Un vistazo a los negocios en Yucatán

Reapertura

Fernando Ojeda Llanes (*)

A partir del martes pasado hubo una apertura programada de varios tipos de negocios. En las plazas comerciales se abrieron varios y ahora llegó el momento de enfrentar los retos, pues tienen que pagar renta, empleados y otra serie de gastos de apertura, siendo los ingresos muy bajos por la poca afluencia de clientes.

Se ha visto en las calles un gran movimiento de personas por la nueva apertura, pero muy pocos consumidores por la falta de dinero. Las autoridades parecen estar tomando las medidas necesarias tratando de evitar que se intensifique la pandemia, aunque este aspecto depende mucho de nosotros mismos, que debemos cumplir los protocolos necesarios. Los índices matemáticos marcan un descenso en los contagios, pero la variable más importante que podría cambiar la tendencia somos precisamente los seres humanos, quienes no solo podemos recibir el virus en cualquier lugar, sino también propagarlo si lo tenemos y no lo percibimos.

Es indudable que un lugar de propagación es lo referente al transporte público, no solo por viajar sin los cuidados necesarios sino por las colas para ocuparlo. Los horarios programados en forma alternada y los lugares de parada son importantes y creo que las autoridades y los camioneros intentan hacer lo correcto haciendo programas al respecto.

Es indudable que la actividad empresarial de los camioneros de transporte urbano de pasajeros está muy lesionada económicamente, no solo por no poder aún poner a trabajar todas sus unidades, sino también por la casi total paralización de su trabajo durante seis meses de intensificación de la pandemia. Cierto que el gobierno les proporciona un subsidio, pero de plano es insuficiente para hacer frente a sus gastos de operación y pago de deudas de su equipo y proveedores. Siendo este tipo de servicio importante en la reactivación económica, deben ser de los primeros en recibir apoyos importantes del gobierno, porque no solo son insuficientes los subsidios actuales que reciben, sino también las tarifas y bajo volumen actual de pasajeros.

Lo mismo puedo decir de las empresas de pasajeros foráneos que al disminuir el turismo y la cerrada de negocios en el país se ven lesionados. De la misma los transportes de carga, aunque algunas de esas empresas pudieron salir adelante cuando durante la fase más crítica transportaron bienes de primera necesidad. Sin embargo, continúan con sus bajos ingresos.

La llamada economía informal constituida por vendedores de la calle y en mercados es indudable que fueron los comerciantes más lesionados debido a su cerrazón total. Aquellos que supieron innovar para dar servicio a domicilio salieron bien, pero son muy contados. Así que los demás tendrán que luchar mucho para generar sus ingresos.

El panorama de esta nueva reapertura programada parece alentador, pero triste al ver tanta gente en la calle y bajo consumo. Después de cinco meses del cierre de negocios, una gran cantidad de personas perdieron su empleo y la mayoría está viviendo al día sin ahorros. Obvio que las familias no tienen dinero y que aún abriendo los comercios el bajo nivel de ventas lo será por un tiempo sin definir.

¿Dónde está el empleo? Las personas que tenían pocos ahorros los han agotado, algunas de estas improvisaron pequeños negocios de comidas y productos necesarios para sobrevivir.

Debido a esto se requiere de un buen plan de reactivación de empleos. Tendrá que ser de la iniciativa privada porque aún no permea la liquidez de las obras públicas del gobierno.

Por otro lado, se tiene la problemática de la educación al perderse clases por la pandemia; el esfuerzo de dar clases por televisión se valora, pero no sabemos el resultado y si los alumnos verdaderamente aprenderán sus asignaturas.

El panorama, aunque con la apertura de las empresas parece alentador, esto no lo es por falta de dinero de una gran mayoría de la población. Sus bolsillos están vacíos.

Es difícil la situación que está dejando esta crisis, pero no podemos perder el ánimo. Es necesario salir a luchar. Solo con nuestro espíritu emprendedor, inteligencia, aplicación de disciplina y de talento saldremos adelante. Ha llegado la hora de hacer frente a la variedad de los problemas surgidos. Todas las anteriores crisis las hemos superado. Esta es una más a vencer.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas

Texto ventana