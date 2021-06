La racha del Cruz Azul

Edgardo Arredondo Gómez (*)

No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista —refrán popular

Dicen que un año no es un siglo…pero a lo mejor 23 años sí.

Siempre he sido aficionado a los resúmenes de noticias que los medios publican o difunden terminando cada año. Generalmente contienen lo más sobresaliente en los ámbitos internacional, nacional y local.

¿Qué ocurrió como sobresaliente en 1997? En el plano internacional para destacar: empezando el año la llegada de Kofi Annan como secretario general de la ONU y de Bill Clinton como presidente de Estados Unidos en un segundo período.

Los rusos haciendo de las suyas en Chechenia. La llegada de Dolly, una oveja adulta, el primer ser vivo en ser clonado con éxito por un grupo de científicos en Roslin (Escocia); el lanzamiento en Japón del primer episodio de Pokemón.

Muertes de personajes admirados como Agnes Gonxha Bojaxhiu mejor conocida como la madre Teresa, algunas trágicas como la de Diana Spencer, Leydi Di, la princesa Diana. Son hallados en Vallegrande (Bolivia), en una fosa común, los restos del guerrillero Ernesto “Che” Guevara.

En México el presidente era Ernesto Zedillo, a quien algunos le cargarían la mano con la Matanza de Acteal, recordemos, 45 indígenas tzotziles asesinados mientras rezaban en la iglesia de esa comunidad en Chiapas. El PRI perdería la mayoría por primera vez en el Congreso, al mismo tiempo que se elegía al jefe de Gobierno de Ciudad de México, resultando ganador el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

El conocido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los Cielos” muere en extrañas circunstancias. Ese mismo año se efectuaría por primera vez el Teletón.

Aquí en Yucatán el gobernador era el Sr. Víctor Cervera Pacheco, en tanto que la alcaldía era ocupada por Patricio Patrón Laviada; fue en ese año que ocurrió la tragedia del derrumbe del coso taurino en Tekit, y se registraría el último caso de cólera.

En los espectáculos, se estrenaría la película Titanic. La banda británica Oasis presentaba su tercer álbum que podía ser escuchado en la novedad tecnológica del momento: el walkman.

Y en los deportes: Ronaldo tenía a sus pies al balón y al mundo entero, en tanto Diego Armando Maradona jugaría su último partido; Michael Jordan embrujaba con sus actuaciones con los Bulls de Chicago, y Mike Tyson le arrancaba de un mordisco parte de la oreja a Evander Holyfield.

México estaba paralizado el 7 de diciembre al mediodía.

En el estadio Nou Camp de la ciudad de León, Guanajuato, el Cruz Azul y el León disputaban el partido de regreso. El primer juego se había efectuado en Ciudad de México. El Cruz Azul ganó un tanto a cero. Con esta mínima diferencia se inició el partido de regreso. El León anotó un gol, empatando el global, en uno de los partidos más emocionantes que se recuerden.

La final se alargó a tiempos extras con el criterio del “gol de oro”, lo que en mis tiempos de infancia equivalía a “el que meta gol: gana”.

Empezando el alargue entró a la cancha Carlos Hermosillo. “El grandote de Cerro Azul”, como se le conoce, hizo su aparición portando debajo de la camiseta un chaleco antibalas, y no porque fueron a ejecutarlo, en las semifinales contra el Atlante le habían fracturado dos costillas; el incómodo y pesado artefacto debería protegerlo de una lesión mayor, y así, unos minutos después en una jugada donde Paco Palencia mandó un centro intentó rematar tratándole de ganar el balón a un defensa y al portero, este último, Ángel David Comizzo lo fauleó con un auténtico “caballazo”, y lo remató con una artera patada en el rostro que le abrió una herida en el pómulo izquierdo.

La falta de evidente tarjeta roja fue señalada por Arturo Brizio, que no expulsó al portero a pesar de la cobarde y marrullera agresión; dice el comentarista deportivo David Medrano que el guardameta argentino le recordó a su progenitora al árbitro, quien contestó: “La tuya, y te quedas para que te metan a ti el gol. ¡Y: si la paras, lo repito!”

Lo que siguió después es una de las escenas más recordadas en la historia del futbol mexicano: Hermosillo con el rostro sangrante y respirando con dificultad, ejecuta a la derecha engañando a Comizzo, que se avienta al lado contrario… Fin del partido y las pasiones se desbordan.

Después de eso la historia es conocida. El mundo ha girado. Personajes famosos han ido y venido. No se acabó el narcotráfico, vinieron más capos y el Señor de los Cielos hasta serie televisiva inspiró.

La política nos ha traído de todo. El que ahora es presidente aún no se asomaba. La tecnología dio un salto gigantesco: hoy un “walkman” es una pieza de museo. La última enfermedad temida ese año, el cólera palidece hoy ante el Covid.

En los deportes ha pasado de todo, Maradona se retiró de la vida y hasta en nuestro fútbol seis intentos fallidos del Cruz Azul para coronarse que le ha dado como resultado la afición más abnegada, sufrida y amargamente recordada que haya existido; pero hay más, la suerte de un equipo de fútbol ha generado una situación icónica en la cultura popular. Nos ha regalado infinidad de chistes, “memes”, e incluso ha aportado el verbo cruzazulear y sus derivados cruzazuleando, cruzazueleado, etc., que aluden a la acción de perder un partido luego de tener la victoria prácticamente asegurada. Se trata de un neologismo que aún no es aceptado en la Real Academia Española, que por esto ya ha recibido varias solicitudes de ingreso.

Además, en la vida de los mexicanos, pero sobre todo en sus aficionados, pareciera ser un punto en la memoria colectiva y personal: “cuando se coronó el Cruz Azul, no había nacido la niña”, “estaba terminado la carrera”, “ni me lo recuerdes ese año me casé”, y un largo etcétera.

No soy aficionado a la Máquina; soy de sangre azul y piel dorada…, por cierto, los Pumas llevan diez años sin título. Pero creo que lo que vivimos el domingo pasado, independientemente de cuál fuese el equipo de nuestros amores, posiblemente quitando a la comarca lagunera, todos deseábamos que el Cruz Azul rompiera el maleficio…y así fue.

Creo como aficionado al fútbol y como mexicano, que la reciente coronación del Cruz Azul será una especie de punto de partida para futuros mejores acontecimientos, algo me dice que puede ser una señal para mejores cosas.

Un año no es un siglo, pero 23 a lo mejor sí. ¿Lo dudan?: pregúntenle a un cruzazulino.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor