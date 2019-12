Un regreso que resultó muy emotivo

El camino que va de regreso

Alberto López Vadillo (*)

Como cada último domingo de mes, desde hace ya más de cinco años, la asociación civil “Camino que va de regreso” se reúne en las puertas del centro de reinserción social de Mérida para su visita a los internos penitenciarios de la tercera edad, a los que hemos bautizado cariñosamente como: abuelitos penitenciarios.

Esta reunión, sin embargo, tiene algo muy especial, porque es la primera vez que regreso al centro penitenciario después de haber salido hace ya ocho meses. Por cuestiones del reglamento uno no puede ingresar de nuevo sin que hayan pasado por lo menos seis meses. En mi caso particular y por el tiempo que estuve como interno este tiempo se extendió a ocho meses.

Finalmente, se me notificó que estaba autorizado mi ingreso con la asociación. Así que el último domingo de noviembre estaba parado en el portón de acceso junto con todas las personas que conforman nuestra asociación civil. Debo decir que este grupo que se ha conformado es muy singular, están las personas que van regularmente a las actividades y las que por diversos motivos no asisten, pero nos apoyan con su generosidad a través de sus donativos en especie o en efectivo.

Todos son absolutamente disciplinados, respetuosos de las normas y generosos hasta el cansancio, sin embargo, no tenemos nada en común; hay de todas las edades y condiciones académicas, vivimos en diferentes rumbos de la ciudad y pertenecemos a diferentes estratos sociales. Así que cuando los miro no puedo evitar preguntarme ¿cuál es la razón que nos une y nos hace tan comprometidos?

Me parece y sin temor a equivocarme que es la causa: apoyar a internos penitenciarios, a diferencia de otras causas, es poco atractivo y con justa razón. La mayoría de las personas que están privadas de su libertad es porque han cometido una ofensa real contra la sociedad y pagan la consecuencia de sus actos. Así que se necesita un tipo especial de generosidad para solidarizarse con ellos, con sus problemáticas y las de sus familias. Este grupo de personas que conforman nuestra asociación civil tanto los que van al centro penitenciario como nuestros benefactores tienen esta característica, pareciera que comprenden la imperfección humana y están comprometidos con la idea de que todos merecen ser ayudados para enmendar el camino.

Poco a poco fuimos pasando por los filtros de seguridad y en ese momento agradecí aún más a las personas que iban a visitarme. A pesar de que el personal intenta hacer su trabajo de la manera más amable posible, las revisiones no dejan de ser incómodas.

Entrar de nuevo al lugar en el que viví durante 15 años es una avalancha de emociones. Ver a los antiguos compañeros con los que compartí penas, alegrías y trabajo es difícil. Tenía un nudo en la garganta con cada abrazo de reencuentro.

Ya cerca de la escuela que es donde se realizan nuestras actividades vi al profesor Brito, director del centro penitenciario, quien fiel a su costumbre y como casi todos los domingos ahí está en el área de visitas “dando su vuelta” para verificar que todo marche en orden y para saludar a las familias de los internos. Verlo me dio tanto gusto, uno valora cada consejo, palabra de aliento e incluso alguna reprimenda que me dio a lo largo de estos años con el genuino interés de ayudar en mi proceso de reinserción. Nos dimos un largo y afectuoso abrazo, de esos que reconfortan por su honestidad. —Hola Psicólogo ¿cómo estás? ¿cómo te trata la vida en libertad? —, probablemente ya son los años o fue la emoción de regresar y ver a tanta gente querida que no pude evitar quebrarme con él, —Ha sido complejo profe, Después de casi 9 meses en libertad el proceso no ha sido nada fácil, reinsertarse a la sociedad después de tantos años es difícil, muchas cosas no fueron como pensé y pues tampoco hay como un manual para esto, así que hemos estado construyendo sobre la marcha y reinventándonos en el proceso —le dije en una especie de confesión y desahogo. Sentía que si había alguien que me comprendía era él.

—No te desesperes, no puedes resolver en unos meses lo que no hiciste en 15 años, sé que tienes prisa, pero hay cosas que no se deben apresurar-—terminó dándome una palmada en la espalda.

—Profe, vi en la prensa que los visitó el gobernador y que quedó muy complacido con el trabajo que vio —le dije refiriéndome a la visita que realizó el licenciado Mauricio Vila para presenciar la puesta en escena de la obra musical Cats y que tuvo como característica particular que fue la primera vez que un gobernador visita el centro de reinserción por la noche. El rostro del profesor se ilumino con una mezcla de orgullo y satisfacción, de alguna manera sabía que todos sus esfuerzos seguían rindiendo frutos.

—Ya sabes cómo es esto psicólogo, es una labor de todo el equipo de trabajo con el compromiso de los internos, ellos ponen el talento y la dedicación y nosotros los vamos dirigiendo y sobre todo alentado. El gobernador fue muy generoso con sus comentarios, hasta se tomó una foto con ellos. y en lo personal es algo que valoro y agradezco mucho.

Escucharlo hablar con esa pasión y compromiso a pesar del tiempo es por lo que considero que es un deber continuar trabajando en nuestra labor con la asociación y con todos nuestros asociados y benefactores que tienen este especial tipo de generosidad.

En esta ocasión estaremos celebrando con ellos la tradicional fiesta de fin de año el próximo domingo 29. Si usted quiere participar como voluntario y conocer nuestro trabajo formando parte de esta familia, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros al teléfono 9991 260842 con la presidenta, Irma Herrera Hernández.

Pueden hacerlo también donando artículos de higiene personal (jabones, pasta de dientes, cepillos dentales, papel higiénico, rastrillos, peines, etc.). De igual manera puede donar cualquier cantidad en efectivo. Les recordamos que somos donatarios autorizados y otorgamos recibos recibos deducibles de impuestos en caso necesario.

En cualquiera de los casos con todo gusto iremos personalmente a buscar sus aportaciones, entregándole, si me lo permiten, alguno de los cuatro libros que he publicado sobre vida penitenciaria en agradecimiento por su generosidad y dándole un abrazo por acompañar mi camino que va de regreso y en el que hemos descubierto que no hay un camino trazado, se hace camino al andar, como todo en la vida. Que así sea.— Mérida, Yucatán

