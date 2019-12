Turismo “en el aire”

70 viajes y lujos

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Viajes, lujos, comitiva, chef de cabecera, hoteles de primera, viáticos y demás gastos en este año, se le critica a la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, pues solo ella ha sumado 70 viajes en 10 meses.

Madrid, Nueva York, Londres, Miami, Suiza, Toronto y Quebec, así como sus viajes a diversos estados del país, la titular de esa dependencia ha estado mucho tiempo en los aires y en otras partes del mundo. Para ella es promoción turística que le hace al Estado que redituará en beneficio a la entidad. Sin embargo, los cuestionamientos van por el exceso de esos viajes, el número de personas que la acompañan, los lujos al hospedarse y por las comidas que ofrece, pero no hay en la entidad los resultados esperados.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Medina, no hay en Yucatán los resultados que se esperaban en el ramo turístico, pues en octubre bajó la ocupación hotelera y para este mes las reservaciones bajaron también. Además, señaló que a tres meses de que se realice el Tianguis Turístico en nuestra ciudad no hay información alguna sobre los avances y no se ven promociones sobre este evento.

La secretaria de Fomento Turístico del gobierno estatal, Michelle Fridman Hirsch, ha estado en el ojo del huracán desde el principio de su gestión, mejor dicho desde que se supo que ella ocuparía ese puesto.

Posteriormente, las desafortunadas declaraciones de ella al manifestar que era más fácil desaparecer el puerto de Progreso para crear otro polo turístico, le trajeron diversas críticas.

Luego sus excesivos viajes con lujos y glamur, los eventos con su chef de cabecera y el séquito que la acompaña le produjeron más cuestionamientos.

Posteriormente, los millonarios contratos con la empresa Magnos Comercialización de Entretenimiento, S. de R. L. de C.V., favorecida por la Secretaría de Fomento Turístico, a pesar de las denuncias que existen en contra de este organismo en Morelos, también fueron duramente criticados.

A pesar de romper las relaciones con la empresa sospechosa de corrupción en Morelos, el gobierno del Estado tiene contratos con otras compañías relacionadas también con los hermanos Salayandía Jiménez, socios de Magnos. Estos errores han acumulado muchas críticas al gobierno actual.

Los lujos y el glamur también le son muy cuestionados a la secretaria de turismo en sus eventos, como, por ejemplo en el reciente evento en Londres, en el World Travel Marker, una feria de turismo importante a nivel mundial, Michelle Fridman, la comitiva integrada por cinco funcionarios estatales, su chef de cabecera y un ayudante de éste se hospedaron en un hotel de una zona lujosa londinense, además ofrecieron una comida recepción en el restaurante de ese hotel.

Michelle Fridman ha viajado más que el mismo gobernador, Mauricio Vila Dosal, a quien también se le critica sus frecuentes viajes al extranjero y a otros lugares del país. Es más, supera en mucho al presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, considerado el edil progreseño más viajero de los últimos 30 años, pues en 15 meses ha viajado a cinco países y unas 10 urbes en el país.

Al parecer, la secretaria de Fomento Turístico ha manejado en forma muy personal esta dependencia con exceso de gastos, lujos y glamur. Pero había que preguntar: ¿en este año, los millones y millones gastados en esos eventos y viajes le reditúa ganancias al turismo en la entidad? ¿Es una inversión lo que se gasta o será pérdida económica y solo quedará en la secretaria de turismo y su séquito la experiencia de viajes, eventos y comidas?

En estos momentos de austeridad es importante medirse en gastos y sopesar la importancia de esos viajes para escoger los más importantes y decidir si es necesario que acuda a todos los viajes la titular de la secretaria de Turismo y un número amplio de personas. No es obligación ir a todos los países del extranjero, pues ante tantos gastos el gobierno estatal puede ir creando diversos impuestos para los gobernados.

La secretaria de Fomento Turístico será, sin lugar a dudas, la campeona de viajes al extranjero y en diversos estados del país, pues solamente de enero a octubre de este año tiene 70 viajes acumulados, y le faltan 5 años para imponer un récord difícil de romper. Mientras ella gasta millonarias cantidades, el gobierno estatal busca recuperar ese dinero y está pensando en impuestos a los hoteleros y a los ciudadanos. El turismo en Yucatán se realiza en los aires.— Mérida, Yucatán

