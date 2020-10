Tunkul Político: Teje-manejes, haranchac y tanganiza en el x'tokoy solar

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana pasada por agua la que terminamos. Los Tunkules Amigos se mantienen con impermeable y ahora hasta con zapatos de hule por la bogadera de agua, pero eso sí, como son muy cumpliditos, nos hicieron llegar sus acostumbrados mensajes, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional dice que estuvo girando por el edificio de la Suprema Corte de Justicia, pues uno de los temas más publicitados durante la semana fue si se declaraba inconstitucional el asunto de la pretendida consulta para procesar judicialmente a ex presidentes de la república. El enredijo fue difícil de entender, pues mientras por un lado se decía que lo que se estaba discutiendo era el texto de la pregunta, por el otro se aseguraba que no, que era para ver si se daba luz verde o se prohibía la consulta.

A fin de cuentas, llevar a cabo la consulta pública fue calificada como una acción constitucional y lo que se modificó fue el texto de la pregunta que se hará, mismo que quedó bastante largo y con un buen tanto de retórica, pero extendió los alcances, pues sería válida para cualquier servidor público pasado o presente, por lo que el listado de nombres que se podrían involucrar sería casi, casi interminable. ¿Masinó?

En el cierre de la semana, la manifestación de protesta en contra del Preciso mantuvo inundadas las redes sociales, pero ese Tunkul nos dice que mejor espera los efectos para hacer sus comentarios.

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el menú estuvo con amplio surtido, pues a las broncas generadas por los teje-manejes de la secretaria de turismo, el haranchac armado por el cambio de paraderos del transporte público, los alarmantes sucesos de suicidios, asesinatos y desapariciones, la tanganiza que se están dando los grillos al interior de los partidos o los saltos de uno a otro, se suma la llegada y paso de la tormenta Gamma sobre la península. ¡Pa´su mecha!

El Tunkul Gubernamental nos platica que las broncas que se originan desde la dependencia de turismo estatal, no solo han dado como resultados un creciente malestar y reclamos sociales, sino que también adentro del gobierno, el encabritamiento va subiendo de tono por todo lo que le tienen que aguantar la mayoría de los funcionarios a los miembros de la burbuja turística.

Las teorías conspirativas también van apareciendo con mayor intensidad, pues ya se habla de intereses en juego de grupos políticos, económicos y de toda índole.

¡Ah! pero el instituto asesor en imagen del ChiquiGóber, ya puso en marcha una “estrategia” rimbombante pero bastante conocida: hay que inventar un enemigo al estilo goebbeliano, ese que pontifica que una mentira dicha mil veces se logra convertirla en verdad. ¡Hágame usted el recanijo favor¡

El lío por la reubicación de paraderos de autobuses hace olas. Primero el evento parafernálico al más puro estilo del Chiqui para la firma de acuerdos. Luego, la parte empresarial protesta que porque esa reubicación no solo no sirve para nada, sino que además causa perjuicios, revira el gobierno diciendo que eso no es cierto, que los empresarios son unos incumplidos y rajones. Pero ¿Y los ciudadanos que por necesidad tienen que ser usuarios del transporte público? Esos no importan, que vean como le hacen y que entiendan que los detentadores del poder son los que mandan e imponen lo que se les pegue la gana y sanseacabó. ¡Qué tal!

El Tunkul Ciudadano de nueva cuenta se reporta muy preocupado por la inseguridad y número de víctimas que lamentable y tristemente cada día son más, pues a lo que sucedía antes, hay que sumar ahora los efectos del aislamiento social, las preocupaciones, la incertidumbre y las carencias que se incrementaron con la contingencia sanitaria por el coronabicho.

Suicidios, asesinatos, cadáveres en la vía pública, desapariciones, personas tirándose de los puentes del periférico, violencia intrafamiliar, más lo que no se sabe. Grave y mal atendida situación. Vamos a ver, dijo un ciego…

Para acabarla de amolar, nos toca otra tormenta nombrada Gamma. Días de intensa lluvia, inundaciones, se va la luz, pero los habitantes de municipios del interior del estado, sobre todo de las regiones oriente y sur, son los que están sufriendo los efectos más duros. Pero en contraparte, para los politiqueros, esos sufrimientos de la gente vulnerable se convierten en oportunidad para la búsqueda de posicionamiento que les permita conseguir rentabilidad electoral. Los boletines oficiales, las fotitos y videítos inundando todo lo digital nos lloverán a partir de hoy; los veremos con impermeables, botas, cubre bocas empapados, remojados hasta la cintura, cargando niños, ayudando a viejitos o entregando despensas, seguro esas serán las poses preferidas. ¿Apostamos?

Y como tenemos que poner ollas y cubetas debajo de las goteras, aquí tenemos que pararle, dejando para la siguiente las chapulineadas grilleriles. Multiplique las medidas de prevención y cuidados para toda la familia, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 04 de octubre de 2020.