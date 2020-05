Un traspié para la reactivación

El papel de los diputados yucatecos

Gerardo M. Loeza Rodríguez (*)

Algunos miembros de la comunidad empresarial nos sorprendimos por el voto en contra de un grupo de diputados en la sesión del 21 de mayo pasado, en la que se sometió a votación el plan de reactivación económica del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Creíamos que aquellos partidos que históricamente han perdido el apoyo de la ciudadanía, y sobre todo el del empresariado, no serían capaces de darle la espalda a la ciudadanía otra vez. Nos equivocamos.

En la sesión de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del pasado 14 de mayo, la diputada priista Lizzete Janice Escobedo Salazar votó a favor del dictamen. Asombra que su voto a favor se diera mientras estaba presente en la reunión el coordinador de los diputados del PRI, Felipe Cervera Hernández, y en la sesión donde participaron los 25 diputados para validarlo, votara en contra.

De ese evento podemos concluir que la intención del diputado Cervera Hernández, quien es el coordinador de la fracción mayoritaria, era poner en ridículo al plan del gobernador ante la opinión pública o irritar su orgullo castigando a los ciudadanos. Después, en un comunicado que circuló en las redes sociales a los pocos minutos de concluir la sesión, se emitió una versión triunfalista en el sentido de que algunos diputados habían evitado endeudar a Yucatán.

No es la intención del presente escrito desacreditar las acciones positivas en el Congreso del Estado a favor de la ciudadanía y sobre todo de los de grupos vulnerables. Aunque los sucesos anteriores obligan a concluir que el diputado Cervera Hernández ha demostrado que no ha cumplido con la tarea que le fue asignada, en primer lugar como diputado, y en segundo, por su partido como coordinador, ya que no ha podido unificar a los integrantes de su bancada y esa situación lo tiene ampliamente frustrado, al grado de tener que llevar al límite su enfrentamiento con el gobierno del Estado para tener elementos que lo justifiquen como coordinador parlamentario de su partido.

Si bien es un problema aparentemente de índole interno del que los ciudadanos no podemos siquiera cuestionar, porque pueden molestarse, finalmente perjudica a los sectores productivos del estado, que son las que generan empleos.

Si lo anterior es incorrecto, hagamos un ejercicio: que los partidos políticos abran una convocatoria para ofrecer trabajo a los cientos de ciudadanos que se quedaron sin empleos y observemos si pueden sostener a la gente que con esfuerzo y trabajo mantienen a sus familias y no dependen de la comodidad de un ingreso seguro.

Existen actores políticos que, deseando esquivar el descontento social que han generado sus decisiones políticas con miras a permanecer activos en el terreno electoral, mienten diciendo que el plan del gobernador no incluía a todos los sectores sociales del estado.

Los mismos legisladores que se mostraron renuentes a aprobar dicho plan han reconocido que la reactivación económica que se intentaba por la vía de un empréstito era correcta, ya que debía de contener objetivos de inversión pública productiva, como efectivamente los tenía, y a partir de la obra pública que se realizaría mediante licitaciones, las bases de las mismas contendrían los lineamientos para la reactivación económica del estado en su modalidad de creación de empleos y reactivación de las cadenas de suministro y consumo.

De no ser así, la diputada Janice Escobedo, quien es la presidenta del Congreso del Estado por ser a su vez la de la mesa directiva, hubiera votado en contra en la comisión.

La responsabilidad de estos sucesos no recae directamente en los diputados; el gobierno del Estado también comparte responsabilidad. No es menos relevante el manejo del paquete fiscal de este año, donde la carga tributaria de las empresas fue incrementada y ante la demanda de cientos de empresarios, incluido su servidor, fue necesario condonar y dar marcha atrás a diversos derechos e impuestos.

El Congreso del Estado aprobó un préstamo para la seguridad. Después, se solicitó otro para los municipios, que fue ignorado. Finalmente, como en el cuento de los cerditos, cuando vino la emergencia (el zorro) del Covid-19, algunos diputados estaban cansados de aprobarle al gobernador sus propuestas. Alzar la mano dessasta, aunque no lo crea.

Cedimos a un grupo de diputados el deber de velar por los intereses de la ciudadanía; fueron omisos en su función. A los ciudadanos de bien nos queda devolverles el favor. Por eso es necesaria una verdadera contraloría ciudadana de las compras, los servicios, los proveedores y las finanzas del Poder Legislativo, para verificar que la Junta de Gobierno y Coordinación Política verdaderamente haga buen uso de nuestros impuestos y no se estén desviando a los bolsillos de algunos cuantos.— Mérida, Yucatán.

