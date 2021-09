Tunkul Político: "Sesión inaugural del congreso, promesas y promesas"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana interesante de entrada al tercer tercio del año la que terminamos. Los Tunkules Amigos se la pasaron bien movidos haciendo llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por o que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues como no hay plazo que no se cumpla, llegó el uno de septiembre, fecha en la que en nuestra entidad entraron en funciones una nueva legislatura y 106 nuevos ayuntamientos… bueno, esta vez no hubo estreno en todos a causa de la reelección en varios.

El Tunkul Legislativo nos comenta que en la sesión inaugural del congreso, los rollos estuvieron imparables, cada uno más retórico que el otro, con promesas y más promesas, con las consabidas frases de ser representantes del pueblo, de trabajar por Yucatán y la demagogia acostumbrada. Al parecer, el cambio notorio hasta ahora es en la secretaria general del congreso, pues luego de cerca de quince años de ocupar ese cargo, Martín Chuc es sustituido.

Ese Tunkul nos platica que estará pendiente de cómo estará el reparto de cuotas mediante la asignación de las presidencias de las comisiones permanentes y que hará llegar sus comentarios en los próximos días. Vamos a ver, dijo un ciego…

En el caso de los ayuntamientos, el proceso de entrega- recepción está convertido en un auténtico haranchac, pues aunque se encuentra establecido en leyes y que la ASEY se chutó los lineamientos respectivos y los acompañó con un titipuchal de formatos para que solo fueran llenados, la dichosa entrega-recepción está en veremos, con excepción –claro está- de los municipios en los que se reeligió el alcalde, pues el que entrega, es el mismito que recibe. ¡Qué tal!

El Tunkul Municipalista nos platicó varios casos que están para la araña, de entre ellos, el que llama la atención es el del municipio de Oxkutzcab. Resulta que el lunes 30 de agosto, en la página de Facebook del ayuntamiento saliente, se publica el siguiente aviso: “Se le informa a la ciudadanía que el día de mañana 31 de agosto a partir del mediodía se apagarán las bombas de agua potable por motivo del proceso de entrega de la administración del ayuntamiento”. ¡Pa´su mecha!

¿Qué tiene que ver la entrega con que se apagaran las bombas y se dejara a la población sin el vital líquido? Nada, pero la realidad es que como el ayuntamiento saliente le debe a la CFE millones de pesos y no respondió a ningún emplazamiento, se cortó ese servicio en todas las instalaciones públicas, incluyendo el palacio municipal; pero además, ese Tunkul nos comentó que los salientes se negaban a entregar a los entrantes las cuentas bancarias, los estados financieros y la cuenta pública municipal. Lo interesante de este caso, es que el alcalde anterior, solicitó licencia hace unos meses, se fue de campaña y ahora se está estrenando como diputado local, así que como tiene fuero, pues que le hagan como quieran y que responda el que dejó como interino. ¡Cosas veredes mío Cid!

Otro tema muy comentado es por supuesto el de regreso a las clases presenciales. Al respecto, el Tunkul Magisterial se reportó bien encabritado porque mientras que a las escuelas públicas se les imponen protocolos difíciles de cumplir, no se les entregan los insumos necesarios para la prevención sanitaria y los funcionarios gestores no atienden las dudas y quejas del personal, a las escuelas privadas o particulares, se les da un trato preferencial.

Caravana de protesta, plantones a las puertas del edificio de la SEGEY de personal docente y directivo de las escuelas públicas, valieron un soberano cacahuate. ¡Ah! pero con las privadas, se reunió la plana mayor, el secretario, directores de educación superior, media, básica, gestión educativa, similares y conexos, representante de la secretaría de salud, bueno, hasta uno del instituto de movilidad. El mensaje fue claro: que por instrucciones del ChiquiGóber, en esas escuelas se gozaría de total flexibilidad para el regreso a clases, que al ser empresas del sector educativo, cuentan con la comprensión y el respaldo del gobierno del estado, que cada escuela está en libertad de adecuar los protocolos porque –les repitieron la frase como en diez ocasiones- se les otorga total flexibilidad. Las dos pesas y dos medidas del estilo del Chiqui. ¡Hágame usted el canijo favor!

Ganaron los Leones el campeonato de la zona sur, pero ante el titipuchal de críticas por el toque de queda, el Tunkul Deportivo nos dice que los juegos por la serie nacional, los juegos empezarán más temprano. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Y para ponerle cortina de humo a todos los graves problemas que se están padeciendo, llegó el anuncio parafernálico de la obra cumbre que será el sello histórico del sexenio del Chiqui: el maravilloso, mágico, innovador, catapultador, excelso ¡estadio transformer! supuestamente con millonaria inversión de puro capital privado. Las dudas son múltiples ¿No se pondrá ni un peso del erario? ¿Y el terreno de quien es, se vendió, se rentará, se da en comodato, quedará en calidad de acciones para alguien? ¿Y la publicidad, los volantes, las camisetas y demás promociones que está haciendo el gobierno? Hay no mar, sino tsunami de fondo, así que ¡Ponte xux!

Hay muchos mensajes, mucho que cuestionar, mucha desinformación, simulación y manipulación, pero por razón de espacio continuaremos en el siguiente intento de columna. No baje la guardia, mantenga las medidas de prevención por el coronabicho, no se vaya con ninguna finta, infórmese lo mejor que pueda, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 5 de septiembre de 2021.