Tunkul Político: ''Se le juntó al Congreso el lavado y el plancheo''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana con fresquecito la que terminamos. Los Tunkules Amigos ya sacaron a orear chales y chamarras como preparativos por si la heladez llega este año con la misma intensidad que nos cayeron las lluvias, pero cumpliditos como son, hicieron llegar sus acostumbrados mensajes, así que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional anda bastante ateperetado, pues según nos platicó, ha girado más que un trompo o una pirinola, ya que los acontecimientos estuvieron bien surtidos. Las inundaciones en Tabasco, la deportada del general, la aprobación del presupuesto, el rebrote del coronabicho, la marcha de los frenados, los acuerdos preelectorales, los destapes anticipados, la discusión por el uso de la marihuana, los amagos de renuncias en el gabinete… ¡Uffff!; así de movido y caldeado está el ambiente a pocos días de que se cumplan dos años de la actual administración federal.

Nos dice también que la ya muy próxima llegada del espíritu navideño, seguramente hará que amainen los ímpetus y se produzca una calma chicha en el ambiente político. ¿Será cosa? Vamos a ver, dijo un ciego…

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, los temas que más atención han jalado, tienen que ver con el Congreso del estado.

El Tunkul Legislativo se reportó para comentarnos que los jaloteos, discusiones, ofrecimientos, revirones y cuanta chulada podamos imaginarnos, son cosas de todos los días en el interior del recinto, pues la designación del nuevo fiscal en medio de las denuncias públicas que se van acumulando por la pésima actuación del anterior que tuvo que ser renunciado, trae crispados los ánimos de un buen número de diputados. ¡Qué tal!

El proceso legislativo para esa designación se lleva a cabo con el modelo de Parlamento Abierto, por lo que ya está en el sitio web del Congreso un micrositio con las fichas curriculares de los integrantes de la terna enviada por el ChiquiGóber; pero además, en ese mismo lugar, del 19 al 25 de este mes de noviembre, los ciudadanos pueden hacer llegar opiniones y las preguntas que se desee se le hagan a los postulados cuando comparezcan. Así que estamos en tiempo, entre al sitio www.congresoyucatan.gob.mx, haga clik en listado de micrositios, opine y pregunte. ¿Sale?

Así las cosas, el 2 de diciembre será la votación para designar al nuevo fiscal, a menos que pasara lo mismo que con el caso de la comisionada del INAIP, es decir, que ningún integrante de la terna obtuviera los 17 votos que marca la Constitución y entonces se la tuvieran que regresar al Chiqui para que proponga otra. ¡Pa´su mecha!

Pero ahora sí que se le juntó al Congreso el lavado y el plancheo, pues a más tardar el día 25, les tiene que hacer llegar el ChiquiGóber todo el paquete presupuestal que se ejercerá el próximo año, así que los jaloneos y discusiones se irán de corridito hasta el 15 de diciembre. ¡Qué tal!

Cambiando de tema, el que se comunicó preocupado como siempre, fue el Tunkul Ciudadano comentando el lamentable incremento en el número de suicidios y homicidios, así como de los casos de violencia familiar en nuestra entidad. Señala que independientemente de cualquier otra causa, ya son 8 meses de contingencia sanitaria por el Covid, 8 meses de aislamiento social, de incertidumbre, de problemas económicos para la mayoría de las familias, y que el aspecto psico-social que se ha generado, no está siendo debidamente atendido en Mérida y mucho menos en los otros 105 municipios del interior del estado. Mala tos tiene María, diría mi chichí.

¡Ah! Pero el que no está preocupado sino encabritado es el Tunkul Urbanístico, que no para de hacer críticas y autocríticas a la mala costumbre que tenemos de olvidarnos rapidito de los problemas, permitiendo así que se perpetúen las causas que los producen. Como hace varios días que no nos caen lluvias fuertes, pues ya no se habla de las tremendas inundaciones en las comisarías y algunos fraccionamientos del norte de Mérida, eso dejó de ser tema, porque ahora lo que está de moda en referencia a inundaciones, es lo chévere que está “el malecón de pensiones” en el poniente de la ciudad. ¡Qué tal!

¿Las Américas? Pues allá sigue, sin que hasta la fecha se tenga noticia alguna sobre algún deslinde de responsabilidades. La falacia de que las “lluvias atípicas” fueron las únicas culpables del problema, se instaló como verdad, nada se dijo ni se dice sobre la obligatoriedad de los desarrolladores de prever los factores de seguridad para cuando se excedan límites, tampoco de si hubo falsedad de información en el proceso de municipalización, o un presunto fraude en la publicidad de venta que presumía absoluta seguridad y elevada plusvalía.

El fallecimiento de una ciudadana no contó al declararse “saldo blanco, pues no se sabe siquiera del resultado de algún peritaje, nanay, se murió porque llovió mucho y salió de su casa. Y ya nadie dice nada, ni vecinos ni autoridades, y desde luego, las cámaras empresariales también calladitas porque hay que cuidar el negocio. ¡Cosas veredes mío Cid!

Y como ya fue mucho rollo, mejor aquí le paramos. Siga usted poniendo en práctica todas las medidas de prevención porque el coronabicho aquí sigue, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 22 de noviembre de 2020.