Un nuevo encuentro

Roger González Herrera (*)

“Hasta hace unos días no te conocía, ni sabía que existías”, me dices mientras tu mirada se posa en mí y yo permanezco casi mareado de encanto por tus ojos.

De repente, también caigo en la cuenta de esa verdad irrefutable.

Pero entonces, ¿por qué me parece lo contrario cuando nuestras miradas se encuentran?, ¿por qué siento que siempre estuviste a mi lado en todo momento?, ¿por qué tu voz me es tan familiar y tu forma de escribir me es tan conocida?, ¿por qué puedo adivinar tus temores antes de que me los reveles?, ¿por qué tu cabello, tus labios, tu cara, tu piel morena y la forma como caminas están grabados en mi memoria?, ¿por qué siento que no te encontré, sino que te reencontré?

A menos que la memoria me falle, no me queda otra explicación más que ésta: Nos conocimos en otra vida y en otro universo, en otros cuerpos, en otro tiempo o en otro mundo.

Sólo nos reencontramos, como un sino ineludible o como una predestinación, para darle continuidad a esta interminable, inacabable, historia de amor.— Mérida, Yucatán

Profesor jubilado

Síguenos en Google Noticias