevaron a cabo las acciones pertinentes de prevención, ni se realizó la fumigación obligada, luego de las últimas lluvias atacaron los mosquitos duro y tupido, por lo que es de esperarse que se dispare el número de enfermos de dengue, similares y conexos. Guay, otra semejanza con el Ibonato. ¡Cosas veredes mío Cid!

De última hora ese mismo Tunkul no hizo llegar el comentario de que hoy, ocultando las muecas y las presiones ejercidas para “mantener el control”, el ChiquiGóber firmó la declaratoria para iniciar la instalación de la práctica del modelo de Gobierno Abierto; al parecer, no está de acuerdo con ese proceso que impulsa la participación ciudadana en los asuntos públicos, pero como está establecido en la Ley de Transparencia y durante la campaña electoral del año pasado firmó con una organización de la sociedad civil el compromiso de implementarlo, pues a regañadientes y poniendo mil condiciones, no le quedó más remedio que firmarlo. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Y como mejor vamos de una buena vez a hacer cola para comprar un frasco de repelente, aquí le paramos. Tome usted las precauciones y medidas de prevención necesarias para evitar los piquetes de los zancudos, no le quite el ojo de encima a las condiciones del endeudamiento que nos van a aplicar, porque al fin y al cabo, somos los ciudadanos los que con nuestros impuestos apoquinamos los pagos, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor, no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 12 de julio de 2019