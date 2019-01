Una boda en Caná de Galilea

El oficio de incordiar

José Rafael Ruz Villamil (*)

“Le dice a Jesús su madre: ‘No tienen vino’. Jesús le responde: ‘¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora’. Dice su madre a los sirvientes: ‘Hagan lo que él les diga’”. El escenario de este diálogo es Caná de Galilea en el que, según se lee en el capítulo 2 del evangelio de Juan, se está celebrando un matrimonio. Y es que una boda en una comunidad relativamente pequeña viene a ser una fiesta en la que participa literalmente todo el pueblo: por varios días se come, se bebe, se canta, se baila; se desborda la alegría por la vida, en cuanto que los nuevos esposos son una promesa de continuidad social en relación no solo con ellos mismos y sus familias, sino con todo el colectivo que ve en la pareja de recién casados una prolongación de sí.

Pues bien, en la fiesta de bodas están la madre de Jesús y él, que asiste como invitado con sus discípulos. Ella, María, como amiga de los anfitriones y, por consiguiente, una de las mujeres que se encargan de preparar y distribuir la comida y la bebida, función propia de su rol social femenino; y luego, Jesús y los suyos que, como estilan los varones invitados a los banquetes, festejan desde el sitio que les es propio de acuerdo con el estatus que ocupan en la sociedad.

Así las cosas, la madre de Jesús rompe los espacios que corresponden a los diferentes géneros para involucrar a su hijo en un problema doméstico: “No tienen vino”. Se trata, posiblemente, de un descuido atribuible al paterfamilias, que ha de cuidar la preparación del banquete como vínculo que es entre el mundo privado, femenino, ocupado de cuanto se refiere al hogar, y el mundo externo que implica la relación, en este caso, con los proveedores; o negligencia de algún invitado, en el supuesto de que una dotación de vino fuera parte de los obsequios nupciales.

Sea como fuere, el problema está allí y la madre de Jesús no solo lo hace suyo, sino que pretende que lo asuma su hijo quizá en el entendido de que es cosa honorable entonces el que aún un adulto obedezca las órdenes de su madre.

La negativa del Maestro —porque su respuesta no tiene otro sentido más que decir no, a pesar de los intentos de suavizarla o, peor, de mistificarla— viene expresada en el giro semítico “qué a ti y a mí” que puede traducirse como: “¿por qué me mezclas en tus asuntos, mujer?”. Y es que, en efecto, el Galileo se encuentra ante la preocupación y los deseos de su familia a la que ha antepuesto la causa de Dios: así ya se trate de su propia madre que, aún resultándole entrañable, tiene la pretensión inadmisible para Jesús de intervenir en asuntos que sólo le competen a él y al Padre. Pero además —y aquí habrá que ver el meollo de la cuestión—, Jesús se ve constreñido a asumir roles que no le corresponden, dejando el suyo propio con el consiguiente deshonor público: al solicitar la intervención de Jesús para resolver la carencia del vino, le está pidiendo que asuma el rol del paterfamilias descuidado, o de los invitados negligentes y, peor aún, que se meta en la esfera de las mujeres que se encargan de los alimentos y de las bebidas.

Con todo, la mujer que acaba sacando a su hijo de su estatus, llevándolo a asumir roles que tendrían que avergonzarlo, es una madre atípica: con su “Hagan lo que él les diga” dirigido a los sirvientes, parece desentenderse del problema sabedora de que este su Jesús es capaz de hacer saltar por los aires los roles relativos ora al estatus, ora al género si está en juego el bienestar de los seres humanos.

“Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos…”. Nada dice el relato de lo que sucediera cuando el Galileo se acerca a ellas. Sí, en cambio, de la reacción del animador de la fiesta en relación con la calidad del vino, pero sobre todo, de la percepción de los discípulos en relación con la gloria de Jesús, esto es, a la presencia de Dios en la persona del Maestro consistente —vale subrayarlo una vez más— en poner el bienestar del hombre por encima de roles, de estatus, de cualquier código de honor y vergüenza, en una palabra, de cualquier sanción del establishment para someterse sólo y únicamente a la aprobación de Dios.— Mérida, Yucatán.

ruzvillamil@gmail.com

Presbítero católico