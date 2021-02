Tunkul Político: Se satura el registro y plan de ciclovías en Mérida

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, iniciando el segundo mes del año. Los Tunkules Amigos le entraron con ganas a la tamaliza, pero cumpliditos como son, hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó muy agitado para platicarnos el lío que se armó tras bambalinas a causa del colapso del sitio de internet que se publicitó para que la población de más de 60 años se apuntara para recibir la vacuna contra el coronabicho.

Como era lógico, todas las familias que tienen integrantes de esa edad y que cuentan con internet, se conectaron para llevar a cabo el registro y ¡zaz! que el sitio se satura, se cae y queda fuera de servicio. Si los datos del INEGI dicen que hay más de 15 millones de los denominados adultos mayores ¿Cuántos considera usted que apenas vieron el videíto anunciador corrieron a inscribirse?

Ese Tunkul nos dice que las regañizas y reclamos estuvieron duros y tupidos, y fueron subiendo de tono conforme arreciaron las críticas de la comentocracia y desde luego en las redes sociales. No cabe duda que la falta de planeación adecuada genera costos elevados. ¿Masinó?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, las broncas no solo no paran, sino que van creciendo y tomando diversos caminos. Por un lado está el haranchac armado por el caso de la publicitada y presumida obra de la ciclovía en Paseo de Montejo que ha llegado al grado de construir quien sabe qué en medio del pavimento, por lo que todo apunta a que ya no podremos presumir que esa vía es más bonita que la avenida de los Campos Elíseos de París. Antes fueron los maceteritos en el centro y ahora esa nueva Karammada.

También apareció durante la semana, el decretazo para imponer multas a quienes se atrevan a circular durante el toque de queda nocturno y que los dineros que se recauden serán donados al sector salud, sin que se informe si se mandará al Congreso alguna iniciativa para modificar la Ley de ingresos y el presupuesto de egresos; y para ponerle sal y pimienta al entorno, llega el anuncio del ChuquiReni de que en Mérida si habrá carnaval, pero virtual. ¡Hágame usted el recanijo favor!

Pero el asunto más preocupante, aunque sea del que se habla menos, fue el hallazgo en menos de 24 horas de dos cadáveres con inequívocas señales de violencia en distintos rumbos de la ciudad. Que aquí quede… por hoy

El Tunkul Grilleril se reporto medio ateperetado por el enredijo en que está el asunto de la designación de candidaturas en todos los partidos. Tricolores y blanquiazules ya definieron las candidaturas a las 5 diputaciones federales y ahora están en las inscripciones para diputaciones locales y presidencias municipales. De los Morenos no se sabe oficialmente quiénes serán los designados para la elección federal, pero ya empezó el revoltijo para alcaldías y diputaciones locales; por cierto, una declaración de su delegado nacional fue de llamar la atención, porque mire usted que decir públicamente que aceptan postular a priistas o panistas y sin cobrarles nada, es para pensarle. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Los otros 8 partidos, van de poquito en poquito, así que habrá que esperar al mes de marzo, cuando se lleven a cabo los registros ante el IEPAC, para conocer las listas oficiales.

Hablando del IEPAC, ya emitió su “Protocolo de seguridad sanitaria para la realización de actividades durante el proceso electoral ordinario 2020-2021”. Habrá que estar pendientes de las actividades de campaña que realice el titipuchal de candidatos que habrá, para ver si de verdad cumplen con las medidas sanitarias establecidas en ese protocolo, pues todas son solo recomendaciones, y por supuesto, será interesante enterarnos de cuantas clausuras harán las autoridades de salud y policiacas durante la campaña. Vamos a ver, dijo un ciego…

Otra espera obligada es la de la llamada glosa del segundo informe del ChiquiGóber, sobre todo por la supuesta desmenuzada que dijeron le darán los diputados al documento. ¿Será?

Y como ya nos estamos enredando, mejor aquí le paramos. Recuerde que tenemos en Yucatán un aumento del número de personas contagiadas por el virus, un incremento en las hospitalizaciones y en los lamentables fallecimientos, así que mantenga todas las medidas de prevención, pues si se cuida usted, cuida a su familia, y si se cuida la familia, cuidamos a la comunidad. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima!

Mérida, Yucatán, a 03 de febrero de 2021