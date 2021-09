Un nuevo estadio

Ambiciones

José Antonio Gutiérrez Triay (*)

Proclamado como Sostenible, se dio a conocer con encendido entusiasmo un proyecto para edificar un estadio en el norte de la ciudad; precisamente en una de las zonas de mayor plusvalía para los bienes raíces.

Se había filtrado a la opinión pública ese plan en el que manifiesta gran interés el gobierno estatal, algo así como para medir el agua al sancocho. Empero, aprovechando la efervescencia beisbolera por la reciente participación del equipo de los Leones en la final de la Liga Mexicana, se expresó sin tapujos con la espera del respaldo popular.

No se puede soslayar que el llamado Rey de los Deportes sigue siendo una religión con fanáticos seguidores en todas las clases sociales, municipios y comisarías de la entidad. Hasta hace unos años, antes de que llegara la TV nacional, no existía otra opción para el deporte masivo, excepto en algunas escuelas particulares, el puerto de Progreso y colonias cercanas al estadio Salvador Alvarado donde realizaban campeonatos de fútbol. La penetración actual del balompié no implica que se haya desplazado al de los bates y las pelotas.

La zona norte del país, en especial la costa del Pacífico, cuenta con los mejores estadios para practicar el béisbol en el ámbito profesional. En el noreste tiene un majestuoso parque la ciudad de Monterrey. Mérida destacó en el sureste, cuando en los años 50 se inauguró el parque Julio Molina, al que casi todos conocían como el Carta Clara y no el de aquel a quien apodaban con el nombre del Diamante Blanco. Luego se construyó el parque Kukulcán en los años 80, que sigue imponente.

En nuestras ciudades vecinas, Cancún y Villahermosa, se realizan trabajos de consideración para modernizar sus estadios de béisbol, el Beto Ávila y el Centenario 27 de Febrero, reciben inversiones fuertes para reacondicionarlos. En sendas ocasiones no existe la claridad con respecto al origen de los recursos que ya se utilizan en cuanto a su procedencia privada o pública, de índole federal o estatal.

El proyecto yucateco para un escenario en el que puedan realizarse partidos de fútbol y béisbol, anunciado como vanguardista, también recibe rechazos de grupos de vecinos, pero también de urbanistas. Además, hay quienes vislumbran jugosos negocios, por eso se informa la inversión de capitales privados y que se hará una modernización de la zona.

Ya desde hace algunos años comentábamos que los terrenos que ocupara durante más de cuatro décadas la escuela Normal del Estado despertaban ambiciones económicas. Pronto se hicieron realidad. Trasladan la Benemérita escuela a los terrenos de la Central de Abasto. ¡Qué ironía! Hace 48 años dijeron que por colindancia con el mercado Lucas de Gálvez no era conveniente el funcionamiento del centro escolar. Se intuye que por negocios también. Sin duda el capital se impone.

Ojalá y el traslado de la escuela formadora de docente no sea tan solo un canje, requiere de infraestructura moderna para cumplir con las funciones encomendadas que clama la sociedad. Allá no es cuestión de boato gubernamental.— Mérida, Yuctán.

Docente