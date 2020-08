Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: ''Semana especulativa''"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana especulativa la que terminamos. Los Tunkules Amigos se la pasaron atentos a los acontecimientos, muy preguntones y atando cabitos sueltos, pero cumpliditos como son, hicieron llegar sus acostumbrados mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional anda medio apabullado por el grillerío que nubla las causas y efectos de cualquier acción. Si se trata de la contingencia sanitaria de inmediato salen a relucir las confrontaciones de que se vaya López Gatell, que nanay, que se queda; si la noticia es en el ámbito de seguridad por la detención del jefe de una banda guanajuatense, de inmediato todo mundo a ponerse la estrellita y presumir por haberlo agarrado; si de la contingencia económica se habla, entonces llega el fuego cruzado porque por un lado se asegura que vamos en el camino de la recuperación, en tanto que por otro aumentan las acusaciones y las quejas por presunta falta de apoyos.

Ese Tunkul nos comenta que conforme nos vayamos acercando al inicio oficial del proceso electoral, los encontronazos serán más fuertes y tupidos. Por lo pronto, ya se llevó a cabo el primer anuncio sobre el dineral que se entregará a los partidos políticos para sus actividades durante el proceso y la jornada electoral del próximo año, consistente nada más y nada menos que de ¡Siete mil doscientos millones de pesos! Si, leyó usted bien: siete mil doscientos millones de pesos provenientes del erario, es decir, que salen de los impuestos que todos pagamos. ¡Qué tal!

En los asuntos del x´tokoy solar, los efectos del coronabicho se mantienen en el centro de atención, notas y comentarios, pues el número de contagios y de lamentables fallecimientos siguen en cifras elevadas, y eso que hablamos de los números oficiales, los que tiene a bien darnos a conocer la administración pública, sin que exista la posibilidad de comprobar que tan veraces son. ¡Ah! pero eso sí, la tirada de culpa a los “irresponsables” ciudadanos que salen a la calle, cada día es más virulenta y se está utilizando como escudo protector para los gobernantes.

El Tunkul Sanitario nos comenta que como el semáforo se mantiene en color naranja, pues desde hace dos meses y medio se acabaron los apoyos económicos para los desempleados, así como el de las despensas, por lo tanto, la gente tiene que salir a trabajar, a ganar el sustento para sus familias, tienen que usar el transporte público y resignarse al obsoleto sistema de ese servicio. La enorme brecha de desigualdades que padecemos se hace patente y al parecer, las burbujas de confort de una minoría le impide entender la realidad económica y social en que vivimos. ¿Masinó?

El Tunkul Ciudadano se comunicó medio encabritado por la poca, o mejor dicho nula atención que se está dando al tema de la corrupción, que en medio de la opacidad con que se manejan los recursos públicos, es en verdad alarmante. Como ejemplo nos menciona el caso del ayuntamiento de Tekax, cuyo actual alcalde presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción de la anterior administración municipal, que según nos dice, llegó al grado de vender una ambulancia equipada que había recibido como donativo. ¡Hágame usted el recanijo favor!

Pero además, ese Tunkul nos hace llegar un titipuchal de documentos y fotos sobre el ejercicio de los recursos “bajados” por el anterior ayuntamiento para diferentes programas y obras, cuya ejecución distó mucho de corresponder a lo que se autorizó, como es el caso de una aprobación presupuestal para la introducción de agua potable en un ejido, en el que solo se hizo un pequeño pozo con una bombita, y con poliductos –ni siquiera enterrados- hicieron las “tomas” domiciliarias. ¿Será cierto?

Pero ninguna instancia parece interesarse en la investigación de los casos. La denuncia interpuesta por el actual alcalde, al parecer va con pasos de tortuga en la tan cacareada fiscalía anticorrupción, sin que se tenga alguna noticia de que el comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción exija el pronto esclarecimiento del caso denunciado.

Lo anterior es solo un pequeño ejemplo de los manejos -¿O debemos decir tejes-manejes?- de los recursos públicos. Hay 106 ayuntamientos en la entidad, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, un montón de dependencias descentralizadas, paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, similares y conexos que reciben y ejercen presupuestos. Vaya usted a saber la tonga de malas prácticas que se encontrarían si de verdad se les auditara. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Pero como en Yucatán las cosas se dejan como están para que aquí no pase nada, la politiquería se aprovecha incluso de la gravedad de la contingencia sanitaria para realizar descaradamente la promoción personalizada de los grillos que la utilizan para “posicionarse” en la opinión pública con miras a ganar rentabilidad electoral para el próximo año, sin que la violación a lo establecido en la Constitución y en el marco jurídico electoral les acarree sanción alguna. ¡Cosas veredes mio Cid! Y como para no variar ya nos pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. Cuídese mucho, lleve a cabo todas las medidas de prevención en contra del coronabicho, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 09 de agosto de 2020.