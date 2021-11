Una información financiera con validez

Controles internos y los procesos

Fernando Ojeda Llanes (*)

Es indudable que todas las operaciones que realiza una empresa redundan en la obtención de información financiera, misma que sirve a los usuarios para conocer la situación económica y posición financiera.

Para que Esta información pueda ser válida se requiere que se sigan las normas establecidas de cada proceso, por lo que es necesario hacer en forma sistemática una evaluación de los procedimientos de control para conocer si efectivamente se cumple y garantiza la veracidad de las operaciones realizadas.

Es indudable que la gran mayoría de las empresas grandes y medianas ya tienen sistemas de registro electrónico que coordina todos los procesos que se requieren para realizar sus operaciones; sin embargo, sabemos que si a todo sistema por más sofisticado que sea, si se le alimenta basura, proporciona resultados de la misma —pero molida—. Esto significa que si el personal que captura o alimenta los equipos no cumple con los requisitos de procedimientos bien estudiados y analizados para recibir reportes veraces y adecuados, nos sirve de poco invertir tantos millones de pesos en los sistemas electrónicos.

Lo anterior nos lleva a concluir que no es el sistema electrónico el que cuida las operaciones, sino que son las personas, las que tienen que capturar, las que distribuyen, las que venden, las que compran, las que reciben y despachan materias primas y productos terminados.

Aun con la inteligencia aritificial, el ser humano sigue vigente y cada cerebro es un mundo. Recuerdo aquel dicho que mencionaba que el hombre llegó a la luna porque la maquinaria de los cohetes consistía en elementos perfectamente coordinados, porque si hubiese solo dependido de las actividades humanas, aun estaríamos perdidos en el espacio.

Organización

Esto es muy analógico al sentido de los controles internos, si no existe una cultura dentro de la organización que le dé sentido prioritario a los procedimientos respectivos, la información final será deficiente, independientemente de los problemas que se presentan durante las operaciones consistentes en: faltantes, sobrantes, robos, fraudes, engaños y todo lo relativo a la mente humana.

Se tiene la costumbre de formular los procedimientos de control interno tomando en cuenta todas las variables de las operaciones, haciendo los esquemas y diseños adecuados y alimentar los sistemas tomando en cuenta todos estos elementos, pero apenas interviene el ser humano, todo depende de su actuación. Para todo este esquema se hace necesario hacer las evaluaciones mencionadas al principio.

Por lo general es la auditoría externa la que por norma general debe realizar la evaluación del control interno, mismo que utiliza para determinar el alcance de su revisión, pero desde mi punto de vista muy particular, independientemente del buen contador público que dictamine los estados financieros, se le debe solicitar como trabajo especial y puede ser adicional, una revisión de los procedimientos de control que se están aplicando en la empresa.

Este tipo de revisión es muy importante debido precisamente a que el mundo cambiante de la actualidad, hace que muchos sistemas y procedimientos pierdan su efectividad. Lo importante es detectar pronto las fallas de control y corregirlas de inmediato.

Cuando la empresa tiene un departamento de auditoría interna es evidente que al hacer sus revisiones, ya sea por procesos o por operaciones, se dará cuenta de fallas en los controles internos que reporta o debe reportar de inmediato a la administración de la empresa, misma quien debe tomar las medidas inmediatas para su atención y evitar que las actividades humanas de la operación se desvíen en acciones no adecuadas. Pero el punto de vista externo de contador especializado es vital, porque al no estar inmerso en la operación posee la visión de captar con mayor facilidad lo que no está funcionando.

Desprotegidos

Si las empresas que tienen costosos sistemas de información tienen los problemas mencionados, los que no lo tienen se encuentran totalmente desprotegidos, aun cuando paguen a buenos despachos la elaboración de sus manuales y procedimientos de control, se implementen y se resguarden en archivos electrónicos o en elegantes carpetas de colores, si no se les da segumiento, seguro habrán inconvenientes, no debe descuidarse la evaluación continua y la modificación inmediata del control que tenga fallas, de lo contrario habrán costos y gastos ocultos en la información financiera que disminuyen la rentabilidad.

Las inversiones en sistemas electrónicos de información, coloquialmente hablando, cuestan más de un ojo de la cara, invertir en una evaluación de control interno “es una bicoca”.—Mérida, Yucatán

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas