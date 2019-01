Un humanista ejemplar

El Día de M.L.King

Víctor M. Arjona Barbosa (*)

El lunes 21 del mes en curso se recordó a uno de los personajes más influyentes del Siglo XX, a uno de los líderes más comprometidos, a uno de los hombres más congruentes que actuó como hablaba y habló como lo dictaba su conciencia y le motivaba su corazón generoso: el defensor de los derechos humanos Martin Luther King.

A pesar de su relativa breve existencia, la huella que dejó su trayectoria en la vida ha servido de aliento e inspiración a otros líderes que han venido después y que han seguido su ejemplo de luchador paciente, tenaz y con enorme vocación de servicio. Lo que admira más de este hombre humanista es su profunda convicción de que para hacer el bien y actuar en la promoción de las personas, no debe recurrirse a la violencia; su táctica de lucha nos recuerda la no-violencia que usó Gandhi para lograr lo que parecía casi imposible en su tiempo: la independencia de la India.

Totalmente consciente estaba el Dr. King de que su lucha era difícil y compleja, de que el entorno era hostil y amenazante, de que sufriría incomprensión, persecución, agresiones, cárcel y, tal vez, la muerte, como efectivamente ocurrió. Sin embargo, aún contra todos los obstáculos y los peligros, nunca perdió la Fe.

Fe en el Dios que ama incondicionalmente a todos los hombres, los que obran bien y los que obran mal, en el Dios que al crear al hombre los hace iguales a todos en la libertad, en la dignidad y en la capacidad de amar.

Fe en la bondad de su causa y en el convencimiento de que, aunque la libertad, la igualdad esencial y la dignidad nos vienen por naturaleza, por el hecho de haber nacido como seres humanos, en el plano histórico hemos de esforzarnos por que la cultura, el derecho y los Estados, reconozcan, acepten y protejan estos dones que nos dio el Creador. Es llevar al terreno de los hechos lo que señala el texto constitucional de su propia nación: “Dios ha creado a todos los hombres iguales y libres”.

Si en su momento Abraham Lincoln acabó con la esclavitud y proclamó la libertad como un derecho prioritario, M. Luther King logró la complementación de la dignidad al haber promovido la igualdad de las personas, sin distinción del color de la piel ni de otras diferencias accidentales que son irrelevantes y que en nada deben alterar ni mermar esa igualdad esencial que es, precisamente la dignidad de la persona humana; ella es la que nos hace iguales.

Un cambio

En el fondo, M. Luther King no luchaba contra los hombres que no compartían su credo, no los odiaba, no respondía a las agresiones e injusticias con rabia ni rencor; sabía que el problema era de naturaleza histórica y que se basaba en prejuicios. Por eso predicaba por la conversión del ser humano, por un cambio de mentalidad, de actitud y de conducta. Solía decir que: “Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces. Lo que nos falta es a aprender a ser hermanos”.

Y esta es la clave de los grandes y pequeños problemas humanos, personales y sociales: amar, sentir y actuar como hermanos, procurar hacer el bien que podemos, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos, estar plenamente convencidos que la paz no es sinónimo de ausencia de guerras, ni frías, ni calientes, no es la negociación de intereses egoístas ni de arreglo con base en miedos recíprocos; la paz, la verdadera, es hija de la justicia y del reconocimiento de la dignidad que tienen los demás como personas que son.

Al celebrar el día de M. Luther King celebremos también la chispa de amor y bondad que puso Dios en nuestra naturaleza y actuemos con responsabilidad y generosidad, para que se convierta en llamas que alumbren y purifiquen nuestro camino en la tierra.— Mérida, Yucatán

Profesor universitario