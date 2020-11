Un fuego apaga otro fuego

¡Contrastes!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Aquel que quiere permanentemente ‘llegar más alto’, tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo” —Milan Kundera, novelista checo

El decreto mediante el cual la frontera sur de México contará con una zona libre homóloga a la de la frontera norte, generando que Chetumal volverá a ser zona franca, fue una decisión “muy inteligente” de Andrés Manuel López Obrador para promover la Cuarta Transformación en Quintana Roo, un estado del que mayormente se habla sobre la importancia de su vocación turística para la nación, pero no sobre las graves consecuencias sociales y económicas que ha generado la clase política durante los últimos años, tomando en cuenta que estamos viviendo el Proceso Electoral 2020-2021, mismo que apuntalará o aniquilará a la izquierda-popular-radical.

Por supuesto que son excelentes noticias la importación de productos de países con los que no se tiene tratados comerciales, sin impuestos, en la capital de la entidad quintanarroense; las reducciones del Impuesto al IVA, del 16 al 8%, y del Impuesto sobre la Renta (ISR), del 30 al 20%; así como los estímulos para reducir los precios de las gasolinas mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Todo lo anterior, a partir del próximo 1 de enero de 2021.

“Vocero estratégico”

Al respecto, el gobernador Carlos Joaquín González —nacido políticamente en el PRI, pero arropado en el PAN y actualmente operador en Morena— se convirtió en el “vocero estratégico” de Andrés Manuel López Obrador para promocionar la Cuarta Transformación, a través de su “obra de gobierno”, en Quintana Roo, pues si bien un futuro exitoso requiere de un esfuerzo presente, lo que hay detrás de los anuncios “transformados” en logros va más allá del cumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos. Ambos necesitan una imagen positiva en tiempos electorales, porque la sociedad está harta de la pandemia… ¡política!.

Las buenas noticias son para el sur del pueblo libre y justo bajo el sol, ya que, en el norte, los destinos turísticos de mayor impacto de México para el mundo afrontan serios y delicados problemas, al grado que los llamados de una mayor atención, de la intervención inmediata y de solidaridad son emitidos cada vez con mayor energía para resolverlos, porque están poniendo en riesgo la integridad de ciudadanos y turistas, sin omitir la imagen del Caribe mexicano ante el Mercado Mundial de Turismo.

Un ejemplo lo es la Isla de Cozumel, cuya conectividad marítima para entrar y salir es un verdadero caos.

En el muelle del municipio de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, la sana distancia, entre otros protocolos sanitarios para afrontar el Covid-19, no se respeta, porque no puede ser aplicada ante la presencia de miles de ciudadanos (quintanarroenses, provenientes de otros Estados y turistas nacionales y extranjeros), significando un grave peligro de salud pública en plena segunda ola de la peste. Las filas de pasajeros son larguísimas. ¡Fuera de lo común! Desde Paseo del Carmen hasta ocupar toda la terminal, llegando abarcar tres cuartas partes del muelle, dejando solamente una cuarta parte para el desembarco de los pasajeros provenientes de Cozumel.

Factores determinantes son la operación de una sola naviera por día, de dos que operaban simultáneamente antes del confinamiento obligatorio. Aquí, el riesgo no nada más es contra la salud, sino también contra la economía principalmente de los visitantes, pues han llegado a perder sus vuelos —vía Cancún— porque no pudieron salir de la Isla de Cozumel por la falta de asientos a pesar de haber comprado sus boletos. Y las obras de remodelación que está realizando el gobierno de Solidaridad, severamente cuestionadas por el sector empresarial, limitando los espacios de libre tránsito peatonal.

El alcalde Pedro Joaquín Delbouis emitió un enérgico llamado de “colaboración total” a las empresas Navega y Apiqroo; a las navieras Winjet y Ultramar (responsables del servicio de transportación marítima de pasajeros en la ruta Cozumel-Playa del Carmen); a las instancias de gobierno como Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Capitanía de Puerto, Sistema Nacional de Protección Civil y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y al delegado del Gobierno Federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, para que “le presten atención a Cozumel”.

Hartos

Como se expresó de viva voz “en Cozumel estamos hartos” de no poder solucionar el problema, ya que escapa de la autoridad municipal y su jurisdicción no comprende el Municipio de Solidaridad, pero si la Federación y el gobierno de Quintana Roo lo permiten, la máxima autoridad de la ínsula del Caribe mexicano está dispuesta a poner los recursos humanos y materiales para empezar a poner orden y solucionar los graves problemas en la entrada principal de millones de habitantes y turistas, al año.

Sobre el delicado problema, no esperamos nada de la diputada federal Adriana Teissier Zavala; no esperamos nada del diputado federal Luis Alegre Salazar; no esperamos nada de la senadora Marybel Villegas Canché, porque aspiran a seguir viviendo a costa de la política. ¡Hipócritas!

