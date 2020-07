Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: ''Tremendo haranchac grilleril''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana interesante la que terminamos. Aquí seguimos, en plena contingencia sanitaria causada por el coronabicho, que al parecer no tiene para cuando llegar al tantas veces mencionado “pico”, por lo que hay que extremar las medidas de prevención personal y comunitaria para contenerlo. Los Tunkules Amigos se van adaptando a la nueva realidad en que nos encontramos y se mantienen atentos a los sucesos para transmitir sus acostumbrados mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó varias veces para platicarnos el tremendo haranchac grilleril que han provocado las presuntas informaciones que ha dado el ex director de Pemex Emilio Lozoya, de quien no se sabe a ciencia cierta en que estatus se encuentra, pues mientras por una parte dicen que es algo así como testigo protegido, por otra dicen que no, que es detenido sujeto a proceso; que lo llevaron a un penal, que no, que a un hospital porque está anémico, ufff… vaya usted a saber.

Pero la lista puesta en circulación con nombres de presuntos recipiendarios de moches, sobornos, estímulos, cohecho o como se llame ese tipo de repartición ilícita de billetes, capturó buena parte de la opinión pública, y los dimes y diretes se soltaron a raudales. Sin duda ese tema seguirá dando mucho de qué hablar. Vamos a ver, dijo un ciego…

Otro punto de los mensajes de ese Tunkul fue el de todo el proceso para nombrar a los cuatro nuevos consejeros del INE, sobre todo porque el yucateco Uuc-kib Espadas llegó a la final y paso la prueba. ¡Qué tal!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, la semana fue preocupante por el disparo del número de contagios y de lamentables fallecimientos a causa del coronabicho; por cierto, durante toda la semana el ChiquiGóber no salió en ningún videíto, que raro ¿Masinó?

El que se comunicó agradablemente sorprendido –según nos dijo- fue el Tunkul Ciudadano que nos hizo llegar sus comentarios sobre el caso de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el comisionado presidente del INAIP ante la Suprema Corte de Justicia, por posibles contradicciones al orden jurídico en algunos artículos de la Ley de Archivos del Estado que recientemente se aprobó en el Congreso y promulgó el titular del Poder Ejecutivo de Yucatán. ¡Chíspales!

Nos platicó ese Tunkul que el meollo del asunto está en que, en contra de todo el marco jurídico vigente, esa ley recién aprobada establece que en lo referente a la llamada información reservada, es decir, la que se puede guardar por varios años para que nadie la pueda ver, quedan incluidos todos los documentos referentes a la situación financiera del gobierno y la deuda pública, lo que significa que se podrían “guardar” por varios años todos los comprobantes del uso que dan los funcionarios a los dineros que manejan los gobiernos y que provienen de los impuestos que pagamos. ¡Hágame usted el recanijo favor!

¿Qué se quiere esconder? ¿Tan manoseados están los presupuestos del estado y de los municipios? ¿Pretenderán “reservar” la información del uso dado a los 1,500 millones de pesos de la ampliación presupuestal aprobada al actual gobierno por la contingencia sanitaria, y que salieron de un endeudamiento público a corto plazo? ¿Será que resulta conveniente para algunos que nadie pueda revisar la deuda por el cambio de lamparitas del alumbrado público meridano? ¿O a poco la “reestructuración” de la deuda por el tristemente célebre Museo de la Cultura Maya no quedo como nos la presumieron y hay que esconderla? ¡Mala tos tiene María!

Por lo pronto, habrá que estar muy pendientes de cómo se desarrolla el proceso de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Inaip, que en una acción inédita y plausible, ejerció su facultad de órgano garante para la transparencia, una de cuyas funciones principales debe ser la de controladores del poder público. Que aquí quede… por hoy.

El que mandó una sarta de mensajes fue el Tunkul Porteño, para comentarnos que en Progreso la inconformidad ciudadana va en aumento debido a las unilaterales decisiones que se toman desde el poder y sin el mínimo consenso social. La inconformidad actual es por el anuncio de que en el lugar que ocupa desde hace un titipuchal de años el parque del malecón, se va a construir un museo del mar, con lo que se privará a los progreseños de un espacio público con valor histórico para la población. Como que va tomando forma aquella frasecita de que sería mejor borrar Progreso. ¡Cosas que tiene la vida Mariana! Y como ya nos estamos enredando entre el tambache de mensajes que nos falta revisar y confirmar, aquí tenemos que pararle. Cuídese en lo personal para proteger a su familia y a su comunidad; el coronabicho está en nuestro entorno y no se irá, así que hay que poner nuestra mejor voluntad y decisión para hacerle frente; use el cubrebocas, lávese las manos, ponga especial cuidado y atención con los espacios de contacto, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 26 de julio de 2020.