Un año del nuevo gobierno

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Es incuestionable que cambiar un sistema corrupto, injusto, irresponsable, excluyente, orientado al beneficio de selectas minorías, que incluía componendas con grupos del crimen organizado, no es tarea que se pueda realizar en un año, porque sus raíces penetraron muy hondo en nuestra sociedad.

A muchos no les gusta que se diga porque los desnuda ante la opinión pública, pero el antecedente que explica por qué no se avanza más rápido en la transformación del país lo encontramos en nuestra historia.

Sumados los de la rapaz camarilla surgida de la Revolución y los de los gobiernos neoliberales, fueron casi cien los años de saqueo, complicidades con la delincuencia, fraudes electorales, entrega de recursos naturales y bienes de la nación a políticos y sus socios, uso del presupuesto para moches y obras con precios inflados, rescates de banqueros a costa del erario, miles de empresas fantasmas —incluso de funcionarios de gobierno, como en Yucatán—, que elaboraban facturas falsas, programas de supuesto beneficio a pobres en que el dinero pasaba de mano en mano, quedándose buena parte en las pezuñas de sus operarios, y de marañas de leyes y más leyes, elaboradas a modo para proteger la impunidad.

Engaño tras engaño, robo tras robo, corruptela tras corruptela, así se fue empedrando el camino que condujo al país a la intolerable situación a que se llegó que, afortunadamente, fue enfrentada por la vía del voto y no de la violencia, como está ocurriendo en otros países del continente, donde ya es generalizado el repudio a gobiernos con regímenes neoliberales, también fallidos, como Ecuador, Colombia y Chile, cuyos pueblos tratan de erradicar pero, en respuesta, son reprimidos. En el nuestro, estaba tan arraigado el régimen podrido que desmantelarlo está costando mucho esfuerzo. Como se nota, están al servicio de su restauración una tropa de adalides, enmascarados en una simulada indignación, que no fue mostrada en los largos años del pandillerismo presupuestal cuando los gobernantes y sus bandas se robaban los dineros que pasaban por sus manos y la delincuencia fue creciendo exponencialmente.

El informe del presidente López Obrador, correspondiente al primer año de su gobierno mostró que, no obstante el poco tiempo transcurrido, está avanzando en la ruta a que se comprometió a cambio del voto que pidió y que le fue otorgado de manera abrumadoramente mayoritaria. Sería una terrible traición a los 30 millones que sufragaron por él abandonar el proyecto comprometido para tomar el que le exigen sus vociferantes detractores. En este breve lapso se han sentado ya bases sólidas para avanzar.

Se han aprobado reformas a la Constitución y leyes para a) convertir la corrupción en delito grave, b) rebajar los sueldos y onerosas prestaciones a la alta burocracia, c) extinguir el dominio sobre bienes en manos del crimen organizado y los ladrones de cuello blanco y convertirlos en recursos para el pueblo, d) prohibir la devolución de impuestos (que beneficiaba sólo a gente rica), e) convertir el robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral en delitos graves, f) revocarle el mandato al presidente, g) eliminarle el fuero para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito; h) crear una verdadera consulta popular y no la simulación que había; i) crear una nueva ley laboral para garantizar el voto libre, secreto y directo en los sindicatos; j) una ley de salud para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y los medicamentos gratuitos, y otras más que por razones de espacio no citamos.

Se está creando la Guardia Nacional que, junto con la estrategia para atender las causas de la inseguridad y la violencia, que son de profunda raigambre social, servirá para abatir los altos índices de criminalidad que, con brutal tendencia creciente, le dejaron como perversa herencia al país los gobiernos de la dupla PRI-PAN, junto con la irresponsable manera de combatirla con sólo 10 mil policías federales efectivos para enfrentarla en todo el territorio nacional. Esa Guardia, que la derecha tardó en aprobar en el Congreso mientras, a la par, gritaba que nada hacía el nuevo gobierno para abatir la delincuencia, tendrá 140 mil elementos, pero apenas lleva 70 mil y de 266 coordinaciones territoriales cubre 150, pues se integra mediante selección especial “para que no se vaya a llenar de delincuentes”. Cuando quede completa rendirá los frutos que todos deseamos.

Se está trabajando no sólo para que crezca la economía sino para que la riqueza se reparta mejor. Los programas de bienestar social apuntan en ese sentido porque además de mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas, aportan, también, innegablemente, a la construcción del mercado interno que el país requiere para que la producción nacional se reactive. Son 300 mil millones de pesos los que hoy se destinan a esos programas que comprenden pensiones para adultos mayores, jornales a campesinos sembradores de árboles frutales y maderables en el sureste del país, becas a estudiantes pobres de todos los niveles de escolaridad, apoyos a discapacitados, salarios a jóvenes aprendices de un oficio para abrirse paso en la vida, préstamos creciente sin intereses a emprendedores que los requieren para desarrollar pequeños negocios, etc., dinero que circula ya y reactivará la economía del país. De cada 10 hogares mexicanos, en 5 cuando menos llega ya un apoyo y en las zonas indígenas en 9 de cada 10.

Los rejegos grandes empresarios que no querían invertir porque pensaban, dado el bombardeo mediático, que una parte de ellos financió —hasta a Enrique Krauze contrataron al efecto— para difundir la especie de que AMLO llevaría al país a la catástrofe económica y financiera, una vez convencidos de que eso no es así, sino por el contrario, se trata de un gobierno responsable, que ha mantenido la macroeconomía en los términos mejor calificados de su historia, presentaron en la conferencia mañanera del 26 de noviembre un primer paquete de 147 proyectos de inversión por valor de 859 mil millones de pesos, de los cuales 431 mil millones serán implementados en 2020.

Es un hecho que este no es un gobierno dictatorial. No llegó al poder mediante un fraude electoral, como siempre llegaba el PRI y como lo imitó el PAN cuando Fox entronizó a Calderón. Es un gobierno democrático, legítimo, avalado por la mayoría de los mexicanos. Pretender que adopte el programa de las minorías derrotadas es, aquí y en China, un sinsentido que no se les cumplirá.— Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

