Tunkul Político: "Semana picuda sin ninguna duda"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de “picos” la que vamos terminando. Los Tunkules han estado muy activos mandando sus acostumbrados mensajes, por lo que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues sí, pico de contagios del coronabicho, pico de confrontaciones y polarizaciones, pico de manipuleos mediáticos, pico de politiquerías, semana picuda sin ninguna duda.

El Tunkul Nacional no aró de hacernos llegar sus mensajes, que si el lío de los respiradores en Hidalgo, que si las notas internacionales sobre presunto ocultamiento de datos, que en la ciudad de México ya están saturados los hospitales, que se regresa a clases en junio, que no, que lo decida cada entidad federativa, que si el semáforo para determinar cómo va el bicho por regiones y las etapas para ingresar paulatinamente a la “nueva normalidad”. Chíspales, un verdadero haranchac con la información.

En el x´tokoy solar el panorama no es diferente, pues Yucatán aparece en rojo en el mentado semáforo nacional, es decir, que nos encontramos todavía en el pico de contagios, pese a que aquí el aislamiento y las arbitrarias medidas de supuesta prevención empezaron varios días antes que en el resto del país ¿O será por eso que la mitigación va retrasada? ¡Vaya usted a saber!

Pero los enredos y posibles enjuagues, la opacidad en los manejos de diversos programas que ha puesto en marcha el ChiquiGóber por la contingencia, han sido el centro de comentarios, publicaciones, notas y sospechosismos.

La semana pasada, Eduardo Alam, representante del partido tricolor ante el organismo electoral estatal, presentó ante esa instancia una denuncia por presuntas violaciones a la Ley Electoral en lo referente al uso de nombres e imágenes de funcionarios públicos como posicionamiento político-electoral en la entrega de los llamados apoyos alimentarios –despensas- en los municipios del interior del estado.

Además, el programa de créditos para empresas atrajo la atención de buena parte de cuestionamientos en la opinión pública, un ejemplo de los cuáles fue un artículo del analista Antonio Salgado, publicado en el Diario de Yucatán en el que expresó dudas fundamentadas sobre la aplicación de ese programa.

La pielecita sensible de los detentadores del poder se lastimó, por lo que mandaron a un personero a tratar de acallar las dudas con el argumento de que el gobierno estatal no dio los créditos, sino que solo fue un “facilitador”. El enredo se agravó a tal grado que ya hasta tuvieron que cambiarle el nombre al susodicho programa, pero sin que se transparente el proceso de adjudicación. ¡Qué tal!

Así que el pasado lunes, el partido tricolor presentó otra denuncia, esta vez, ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestas triquiñuelas en la asignación de esos “apoyos crediticios” y que en caso de comprobarse podrían caer en la tipificación de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, similares y conexos establecidos como delitos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. ¿Será?

Pero el colofón de la semana está representado por el lío armado en el congreso local por la “discusión” de la iniciativa presentada por el ChiquiGóber para que le autoricen aumentar la deuda pública del estado, nada más y nada menos que por 1,728 millones de pesos, que para atenuar la contingencia económica destinándolos únicamente al ramo de la construcción de obra pública. ¡Pa´su mecha!

Con esa cantidad, la actual administración estatal en tan solo 20 meses estaría endeudando a los yucatecos por la cantidad de 5,850 millones de pesos, pasando así a ocupar el lugar que le fascina al ChiquiVil, el número uno de gobernantes endeudadores, ganándole hasta a Ibom, a la que colocaría en un lejano segundo lugar. ¡Hágame usted el recanijo favor!

Así que la grilla está en su apogeo, pues como para aprobar el endeudamiento se necesita la mayoría calificada que se conforma con las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, es decir, 17 de los 25 diputados, los jaloneos, cuchupos, ofertas, amenazas y demás, están imparables entre las llamadas “fracciones parlamentarias” que integran el congreso. Vamos a ver, dijo un ciego…

Y como los mensajes no dejan de llegar y hay que revisarlos para estar al día, aquí tenemos que pararle. Cumpla en todo lo que pueda las medidas de prevención, organícese al máximo, sobre todo por el anuncio de que las clases presenciales se reanudarán hasta agosto, no permita que nadie manipule los naturales temores que genera la contingencia, manténgase muy pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 15 de mayo de 2020.