Un doctorado con todo para llevar, por favor

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Una de las bondades de nuestro idioma es prestarse (si acaso un idioma se presta) a los juegos de palabras con facilidad y jiribilla.

Disculpe el lector que se frota las manos pensando que nos referiremos a los ingeniosos y mexicanísimos albures. Cierto que son un arte de la palabra pero, diría el bohemio, siento por esta vez no complaceros.

Tampoco trataremos de esos trucos orales en que el orden de los factores, contrario a la matemática, sí altera el producto: “No es lo mismo huele a traste…”, decía la abuelita de Ángel Trinidad, quien nos cuenta que a la venerable matriarca le gustaban esos juegos de frases, pícaros e inocuos.

La lista de retruécanos del español incluye los que se leen en ambos sentidos: “lámina Elizabet”, donde las reglas ortográficas valen lo mismo que las cifras de López-Gatell o la carrera política de los señalados por Lozoya.

Hay también aquellas obras artísticas que son los palíndromas perfectos y se leen de igual forma en ambos sentidos. El más básico es el nombre de mujer “Ana”, aunque un ejemplo mejor acabado es aquel que refiere precisamente a la lectura de frases con este juego: “sé verlas al revés”, un palíndroma perfecto que respeta la tilde.

Mensajes

Queremos detenernos en otra rama de estos juegos, más sutil y perversa; en ella se mandan mensajes velados por lo general en forma deliberada. Políticos yucatecos reciben “un doctorado honoris causa en la UNAM”. Suena muy bien, casi imponente. En español las preposiciones son una belleza: permiten enaltecer o confundir, informar o timar. La frase “…reciben un doctorado honoris causa de la UNAM” es tan diferente de la anterior como el día de la noche, por una simple preposición. En este caso es la UNAM con toda su historia y prosapia la que lo otorga, en aquél no se sabe quién es el otorgante, solo que el doctorado se entregó en la UNAM, quizás en una instalación perteneciente a la universidad, que pudo ser alquilada o prestada.

Punto central

Ya que llegamos a los doctorados entraremos al meollo de esta columna. La semana que hoy concluye, que ha estado salpicada de acusaciones, señalamientos y réplicas, empezó de manera infausta: cinco aplaudidores de las mañaneras recibieron doctorados honoris causa. Entre tan ínclitos personajes figura Lord Molécula, cuyo mote lo define (otro juego de palabras).

Cuando Ángel Trinidad se enteró de la noticia poco faltó para que cayera de la hamaca. Aprendiz de periodista como es, la confusión lo asaltó: ¿ser elogioso, aplaudidor y zalamero con los ocupantes del poder y sus decisiones es el camino del buen periodismo? ¿Recibir un doctorado te acredita como buen periodista?

Por fortuna sabe que ante las confusiones ha de recurrir a sus maestros, éstos sí de prestigio probado, que le han enseñado que periodismo es disentir, no elogiar, que el elogio no construye sociedad ni acrecienta criterio y sí, en cambio, abona la tierra para el sometimiento, primero del periodismo y después del pueblo entero. Que la crítica no es enemiga del gobernante sino su mejor aliada cuando tiene el criterio para valorarla.

Nuestro personaje recuerda que al terminar de escribir una obra, García Márquez acostumbraba enviar un borrador a sus lectores más críticos y agudos. Antes de llevarla a las prensas no le interesaban los elogios sino las críticas que le harían mejorar la novela. Sin esa crítica seria y punzante, el hijo de Aracataca no habría sido un príncipe de las letras.

A los políticos yucatecos les confirió el doctorado el prestigiosísimo Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. A los profesionales de la loa los cubrieron de toga y con tan alta condecoración los claustros Doctoral Mexicano y Académico Universitario, en conjunto con el Centro Educativo Universitario de Morelos y el Centro Universitario Inglés, agrupaciones que en 2019 otorgaron tan prominente galardón a Laura Bozzo.

En un doctorado puede irse por el caño el prestigio de una institución. Si lo tuviera y le importara.

La Universidad de Michigan, que no carece de prestigio y entre otras materias ha hecho importantes aportaciones al estudio de la ciencia política, también ha mostrado notorio interés por América Hispana. Hace varias décadas lo manifestó en forma desconcertante. Dejemos que Germán Dehesa nos lo cuente, en las líneas finales de un espléndido artículo de 1993 dedicado a la fina ironía de Borges, de cuyo natalicio pasado mañana se celebra un aniversario más: “Ahora Borges está muerto. La que ahí sigue es la, hasta hace unos días, muy respetable Universidad de Michigan. Esta universidad cuenta con un excelente centro de estudios hispanoamericanos. Esta universidad sólo le ha concedido el doctorado honoris causa a dos hombres de Hispanoamérica. Nombrarlos es proclamar otra espantosa y magnífica ironía: Jorge Luis Borges y Raúl Velasco”.— Mérida, Yucatán.

