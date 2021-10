Un año después de las inundaciones

¿Cuándo volverán a ocurrir?

Jorge Alfonso López González (*)

Miércoles 7 de octubre de 2020, el huracán “Delta” entra a la Península de Yucatán por la costa norte de Quintana Roo con lluvias torrenciales y tras su paso, horas después, 19 municipios del estado quedan afectados por severas inundaciones.

La costa norte y oriente de Yucatán fue barrida y gran parte de la zona urbana de la ciudad de Mérida y el corredor de la carretera Mérida-Progreso y todos los desarrollos habitacionales construidos a sus costados quedaron inundados, y no solo eso sino que el agua salió a borbotones de los pozos de absorción del drenaje pluvial; varios días e incluso semanas los fraccionamientos de la zona emularon a la Venecia italiana.

Tres eventos fueron los causantes y se presentaron en forma consecutiva:

a) Lluvias torrenciales en el mes de junio causadas por la tormenta tropical “Cristóbal” elevaron el nivel del freático.

b) Saturación del suelo por las lluvias propiciaron la disminución de la capacidad de infiltración.

c) La marea de tormenta ocurrida en la costa norte provocada por el huracán “Delta”, lo cual invirtió el sentido del flujo subterráneo yendo ahora de mar a tierra.

Hechos nunca antes monitoreados, y mucho menos medidos, marcaron los nuevos límites de la naturaleza por efectos del cambio climático, y un año después de ocurridos es mínima la capacidad de respuesta.

Año 2021, la agencia meteorológica de la ONU publica su reporte sobre el clima extremo y advierte que gran parte del mundo no está preparada para las inundaciones causadas por las lluvias que están afectando a países en todo el globo, México entre ellos, con graves afectaciones por inundaciones con enormes pérdidas materiales y humanas, especialmente en el centro y norte del país; el clima se agravará aún más y se necesitan urgentemente mejores sistemas de advertencia para prevenir desastres relacionados con el agua.

“Necesitamos despertar ante la inminente crisis del agua”, advierte la ONU y entre las acciones recomendadas por el reporte están la de mejorar los sistemas de alerta en zonas propensas a inundaciones que puedan identificar y prevenir cuándo se espera que un río crezca o en el caso de Yucatán que el acuífero se desborde.

Octubre de 2021, la ciudad de Mérida continúa creciendo hacia el norte especialmente en las zonas paralelas a la carretera Mérida-Progreso, la cual es susceptible a las afectaciones climáticas por la poca profundidad del nivel freático, el cual disminuye mientras más cercano a la costa se encuentre.

Lo acontecido un año atrás permanece como un claro aviso de lo que volverá a ocurrir, pero como este año el clima no ha sido tan severo, de inmediato surge la pregunta: ¿cuándo volverá a ocurrir?

A medida que la ciudad crezca hacia esta frágil zona sin planeación hídrica, las micro cuencas superficiales serán alteradas por la mancha urbana disminuyendo con ello su capacidad de infiltración, sin estudios que señalen lo que se debe hacer para prevenir los efectos que en consecuencia se generen.

Es por esta fundamental razón que se justifica plenamente el análisis y observancia del Potencial Hidráulico del subsuelo, ya que es el indicador clave para detectar cambios de altitud y de energía de las aguas freáticas.

Ante grandes males grandes remedios, reza el argot popular, y la solución no es frenar el crecimiento sino encontrar alternativas para prevenir y mitigar la inminente crisis climática.

Si estoy enfermo, acudo con el médico; si tengo problemas legales, acudo con el abogado; si tengo problemas hidrológicos, consulto con el ingeniero hidrólogo en busca de soluciones.

El mundo atraviesa ahora por una pandemia de todos conocida como nunca antes había ocurrido, pero también atraviesa una crisis climática en donde el agua juega un factor fundamental.

Una actualizada reglamentación debe surgir ya, con el soporte técnico de la ingeniería hidrológica basada en la observancia del factor clima y sus repercusiones.

Complementarias.

En junio de 2020, luego del paso de la tormenta “Cristóbal”, el acuífero peninsular quedó alterado y específicamente el de Mérida en la zona norte subió un promedio mayor de dos metros.

En octubre 2020, sucede el desborde del acuífero al subir en algunas zonas hasta una cota superior a los 5 metros, afectando severamente los terrenos ubicados en cotas o altitudes menores.

Ahora en octubre 2021, el nivel freático del acuífero no regresó a la posición considerada normal entre 4 a 4.5 metros en la zona norte de Mérida, estando ahora a una profundidad promedio de 2.5 metros de la superficie de terreno, es decir en la profundidad que quedó en junio 2020 hace ya 16 meses.

¿Cuándo volverá a ocurrir? Con el cambio climático los tiempos también se han alterado y las previsiones actuales estiman periodos de retorno no mayores de 10 años, pudiendo ocurrir en cualquier año del ciclo, y debido a esta incertidumbre lo conducente y concluyente es: utilizar los conocimientos adquiridos sobre el acuífero, ahondar en estudios geohidrológicos y usar todas las herramientas tecnológicas disponibles. No hacerlo ahora es trasladar el caso al futuro y el futuro no lo conocemos.— Mérida, Yucatán.

Ingeniero, consultor en Hidrología y Maestro en Hidráulica, Universidad Marista de Mérida